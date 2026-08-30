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Thể thao

Công an TPHCM dồn lực tấn công

Nhóm phóng viên

TPO - Với cú đúp của Alan và bàn thắng ở phút cuối hiệp 1 của Koko, Công an Hà Nội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với 3 bàn dẫn trước Công an TPHCM. Hiệp hai chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của đội bóng đến từ phương Nam.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên hai đội bóng thuộc lực lượng Công an gặp nhau trong trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải.

Trận đấu sẽ áp dụng công nghệ VAR, với các trọng tài FIFA Việt Nam làm nhiệm vụ. Hai đội thi đấu trong 90 phút; nếu hòa, nhà vô địch được xác định bằng loạt sút luân lưu 11 m, không thi đấu hiệp phụ.

Đội chiến thắng nhận cúp vàng phiên bản mới, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng từ Ban tổ chức. Agribank trao thêm 500 triệu đồng, nâng tổng tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên 800 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng; Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng nhận 10 triệu đồng.

Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên FPT Play. Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Công ty VPF.

foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Sau hiệp 1 quá lép vế, Công an TPHCM cần phải làm gì để gỡ gạc thể diện? HLV Athanasios Arthur Diles phải làm gì để không khiến ngày ra mắt chính thức của mình không trở thành thảm họa?

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ảnh: Dương Triều
goal 3-0, Công an Hà Nội thể hiện sự áp đảo toàn diện

45'+3: Hàng thủ Công an TPHCM tiếp tục chơi tệ, đẩy Lê Giang vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Lần này không ai kèm Koko để tiền đạo tân binh của Công an Hà Nội dễ dàng đi bóng qua Lê Giang rồi sút tung lưới trống. Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO đã nằm trong tay đội chủ sân Hàng Đẫy. Sau tình huống này, hiệp 1 cũng khép lại.

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Ảnh: Trọng Tài - Dương Triều
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report Không vào! Công an TPHCM có cơ hội tốt nhất từ đầu trận

44': Lee Williams xử lý rất mềm mại. Anh loại bỏ Kevin Phạm Ba rồi cứa lòng vào góc xa. Tiếc cho đội bóng phía Nam vì bóng đi ra ngoài.

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ảnh: Như Ý
report Một ngày quá vất vả của Lê Giang Patrik

43': Trong vòng 2 phút, Lê Giang đã đối diện 2 pha bóng nguy hiểm. Đầu tiên là tình huống Artur cứa lòng đưa bóng đi ra ngoài, sau đó Lê Giang phải bay người hết cỡ cản cú sút căng từ Alan. Nếu HLV Athanasios Arthur Diles không điều chỉnh, Công an TPHCM khó tránh khỏi bàn thua thứ 3.

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ảnh: Dương Triều
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report Lê Giang lại xuất sắc

37': Công an Hà Nội vừa có thêm pha uy hiếp hàng thủ Công an TPHCM. Lần này, thủ môn đội tuyển Việt Nam đã phải bay người hết cỡ để đẩy cú phá bóng cực hiểm đưa bóng đi sát sạt xà ngang từ hậu vệ áo trắng. Đây đã là cú cản phá thứ 5 của Lê Giang từ đầu trận nhưng rõ ràng là không nhiều cổ động viên Công an TPHCM muốn anh phải làm việc nhiều như vậy.

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ảnh: Trọng Tài
report Lê Giang quá vất vả

32': Tuyến tiền vệ Công an TPHCM đánh chặn quá yếu. Họ để Artur, Mauk phối hợp dễ dàng với nhau. Bóng được tạt vào như đặt cho Mauk lắc đầu. Đường bóng là rất hiểm, may cho Công an TPHCM là Lê Giang đã xuất sắc. Không như ở Đội tuyển Quốc gia, Lê Giang thực sự đang không có được sự hỗ trợ từ các hậu vệ tại CLB.

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Ảnh: Như Ý
goal VÀO, 2-0 cho Công an Hà Nội

27': Alan đã lập cú đúp với tình huống áp sát dứt điểm tung lưới Lê Giang. Công an TPHCM đang thất thế hoàn toàn. Ở bàn thua này, hậu vệ của họ mắc lỗi tai hại khi phá bóng trúng vị trí của Alan để chân sút Công an Hà Nội dễ dàng ghi bàn.

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Ảnh: Trọng Tài - Dương Triều
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report Thế trận bắt đầu chậm lại

22': Sau thời gian choáng váng với 4 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp, Công an TPHCM bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ đang khiến Công an Hà Nội không thể lên bóng dồn dập như trước.

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Ảnh: Trọng Tài
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report Alan đang 'quậy phá' hàng thủ Công an TPHCM

18': Công an Hà Nội có rất nhiều chân tạt tốt. Hết Văn Đô, Mauk rồi Phạm Ba cung cấp bóng cho Alan. Tiền đạo người Brazil vừa có liền 2 pha dứt điểm nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

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Ảnh: Trọng Tài
report Không vào! Quá tiếc cho Công an Hà Nội

14': Hai cánh của Công an Hà Nội đang vận hành rất tốt và Alan thường là điểm đến của những pha dứt điểm. Alan đánh đầu khá căng nhưng Lê Giang đã kịp ôm bóng.

photo Không khí sôi động trên khán đài sân Hàng Đẫy
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goal VÀO, Công an Hà Nội mở điểm từ sớm

8': Quang Vinh đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái. Anh tạt vào rất vừa tầm để Alan đánh đầu tung lưới. Đường bóng là quá khó cho Lê Giang.

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Ảnh: Như Ý - Dương Triều
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report Không vào!

6': Mauk chuyền bóng vừa tầm để Leo Artur băng xuống bên cánh trái. Tư thế dứt điểm là khá thuận lợi, tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài.

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ảnh: Trọng Tài
report Công an TPHCM đang chơi với đội hình thấp

3': Hệ thống phòng thủ của Công an TPHCM đang được vận hành chặt chẽ. Họ để rất ít khoảng trống cho đối thủ phối hợp. Lúc này, Công an Hà Nội đang gặp khó, gần như chưa thể tiếp cận vòng cấm.

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Ảnh: Như Ý
foul Trận đấu bắt đầu

1': Công an Hà Nội trong sắc đỏ truyền thống, còn Công an TPHCM mặc áo trắng, quần đen. Màn so tài đáng chờ đợi nhất đầu chiến dịch 2026/27 của bóng đá Việt Nam chính thức bắt đầu.

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photo Nghi thức chào cờ trên sân vận động Hàng Đẫy
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report Xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ nhất có thể cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức trận Siêu cúp.

Phát biểu khai mạc trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Cuộc tranh tài giữa Câu lạc bộ Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League và Công an TPHCM - nhà vô địch Cúp Quốc gia, diễn ra trong bầu không khí đầy hứng khởi sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Từ niềm vui của đội tuyển quốc gia, chúng ta kỳ vọng nguồn cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trên sân cỏ cả nước, để bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với niềm tin mới, khí thế mới và những khát vọng mới.

Với tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng cống hiến, hai câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ nhất có thể cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

report Khách mời dự trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

Đại diện ban, bộ, ngành Trung ương

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- Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đồng chí Lê Hải Bình - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân

Đại diện TP. Hà Nội, TPHCM và các địa phương

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- Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

- Trung tướng Mai Hoàng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an TPHCM

- Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM

- Đại tá Lê Công Anh – Phó Giám đốc Công an TPHCM

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam

- Ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT VPF

- Ông Kim Sang-sik - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam

Đại diện Ban Tổ chức, đơn vị đồng hành

- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF, Đồng Trưởng Ban Tổ chức

- Ông Võ Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc VPF, Phó Trưởng Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc VPF, Phó Trưởng Ban tổ chức

- Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong, Phó Ban Tổ chức

- Ông Lại Quang Huy - Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Nhà đồng hành Danh xưng

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), nhà đồng hành Kim cương

- Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank, nhà đồng hành Kim cương

- Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chánh Văn Phòng tại Hà Nội - Ngân hàng Nam Á Bank, nhà đồng hành Đồng

- Đại tá Tào Khánh Hợp - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu - Bộ Công an

- Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình FPT Play, nhà đồng hành Đồng và đơn vị thực hiện trận đấu.

- Bà Văn Nguyễn Hồng Trân - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Trân Group - Nhãn hàng Phúc Bảo Yến, nhà đồng hành Đồng

- Ông Mai Thế Hưng - Giám đốc Đối ngoại - Tập đoàn Thể thao Động Lực - Nhãn hàng Jogarbola, nhà đồng hành

photo Màn trống hội sôi động trước giờ bóng lăn
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report Tất cả đã sẵn sàng cho giờ bóng lăn
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Ảnh: Hồng Vĩnh
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report Các cầu thủ Công an Hà Nội làm nóng cho màn so tài tại Siêu cúp Quốc gia
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Ảnh: Như Ý
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report Công an TPHCM đang khởi động
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Ảnh: Duy Phạm
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report Lê Giang dẫn đầu đoàn quân Công an TPHCM

Tiến Linh đá chính trận này, ngoài ra Olaha và Williams cũng đang sẵn sàng đe dọa khung thành Công an Hà Nội

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report Đội hình ra sân Công an Hà Nội không có Quang Hải

Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu ngồi dự bị ở trận đấu Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO, trong khi Thành Long, Việt Anh và Văn Đô đá chính. Ngoài ra, dàn sao ngoại của Công an Hà Nội cũng sẵn sàng xung trận.

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photo Danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu của Công an Hà Nội
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photo Danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu của Công an TPHCM
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report Cơ hội tạo dấu mốc lịch sử

Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch V.League 2025/26 và đương kim chủ nhân Siêu cúp Quốc gia. Mùa trước, đội bóng Thủ đô đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trên sân Thiên Trường để lần đầu tiên giành danh hiệu này.

Nếu tiếp tục vượt qua Công an TPHCM, Công an Hà Nội sẽ có lần thứ hai đăng quang Siêu cúp Quốc gia, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu. Đội bóng Thủ đô khi đó sẽ trở thành CLB thứ năm trong lịch sử làm được điều này, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC.

Trong khi đó, Công an TPHCM giành quyền tham dự Siêu cúp sau khi đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26. Trên hành trình đến ngôi vô địch, đội bóng phía Nam lần lượt vượt qua CLB TPHCM, Trường Tươi Đồng Nai và Thép Xanh Nam Định, trước khi đánh bại Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết.

Đây là lần thứ ba Công an TPHCM góp mặt ở trận tranh Siêu cúp và là lần đầu tiên sau 25 năm. Ở kỳ tổ chức đầu tiên năm 1999, đội bóng phía Nam để thua Thể Công 0-3. Hai năm sau, Công an TPHCM hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở lượt đi nhưng thua 0-2 trong trận lượt về.

Nếu chiến thắng tại Hàng Đẫy, Công an TPHCM sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành Siêu cúp Quốc gia, đồng thời trở thành đội bóng thứ 15 bước lên bục cao nhất của giải đấu. Danh hiệu cũng sẽ đánh dấu mùa giải thành công của đại diện phía Nam sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

report 10 nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đối đầu ở trận Siêu cúp Quốc gia

Theo danh sách đăng ký được Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO công bố, cả 10 cầu thủ thuộc biên chế hai đội vừa vô địch ASEAN Cup 2026 đều có tên tham dự trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Bên phía Công an Hà Nội, 6 tuyển thủ gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đều được đăng ký. Đây là nhóm cầu thủ vừa trải qua hành trình thi đấu căng thẳng cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ có ít ngày nghỉ trước khi trở lại CLB.

Công an TPHCM có 4 nhà vô địch Đông Nam Á, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Đội bóng ngành công an phía Nam cũng vừa tăng cường 2 tuyển thủ trẻ có trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Nhật Minh chuyển đến từ Hải Phòng, và Đinh Quang Kiệt gia nhập từ Hoàng Anh Gia Lai.

Không chỉ quy tụ những nhà vô địch ASEAN Cup 2026, hai đội còn sở hữu hàng loạt cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Công an Hà Nội có Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và tân binh Đinh Thanh Bình. Phía Công an TPHCM có Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức và Ngô Đăng Khoa.

Hai cầu thủ Nguyễn Adou Leygley Minh của Công an Hà Nội và Williams Minh Hoàng của Công an TPHCM cũng vừa hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Đây đều là những gương mặt có thể mở rộng thêm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

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Nhóm phóng viên
#Siêu cúp Quốc gia #Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO #Công an Hà Nội #Công an TPHCM #Sân vận động Hàng Đẫy

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