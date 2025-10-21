Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp vợ chồng 'hot' nhất K-biz đối đầu nhau tại 'Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46'

Tuệ Nghi
SVO - Danh sách đề cử cho 'Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46' đã được công bố. 'No Other Choice' của Son Ye Jin được đề cử ở 12 hạng mục, cạnh tranh với 'Harbin' của Hyun Bin.

Ngoài Harbin, No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook còn phải cạnh tranh với The Ugly, My Daughter Is a ZombieThe Old Woman With the Knife ở hạng mục phim hay nhất. Năm nay được đánh dấu bởi những góc nhìn mới mẻ và những khám phá thể loại mới của các đạo diễn mới nổi, làm nổi bật sự hòa hợp giữa các thế hệ và sự đa dạng của điện ảnh Hàn Quốc.

01421143661.jpg
Lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 sẽ được tổ chức tại KBS Hall, Yeouido vào ngày 19/11 (theo giờ Hàn Quốc) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên KBS2TV.

Các đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gồm Park Jung Min (The Ugly), Sul Kyung Gu (A Normal Family), Lee Byung Hun (No Other Choice), Jo Jung Suk (My Daughter Is a Zombie), Hyun Bin (Harbin).

best-actor.jpg

Các đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm có Son Ye Jin (No Other Choice) Song Hye Kyo (Dark Nuns) Lee Jae In (Hi-Five) Lee Hye Young (The Old Woman With the Knife) Lim Yoona (Pretty Crazy).

nu-dien-vien-chinh.jpg
news-pv12025102100b0270588384b4c86380b0d2fcf9d7c-p1.jpg
Hyun Bin và Son Ye Jin được đề cử Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại 'Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh' và khả năng chiến thắng cùng nhau với tư cách là một cặp đôi.

Các đề cử cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất gồm: Kwon Hae Hyo (The Ugly), Kim Sung Cheol (The Old Woman With the Knife), Park Jung Min (Harbin), Yoon Kyung Ho (My Daughter Is a Zombie), Lee Sung Min (No Other Choice).

Các đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gồm: Park Ji Hyun (Hidden Face), Shin Hyun Been (The Ugly), Yeom Hye Ran (No Other Choice), Lee Jung Eun (My Daughter Is a Zombie), Jeon Yeo Been (Dark Nuns).

nam-dien-vien-moi.jpg

Các đề cử cho hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất gồm: Park Jinyoung (Hi-Five), Ahn Bo Hyun (Pretty Crazy), Ahn Hyo Seop (Omniscient Reader: The Prophecy), Jung Sung Il (Uprising), Cho You Hyun (3670).

Các đề cử cho giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất gồm: Kim Doyeon (Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary), Kim Min Ju (Hear Me: Our Summer), Roh Yoon Seo (Hear Me: Our Summer), Lee Sun Bin (Noise), Hong Ye Ji (A Normal Family).

Cư dân mạng có thể bình chọn cho người chiến thắng chung cuộc bắt đầu từ ngày 21/10 thông qua ứng dụng di động "Celeb Champ". Việc bình chọn được áp dụng cho 16 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Đạo diễn mới xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Âm nhạc hay nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Giải Kỹ thuật xuất sắc nhất Giải Ngôi sao được yêu thích Chungjeongwon. Phiếu bầu của cư dân mạng sẽ được tính ngang bằng với phiếu bầu của ban giám khảo.

Tuệ Nghi
#Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh #Đề cử phim Hàn Quốc #Nghệ sĩ và diễn viên đề cử #Các thể loại phim mới mẻ #Bình chọn cư dân mạng

