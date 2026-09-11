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Công chúa Na Uy qua đời ngay sau đám tang Vua Harald V

Trạch Dương

TPO - Công chúa Astrid của Na Uy qua đời ở tuổi 94, sau hai ngày bà xuất hiện tại tang lễ của em trai là Quốc vương Harald V. Hoàng gia Na Uy chưa công bố nguyên nhân qua đời của công chúa.

Ngày 11/9, Hoàng gia Na Uy thông báo Công chúa Astrid qua đời ở tuổi 94. Quốc vương Haakon VIII cho treo cờ rủ tại Cung điện Hoàng gia ở Oslo trong ngày công chúa mất và ngày tổ chức tang lễ.

Lần gần nhất công chúa Astrid xuất hiện trước công chúng là ngày 9/9. Bà có mặt trong tang lễ cấp nhà nước của Vua Harald V tại Nhà thờ Oslo. Do sức khỏe yếu, bà ngồi xe lăn và không tham gia đoàn đưa linh cữu từ Cung điện Hoàng gia đến nhà thờ.

Ngày 3/9, công chúa một mình đến viếng em trai tại nhà nguyện trong Cung điện Hoàng gia. Trên vòng hoa bà gửi đến quốc vương có dòng chữ: “Cảm ơn em vì tất cả những gì chúng ta đã có cùng nhau. Astrid của em”.

Trong vòng một tuần, Hoàng gia Na Uy trải qua hai mất mát lớn. Vua Harald V qua đời ngày 28/8, hưởng thọ 89 tuổi sau hơn 35 năm trị vì. Thái tử Haakon kế vị, trở thành Quốc vương Haakon VIII.

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Hoàng gia Na Uy đăng thông báo Công chúa Astrid qua đời ở tuổi 94.

Trong thông điệp tưởng niệm, Vua Haakon VIII cho biết Công chúa Astrid đại diện hoàng gia bằng sự tận tụy, tấm lòng lương thiện.

“Cô Astrid là chỗ dựa quan trọng của Vua Harald và hoàng gia. Chúng tôi học được nhiều điều từ cô. Cô ra đi là mất mát lớn cho gia đình”, quốc vương cho biết.

Trong thông điệp tiễn biệt, các con của Công chúa Astrid xúc động nói bà là người mẹ giàu tình yêu thương, ấm áp và khiếu hài hước. Công chúa luôn dành sự quan tâm cho những người cần được sẻ chia. Hoàng gia Na Uy chưa công bố ngày tổ chức tang lễ của Công chúa Astrid.

Hai hoạt động chính thức cấp nhà nước sau cùng của công chúa diễn ra hồi tháng 5. Bà dự lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp hội Chứng khó đọc Na Uy tại Tòa thị chính Oslo và dự lễ kỷ niệm 100 năm của một tổ chức y tế.

Sức khỏe của Công chúa Astrid suy giảm từ đầu năm. Bà nhập viện vì viêm phổi vào cuối tháng 3, sau đó tiếp tục được điều trị do suy tim và phải đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Công chúa xuất viện ngày 4/8, Hoàng gia Na Uy không cho biết tình trạng sức khỏe có liên quan trực tiếp đến sự ra đi của bà hay không.

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Công chúa Na Uy ngồi xe lăn dự tang lễ cấp nhà nước của Vua Harald V ngày 9/9.

Công chúa Astrid sinh ngày 12/2/1932, là con thứ hai của Vua Olav V và Thái tử phi Martha. Sau khi mẹ cô qua đời năm 1954, bà trở thành đệ nhất phu nhân Na Uy ở tuổi 22. Trong 14 năm, bà đồng hành cùng ông nội là Vua Haakon VII và cha là Vua Olav V tại các chuyến thăm cấp nhà nước, quốc yến cùng nhiều hoạt động đối ngoại. Bà kết thúc vai trò đệ nhất phu nhân sau khi Thái tử Harald kết hôn với bà Sonja Haraldsen năm 1968.

Dù không kế vị ngai vàng, Công chúa Astrid tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoàng gia trong nhiều thập kỷ. Bà bảo trợ các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, phúc lợi phụ nữ, trẻ em và người mắc chứng khó đọc. Quốc vương Haakon VIII đánh giá bà đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc và hòa nhập những người yếu thế trong xã hội.

Giai đoạn Thế chiến II, khi Đức Quốc xã tấn công Na Uy ngày 9/4/1940, bà rời quê hương cùng gia đình, sau đó đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Công chúa trở về Na Uy ngày 7/6/1945.

Năm 1961, Công chúa Astrid kết hôn với doanh nhân kiêm vận động viên đua thuyền Johan Martin Ferner. Cuộc hôn nhân từng gây chú ý vì ông Ferner đã ly hôn. Hai người có 5 con gồm Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth và Carl-Christian.

Trạch Dương
#Công chúa Astrid qua đời #Công chúa Na Uy qua đời #tang lễ Vua Harald V #Hoàng gia Na Uy #Quốc vương Haakon VIII

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