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Bố mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình, người đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

Tiền Lê

TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.

Trưa ngày 25/10, phóng viên Báo Tiền Phong tới nhà gặp, nghe người thân chia sẻ về người con lầm lỗi Hồ Văn Tình (một trong những phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2, tỉnh Khánh Hòa).

Giữa trưa, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của Tình) nằm võng khóc, không muốn ăn bởi hành động dại dột của con trai khi trốn Trại giam A2 cùng những người khác. Người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ rơm rớm nước mắt, ôm đưa cháu gái 4 tuổi là con của Tình.
Bà Lan than thở, lúc nhỏ khi mới lên lớp 2 Tình gặp tai nạn, bị thương nặng và phải khâu 13 mũi trên đầu. Cũng từ đó Tình nghỉ học, lang thang với các bạn. Tình là con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em. Tình ít nói và chỉ hành động theo cảm tính.

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Mẹ của Hồ Văn Tình (nằm võng) buồn bã vì hành động trốn trại dại dột của con trai.

“Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này đi xử lý, trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Lan kể.

Thời điểm ở nhà, Tình cũng không chịu ở cùng cha mẹ, chỉ thích thuê phòng trọ rồi ở ngoài với bạn bè. Mặc dù bố mẹ khuyên bảo nhưng Tình không nghe.

Hơn 5 năm trước, Tình lấy vợ, sau đó có 2 con gái (cháu lớn 4 tuổi, nhỏ mới 2 tuổi). Tình học nghề sửa chữa điện lạnh, rồi chuyển sang nghề xăm nhưng được một thời gian ngắn lại nghỉ. Vợ Tình cũng không có công ăn việc làm ổn định, chung sống với nhau được một thời gian rồi đưa con gái út tới nơi khác ở.

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Ông Cang và cháu gái 4 tuổi (con của Tình).

Ngồi gần đó, ông Hồ Cang (60 tuổi, bố của Tình) tới nói chuyện, buồn rầu than trách: “Tháng trước cả gia đình tôi dẫn đứa nhỏ tới trại giam thăm nó rồi. Nó mong muốn sẽ được về Trại giam Gia Trung (ở tỉnh Gia Lai) cho gần nhà, bố mẹ tiện tới chăm. Rồi nó hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để nhận được khoan hồng, ai ngờ mấy hôm nay lại nghe tin động trời này cả nhà ai cũng buồn, lo lắng. Giờ gia đình mong các chú công an sớm tìm ra, đưa về cải tạo, chứ không là nó chết bờ, chết bụi ”.

Dù đã lớn tuổi nhưng ông Cang vẫn phải đi làm thuê, từ phụ hồ tới chẻ đá thuê để kiếm từng đồng nuôi vợ con. Ông lúc nào cũng tự trách bản thân đã không làm tròn trách nhiệm người cha, để con trai phải đi vào con đường lầm lỗi, là gánh nặng cho xã hội.

Ông Cang mong muốn được gửi lời xin lỗi tới lực lượng chức năng vì hành động của con trai. Ông cũng mong muốn con trai sớm ra đầu thú để gia đình yên tâm, rồi cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

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Ba phạm nhân Tình, Toàn và Duy đang lẩn trốn.

Theo hồ sơ, Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP.Pleiku (cũ) vào khoảng 2 năm trước. Hồ Văn Tình sau đó bị tuyên phạt án 20 năm tù với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”.

Như Báo Tiền Phong đã đưa, khoảng 15h ngày 21/10, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1, Trại giam A2- Bộ Công an ở Khánh Hòa, đã trốn khỏi nơi giam giữ. Bốn phạm nhân này gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) chấp hành án 20 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) án 10 năm tù với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng 4h30 ngày 24/10, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Lê Văn Cường trên xe. Cường bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện 3 đối tượng còn lại vẫn đang lẩn trốn.

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#truy bắt #cải tạo #Trại giam A2 #trốn trại #Khánh Hòa #bố mẹ Hồ Văn Tình #truy tìm phạm nhân #chết bờ chết bụi

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