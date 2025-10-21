Cặp vợ chồng 'hot' nhất K-biz đối đầu nhau tại 'Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46'

Ngoài Harbin, No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook còn phải cạnh tranh với The Ugly, My Daughter Is a Zombie và The Old Woman With the Knife ở hạng mục phim hay nhất. Năm nay được đánh dấu bởi những góc nhìn mới mẻ và những khám phá thể loại mới của các đạo diễn mới nổi, làm nổi bật sự hòa hợp giữa các thế hệ và sự đa dạng của điện ảnh Hàn Quốc.
Các đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gồm Park Jung Min (The Ugly), Sul Kyung Gu (A Normal Family), Lee Byung Hun (No Other Choice), Jo Jung Suk (My Daughter Is a Zombie), Hyun Bin (Harbin).
Các đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm có Son Ye Jin (No Other Choice) Song Hye Kyo (Dark Nuns) Lee Jae In (Hi-Five) Lee Hye Young (The Old Woman With the Knife) Lim Yoona (Pretty Crazy).
Các đề cử cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất gồm: Kwon Hae Hyo (The Ugly), Kim Sung Cheol (The Old Woman With the Knife), Park Jung Min (Harbin), Yoon Kyung Ho (My Daughter Is a Zombie), Lee Sung Min (No Other Choice).
Các đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gồm: Park Ji Hyun (Hidden Face), Shin Hyun Been (The Ugly), Yeom Hye Ran (No Other Choice), Lee Jung Eun (My Daughter Is a Zombie), Jeon Yeo Been (Dark Nuns).
Các đề cử cho hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất gồm: Park Jinyoung (Hi-Five), Ahn Bo Hyun (Pretty Crazy), Ahn Hyo Seop (Omniscient Reader: The Prophecy), Jung Sung Il (Uprising), Cho You Hyun (3670).
Các đề cử cho giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất gồm: Kim Doyeon (Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary), Kim Min Ju (Hear Me: Our Summer), Roh Yoon Seo (Hear Me: Our Summer), Lee Sun Bin (Noise), Hong Ye Ji (A Normal Family).
Cư dân mạng có thể bình chọn cho người chiến thắng chung cuộc bắt đầu từ ngày 21/10 thông qua ứng dụng di động "Celeb Champ". Việc bình chọn được áp dụng cho 16 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Đạo diễn mới xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Âm nhạc hay nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Giải Kỹ thuật xuất sắc nhất và Giải Ngôi sao được yêu thích Chungjeongwon. Phiếu bầu của cư dân mạng sẽ được tính ngang bằng với phiếu bầu của ban giám khảo.