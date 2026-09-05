Ban Bí thư T.Ư Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Lễ khai giảng có sự tham dự của hơn 1.700 học sinh cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, các sở, ngành Hà Nội, đại diện nhà trường và khách mời.
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, dự lễ và trao học bổng cho học sinh Nguyễn Siêu.
Dịp này, anh Bùi Quang Huy thay mặt Trung ương Đoàn trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, cho các học sinh có thành tích nổi bật trong học thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao, hùng biện và khoa học kỹ thuật.
Cũng tại buổi lễ, nhà trường đón nhận lẵng hoa chúc mừng cùng 40 quả bóng đá từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Bùi Quang Huy và Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, trao món quà cho đại diện nhà trường.
Theo nhà trường, món quà hướng tới việc khuyến khích học sinh duy trì hoạt động thể chất trong quá trình học tập, nhất là khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống học đường.
Năm học 2026 - 2027 cũng là năm Nguyễn Siêu kỷ niệm 35 năm thành lập. Nhà trường đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào phát triển toàn diện học sinh ở các lĩnh vực học thuật, thể chất, nghệ thuật, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Một trong những định hướng được nhà trường xác định là xây dựng môi trường "Trường học an toàn - hạnh phúc", đồng thời phát triển hệ sinh thái số, giáo dục song ngữ và tăng cường tiếp cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế.
Các hoạt động trong năm học mới được tổ chức xoay quanh học sinh, từ thể thao, nghệ thuật đến học thuật, văn hóa, STEM và khoa học công nghệ. Nhà trường hướng tới việc phát triển tư duy, năng lực sáng tạo và những năng lực đặc trưng của con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.
Sau lễ khai giảng, ngày 11/9, trường Nguyễn Siêu sẽ tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập với chuỗi hoạt động mang chủ đề "Nguyễn Siêu 35 vươn mình tỏa sáng".
Gần 500 triệu đồng tiếp sức học sinh vùng biên giới Đồng Tháp vào năm học mới
Sáng 5/9, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dự Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng biên giới tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp.
Cô Thy nhấn mạnh, những bộ máy tính được trao tặng không chỉ là thiết bị phục vụ dạy học mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ và tri thức mới. “Giá trị của một món quà được đo bằng con số, nhưng giá trị của sự quan tâm thì không thể đo đếm bằng vật chất. Đó là niềm tin, sự khích lệ và lời nhắc nhở để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người”, cô Thy chia sẻ.
Ngày khai giảng đặc biệt của học sinh vùng khó Phú Thọ
Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn, xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Nằm ở địa bàn miền núi, đặc biệt khó khăn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn hiện có 268 học sinh, trong đó 259 em là học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 96,6%. Nhiều học sinh ở xa trường, phải học bán trú trong điều kiện đi lại và đời sống gia đình còn nhiều khó khăn.
Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành trao tặng nhà trường và học sinh nhiều phần quà, nguồn lực với tổng trị giá gần 480 triệu đồng.
Tại lễ khai giảng, chị Hồ Hồng Nguyên trao tặng một tủ sách, 1.000 khăn quàng đỏ, 50 suất học bổng và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ sân chơi phát triển thể chất, sản phẩm dinh dưỡng, ba lô, quần áo cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn và một số trường học khác trên địa bàn tỉnh.
Các nguồn lực tập trung vào học sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện của các em trong năm học mới.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, trao các phần quà, học bổng và nguồn lực hỗ trợ, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học 2026-2027.