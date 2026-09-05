Ban Bí thư T.Ư Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

TPO - Sáng 5/9, Ban Bí thư T.Ư Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học và trao các suất quà cho những học sinh có thành tích nổi bật.

VIDEO: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự khai giảng tại trường Nguyễn Siêu.

Lễ khai giảng có sự tham dự của hơn 1.700 học sinh cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, các sở, ngành Hà Nội, đại diện nhà trường và khách mời.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, dự lễ và trao học bổng cho học sinh Nguyễn Siêu.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Dịp này, anh Bùi Quang Huy thay mặt Trung ương Đoàn trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, cho các học sinh có thành tích nổi bật trong học thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao, hùng biện và khoa học kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đón nhận lẵng hoa chúc mừng cùng 40 quả bóng đá từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Bùi Quang Huy và Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, trao món quà cho đại diện nhà trường.

Cũng tại lễ khai giảng, trường Nguyễn Siêu nhận lẵng hoa chúc mừng và 40 quả bóng đá từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Bùi Quang Huy cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, trao món quà cho đại diện nhà trường.

Theo nhà trường, món quà hướng tới việc khuyến khích học sinh duy trì hoạt động thể chất trong quá trình học tập, nhất là khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống học đường.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy trao 20 suất học bổng cho học sinh nhà trường.

Năm học 2026 - 2027 cũng là năm Nguyễn Siêu kỷ niệm 35 năm thành lập. Nhà trường đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào phát triển toàn diện học sinh ở các lĩnh vực học thuật, thể chất, nghệ thuật, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu dự lễ khai giảng.

Một trong những định hướng được nhà trường xác định là xây dựng môi trường "Trường học an toàn - hạnh phúc", đồng thời phát triển hệ sinh thái số, giáo dục song ngữ và tăng cường tiếp cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Các hoạt động trong năm học mới được tổ chức xoay quanh học sinh, từ thể thao, nghệ thuật đến học thuật, văn hóa, STEM và khoa học công nghệ. Nhà trường hướng tới việc phát triển tư duy, năng lực sáng tạo và những năng lực đặc trưng của con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Sau lễ khai giảng, ngày 11/9, trường Nguyễn Siêu sẽ tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập với chuỗi hoạt động mang chủ đề "Nguyễn Siêu 35 vươn mình tỏa sáng".

Gần 500 triệu đồng tiếp sức học sinh vùng biên giới Đồng Tháp vào năm học mới

Sáng 5/9, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dự Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng biên giới tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn﻿, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ (Đồng Tháp). Ảnh: Hòa Hội

Cùng dự Lễ khai giảng có anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Học sinh háo hức bước vào năm học mới.

Tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 25 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) và công trình “Phòng tin học cho em” trị giá 270 triệu đồng cho trường TH-THCS Tân Hộ Cơ.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng Nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 60 triệu đồng cho địa phương; lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng 20 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, cô Ngô Trần Bảo Thy – Hiệu trưởng trường TH-THCS Tân Hộ Cơ bày tỏ sự xúc động khi nhà trường nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các cấp lãnh đạo, coi đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý báu đối với một ngôi trường trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cô Thy nhấn mạnh, những bộ máy tính được trao tặng không chỉ là thiết bị phục vụ dạy học mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ và tri thức mới. “Giá trị của một món quà được đo bằng con số, nhưng giá trị của sự quan tâm thì không thể đo đếm bằng vật chất. Đó là niềm tin, sự khích lệ và lời nhắc nhở để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người”, cô Thy chia sẻ.

Ngay sau Lễ khai giảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã dự Lễ bàn giao công trình “Phòng máy tính cho em” tại trường.

Tiếp đến, Đoàn công tác cũng đã dự Lễ khởi công công trình “Ngôi nhà 5.000 đồng” hỗ trợ em Nguyễn Thị Hồng Lam - sinh viên trường Đại học Đồng Tháp. Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ trong chuỗi hoạt động hơn 490 triệu đồng.

Ngày khai giảng đặc biệt của học sinh vùng khó Phú Thọ

Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn, xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Tiểu học Đồng Sơn (xã Lai Đồng)

Nằm ở địa bàn miền núi, đặc biệt khó khăn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn hiện có 268 học sinh, trong đó 259 em là học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 96,6%. Nhiều học sinh ở xa trường, phải học bán trú trong điều kiện đi lại và đời sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành trao tặng nhà trường và học sinh nhiều phần quà, nguồn lực với tổng trị giá gần 480 triệu đồng.

Chị Hồ Hồng Nguyên trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại lễ khai giảng, chị Hồ Hồng Nguyên trao tặng một tủ sách, 1.000 khăn quàng đỏ, 50 suất học bổng và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ sân chơi phát triển thể chất, sản phẩm dinh dưỡng, ba lô, quần áo cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn và một số trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Các nguồn lực tập trung vào học sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện của các em trong năm học mới.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, trao các phần quà, học bổng và nguồn lực hỗ trợ, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học 2026-2027.