Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Xuất hiện hình ảnh tuổi xế chiều, trải qua nhiều biến cố cuộc đời của 'nữ diễn viên trăm tỷ' khiến khán giả xôn xao

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau 'Nụ hôn bạc tỷ', nữ đạo diễn Thu Trang chính thức trở lại đường đua phim Việt với 'Ai thương ai mến'. Trong tạo hình mới, Thu Trang đưa khán giả về lại bối cảnh miền Tây thời xưa đầy hoài niệm, để tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của người phụ nữ.

Sau thời gian ghi hình với nhiều thông tin được giữ kín, Ai thương ai mến vừa tung poster đầu tiên, đồng thời ấn định ngày khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch 2026.

1000037595.jpg

Trong poster vừa được hé lộ, bất ngờ lớn thuộc về Thu Trang cùng tạo hình khác lạ. Với bối cảnh miền Tây sông nước, Thu Trang xuất hiện trong dáng dấp người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh này được xem là cú “lột xác” ngoạn mục, khác xa những vai diễn thành công trước đây của cô.

1000037596.jpg

Thu Trang đã không ngừng thử thách bản thân để chứng minh sự linh hoạt trong việc biến hóa hình tượng, từ những vai diễn hài hước, hiện đại, cho đến hình ảnh đầy chiều sâu. Chia sẻ về phim, Thu Trang cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ những năm 1960 mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây, vừa mộc mạc, bình dị, vừa chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

1000037597.jpg

Không chỉ gây chú ý với tạo hình ấn tượng của Thu Trang, bộ phim còn hé lộ tạo hình của các diễn viên đầu tiên, gồm: Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào... Ngay từ những giây mở màn, bộ phim gây ấn tượng bởi màu xanh ngút ngàn tận chân trời của những cánh rừng tràm bao la giữa vùng sông nước, nếp nhà tranh bình dị, với những con người hiền hậu, quây quần, vui vẻ trong không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

1000037600.jpg

Những hình ảnh áo bà ba dung dị, bến nước, con thuyền gợi lên ký ức thân quen với rất nhiều thế hệ gia đình người Việt. Bên cạnh đó, Thu Trang còn cho thấy sự dày công phục dựng, khi hé lộ hình ảnh tấp nập, náo nhiệt của một khu phố sầm uất miền Tây xưa.

1000037604.jpg

Mang tên gọi đậm chất miền Tây, Ai thương ai mến không chỉ gợi lên những ký ức về một vùng sông nước trù phú mà còn là lời tri ân đến con người nơi đây. Với tình cảm đặc biệt dành cho miền Tây, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, đạo diễn Thu Trang mong muốn mang đến một dự án điện ảnh tôn vinh nét đẹp cảnh vật và con người bình dị, mộc mạc đậm nghĩa tình.

1000037603.jpg

Chỉ với 60 giây đầu tiên, phim cũng hé mở nhiều cung bậc cảm xúc, khi tua nhanh hành trình cuộc đời của nhân vật Thu Trang: Từ thời thanh xuân gắn bó với cô em Trâm Anh, đến lúc mang thai và cuối cùng là hình ảnh lúc về già, bên cạnh Hồng Ánh.

1000037598.jpg

Có thể xem đây là một bước ngoặt lớn của nữ diễn viên, khi cô phải hóa thân qua nhiều giai đoạn khác nhau để khắc họa những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật. Sau Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang tiếp tục khai thác mối quan hệ tình cảm chị em, vốn là dấu ấn quen thuộc và mang đậm màu sắc riêng của cô.

Bình Nguyễn
#Thu Trang #đạo diễn Thu Trang #Hồng Ánh #Võ Điền Gia Huy #Trâm Anh #Ai thương ai mến #Tết Dương lịch 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục