Sáng 25/4, Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai tổ chức gắn biển công trình “Hệ thống điều khiển tập trung tuyến vận tải băng tải trong lò từ mức -160 lên MB+24 Khu Giáp Khẩu” - Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2023) và 75 năm ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2023).

Dự chương trình có các đồng chí: Lã Tuấn Quỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ Công ty; đồng chí Phạm Duy Hưng - Quyền Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty, cán bộ, công nhân các đơn vị liên quan.

Báo cáo quá trình triển khai thực hiện công trình, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ Công ty cho biết, công trình “Hệ thống điều khiển tập trung tuyến vận tải băng tải trong lò từ mức -160 lên MB +24 Khu Giáp Khẩu” là một công trình trọng điểm của Công ty trong năm 2023. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai chủ trương của TKV và của Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai về đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào khai thác và quản lý sản xuất. Việc triển khai công trình nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tiết giảm lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2023) và 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 - 2023).

Công trình tạo tiền đề để Công ty tiếp tục triển khai Cơ giới hoá - Tự động hoá - Tin học hoá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý của Công ty. Công trình có giá trị 10,68 tỷ đồng gồm các hạng mục: Lắp đặt 02 bộ máy tính tích hợp phần mềm điều khiển, 01 tủ Switch mạng 28 cổng quang, 03 màn hình Tivi 55inch; Lắp đặt hệ thống Camera và thông tin liên lạc dọc tuyến không dây: 01 tủ tổng đài IP không dây, 01 máy điện thoại để bàn IP không dây, 01 đầu ghi hình 16 kênh, 03 bộ Camera IP và đèn pha chiếu sáng; Lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển tập trung lắp ngoài mặt bằng: 02 tủ điều khiển băng tải ngoài mặt bằng; Lắp đặt thiết bị điều khiển gồm 11 tủ điều khiển băng tải, 04 trạm mạch vòng phòng nổ, 12 bộ cảm biến khói bụi, 01 hệ thống đo lường, tín hiệu; 02 nam châm hút sắt.

Công trình đưa vào hoạt động giúp Công ty Than Hòn Gai chủ động trong việc vận hành, kiểm soát chủ động toàn bộ tuyến băng gồm 11 băng tải với tổng chiều dài gần 2.500m từ mức -160 đến Trạm sàng kho than +24; giúp tiết giảm 18 công lao động/ngày làm việc, thuận tiện cho việc điều hành và vận hành toàn bộ hệ thống tuyến băng; an toàn cho công nhân vận hành; giảm tiêu hao điện năng, tăng tuổi thọ của thiết bị, giám sát liên tục sản lượng khai thác của các phân xưởng thông qua kết nối internet; nâng cao năng suất, chất lượng than, tiết giảm chi phí.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh biểu dương và chúc mừng Công ty Than Hòn Gai đã hoàn thành công trình. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất, là công trình đầu tiên được Đảng uỷ Than Quảng ninh lựa chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023).

Công trình có giá trị đầu tư không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của TKV về cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong quản lý và sản xuất. Đặc biệt, công trình hoàn thành trong dịp này giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm than, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh đề nghị Công ty Than Hòn Gai quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả của công trình. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, tăng sức cạnh tranh, tăng sản lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và Tập đoàn.

Nhân dịp này, Đảng uỷ Than Quảng ninh đã khen thưởng 20 triệu đồng cho Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai đã có thành tích hoàn thành công trình. Đảng uỷ và Giám đốc Công ty đã khen thưởng các chi bộ, cá nhân có thành tích thực hiện hoàn thành công trình đạt tiến độ, an toàn, chất lượng.