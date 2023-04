Lào Cai thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

TPO - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức họp xem xét, thi hành kỷ luật bốn đảng viên vi phạm và đề nghị kỷ luật một đảng viên vi phạm.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà).

Nội dung nêu rõ, ông Vương Tiến Dũng chưa gương mẫu, chưa làm tốt nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, để con trai có quan hệ nam - nữ khiến bạn gái có thai và sinh con trước tuổi đăng ký kết hôn theo quy định.

Cũng tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy phường Sa Pả, vì đã làm giả 11 giấy khen cho 11 đối tượng, nhận tiền của các cá nhân không đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lưu Văn Minh - Bí thư Chi bộ Đội công tác Phòng cháy, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai; nguyên là Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thị xã Sa Pa; Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sa Pa.

Theo đó, tháng 8/2021, khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Lưu Văn Minh phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke mở cửa đón khách nhưng không được nghiệm thu về PCCC nên cùng đồng đội lập biên bản vi phạm, đề xuất Công an thị xã Sa Pa tạm đình chỉ hoạt động 2 tháng nhưng không đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Vi phạm của ông Lưu Văn Minh đã bị Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào ngày 15/12/2022.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Tứ - Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sa Pa; nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng PC07, Công an tỉnh Lào Cai.

Ông Phạm Văn Tứ trong quá trình công tác đã thiếu kiểm tra, đề xuất để lãnh đạo phòng cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC cho 2 cơ sở kinh doanh karaoke khi chưa đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định; đã phân công và đề xuất phê duyệt phân công cán bộ cấp dưới quyền trực tiếp thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC khi cán bộ này chưa có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Với sai phạm này, trước đó, ngày 28/11/2022, ông Phạm Văn Tứ đã bị Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng tại kỳ họp trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách với ông Ma Cao Miên - đảng viên Chi bộ thôn 3 Nhai Thổ, Đảng bộ xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Thời gian ông Ma Cao Miên là công chức địa chính, nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Nậm Tha (huyện Văn Bàn) chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát thi công công trình không chặt chẽ, để xảy ra chất lượng công trình không đảm bảo, phải thi công lại; tham mưu cho lãnh đạo xã thực hiện nghiệm thu công trình chưa đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt; khối lượng thi công công trình chưa đúng với khối lượng thực tế; vật liệu chưa đúng với chủng loại như hồ sơ thiết kế.

Trước đó, tháng 7/2022, ông Ma Cao Miên đã bị Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.