Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về công tác cán bộ

TPO - Sáng 7/7, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách đối với lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Theo đó, đại tá Trịnh Văn Huyên, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đại tá Nguyễn Đức Trọng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; thượng tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Nguyễn Văn An, Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Quân trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Ảnh: CAKH.

Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, và thượng tá Hoàng Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trung tá Hà Thọ Bình, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh cũng giao thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, phụ trách Thanh tra Công an tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Thanh tra.

Đại tá Nguyễn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: CAKH.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Quân chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách đơn vị; đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.