Chân dung bị can Phạm Thị Ngọc Linh - vợ Huấn Hoa Hồng

TPO - Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn Hoa Hồng) nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thường xuyên chia sẻ những món đồ có giá trị, đồng thời đồng hành cùng Huấn Hoa Hồng trong các hoạt động livestream, kinh doanh trực tuyến.

Gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) để điều tra về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn) cùng ba người khác.

Huấn Hoa Hồng cùng Phạm Thị Ngọc Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTV

Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến nay, Huấn thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, chủ yếu ở Facebook, TikTok để tạo ảnh hưởng với cộng đồng mạng, bán hàng online.... Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn Hoa Hồng, SN 1997, quê Quảng Ngãi) được biết đến với hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Trên Facebook của Phạm Thị Ngọc Linh có khoảng gần 800.000 người theo dõi, trên TikTok có khoảng hơn 3,4 triệu lượt follower. Dù không có những phát ngôn tục tĩu, gây sốc trực tiếp như chồng, nhưng Phạm Thị Ngọc Linh vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thường xuyên phô trương tài sản, đồng thời đồng hành cùng Huấn Hoa Hồng trong các hoạt động livestream, kinh doanh trực tuyến.

Từ khoảng năm 2022, Ngọc Linh cùng chồng là Huấn Hoa Hồng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Những buổi livestream bán hàng được dàn dựng khá bài bản, thu hút hàng nghìn lượt xem.

Đứng tên, góp vốn tại nhiều doanh nghiệp

Sản phẩm được quảng bá đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến các mặt hàng sinh lý. Đáng chú ý, Huấn Hoa Hồng giới thiệu một số dòng nước hoa mang thương hiệu riêng, với mức giá được quảng cáo khá thấp, trong đó nhiều mẫu nước hoa chiết chỉ có giá vài chục nghìn đồng.

Phạm Thị Ngọc Linh vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thường xuyên phô trương tài sản. Ảnh: FB

Trước khi vướng vòng lao lý, Phạm Thị Ngọc Linh còn xuất hiện trong hồ sơ của một số doanh nghiệp có liên quan đến chồng mình. Đơn cử, ngày 21/2/2022, Huấn cùng vợ thành lập Công ty CP Tập đoàn HL Group với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Huấn góp 55%, Linh góp 40% và Nguyễn Văn Tâm góp 5%. Huấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

HL Group đăng ký trụ sở tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội, với ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. Doanh nghiệp đồng thời đăng ký nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng ô tô và bán buôn tổng hợp.

Trong giai đoạn này, Huấn và vợ đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên mạng xã hội thông qua các buổi livestream. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến nhiều mặt hàng khác. Những buổi livestream của hai vợ chồng thường thu hút lượng lớn người xem và trở thành một phần đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của họ.

Trước đó, năm 2018, Bùi Xuân Huấn là một trong 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Huấn góp 30% vốn, Tăng Thị Kim Liên 20% và Nguyễn Duy Nhất 50%. Phạm Thị Ngọc Linh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Công ty đăng ký ngành nghề chính là dịch vụ quảng cáo thương mại, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.

Đáng chú ý, vị trí người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này từng nhiều lần thay đổi. Đầu năm 2019, Phạm Thị Ngọc Linh tiếp nhận vị trí này, sau đó chuyển sang ông Nguyễn Trần Trường Giang vào cuối năm 2019. Đến tháng 5/2020, Linh tiếp tục trở lại vị trí người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, Linh cũng góp vốn tại Công ty TNHH Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn JP, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4-2024, đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội, với vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Tại doanh nghiệp này, Linh góp 500 triệu đồng, tương đương hơn 5,5% vốn điều lệ.

Phạm Thị Ngọc Linh vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thường xuyên phô trương tài sản. Ảnh: FB