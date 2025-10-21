Xuất hiện hình ảnh tuổi xế chiều, trải qua nhiều biến cố cuộc đời của 'nữ diễn viên trăm tỷ' khiến khán giả xôn xao

SVO - Sau 'Nụ hôn bạc tỷ', nữ đạo diễn Thu Trang chính thức trở lại đường đua phim Việt với 'Ai thương ai mến'. Trong tạo hình mới, Thu Trang đưa khán giả về lại bối cảnh miền Tây thời xưa đầy hoài niệm, để tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của người phụ nữ.

Sau thời gian ghi hình với nhiều thông tin được giữ kín, Ai thương ai mến vừa tung poster đầu tiên, đồng thời ấn định ngày khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch 2026.

Trong poster vừa được hé lộ, bất ngờ lớn thuộc về Thu Trang cùng tạo hình khác lạ. Với bối cảnh miền Tây sông nước, Thu Trang xuất hiện trong dáng dấp người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh này được xem là cú “lột xác” ngoạn mục, khác xa những vai diễn thành công trước đây của cô.

Thu Trang đã không ngừng thử thách bản thân để chứng minh sự linh hoạt trong việc biến hóa hình tượng, từ những vai diễn hài hước, hiện đại, cho đến hình ảnh đầy chiều sâu. Chia sẻ về phim, Thu Trang cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ những năm 1960 mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây, vừa mộc mạc, bình dị, vừa chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

Không chỉ gây chú ý với tạo hình ấn tượng của Thu Trang, bộ phim còn hé lộ tạo hình của các diễn viên đầu tiên, gồm: Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào... Ngay từ những giây mở màn, bộ phim gây ấn tượng bởi màu xanh ngút ngàn tận chân trời của những cánh rừng tràm bao la giữa vùng sông nước, nếp nhà tranh bình dị, với những con người hiền hậu, quây quần, vui vẻ trong không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

Những hình ảnh áo bà ba dung dị, bến nước, con thuyền gợi lên ký ức thân quen với rất nhiều thế hệ gia đình người Việt. Bên cạnh đó, Thu Trang còn cho thấy sự dày công phục dựng, khi hé lộ hình ảnh tấp nập, náo nhiệt của một khu phố sầm uất miền Tây xưa.

Mang tên gọi đậm chất miền Tây, Ai thương ai mến không chỉ gợi lên những ký ức về một vùng sông nước trù phú mà còn là lời tri ân đến con người nơi đây. Với tình cảm đặc biệt dành cho miền Tây, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, đạo diễn Thu Trang mong muốn mang đến một dự án điện ảnh tôn vinh nét đẹp cảnh vật và con người bình dị, mộc mạc đậm nghĩa tình.

Chỉ với 60 giây đầu tiên, phim cũng hé mở nhiều cung bậc cảm xúc, khi tua nhanh hành trình cuộc đời của nhân vật Thu Trang: Từ thời thanh xuân gắn bó với cô em Trâm Anh, đến lúc mang thai và cuối cùng là hình ảnh lúc về già, bên cạnh Hồng Ánh.

Có thể xem đây là một bước ngoặt lớn của nữ diễn viên, khi cô phải hóa thân qua nhiều giai đoạn khác nhau để khắc họa những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật. Sau Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang tiếp tục khai thác mối quan hệ tình cảm chị em, vốn là dấu ấn quen thuộc và mang đậm màu sắc riêng của cô.