Bảo tàng Hà Nội mang đến nhiều trải nghiệm sáng tạo cho du khách

Không còn là nơi chỉ để tham quan hiện vật, Bảo tàng Hà Nội đang dần trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa hấp dẫn với nhiều hoạt động tương tác, sáng tạo dành cho giới trẻ và du khách. Từ check-in, khám phá lịch sử cho tới các hoạt động giáo dục trải nghiệm, workshop sáng tạo và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, bảo tàng đang “trẻ hóa” cách tiếp cận văn hóa để thu hút công chúng trong thời đại số.

Những ngày cuối tuần, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội trở nên nhộn nhịp với đông đảo bạn trẻ, học sinh và các gia đình tới tham quan. Không gian hiện đại cùng kiến trúc kim tự tháp ngược độc đáo khiến nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm check-in nổi bật trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều giúp bảo tàng ngày càng thu hút khách tham quan không chỉ nằm ở không gian đẹp mà còn ở việc đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, tương tác với công chúng.

Từ nơi lưu giữ hiện vật đến không gian trải nghiệm văn hóa

Nếu trước đây nhiều người cho rằng bảo tàng là nơi “khó tiếp cận”, chủ yếu dành cho người nghiên cứu lịch sử, thì nay xu hướng ấy đang dần thay đổi. Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức giúp người xem cảm nhận văn hóa bằng cách trực quan và sinh động hơn.

Tại Bảo tàng Hà Nội, khách tham quan không chỉ ngắm hiện vật mà còn có thể tìm hiểu về đời sống người Hà Nội xưa thông qua các mô hình tái hiện phố cổ, không gian sinh hoạt truyền thống hay các tư liệu lịch sử được trình bày hiện đại.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh đang ngày càng được chú trọng. Nhiều trường học lựa chọn bảo tàng như một “lớp học mở” giúp học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa theo cách trực quan thay vì chỉ học qua sách vở.

Bên cạnh hoạt động tham quan truyền thống, bảo tàng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan. Nhiều khu vực trình chiếu hình ảnh, video tư liệu và không gian trải nghiệm đa phương tiện giúp người xem dễ dàng tiếp cận lịch sử, văn hóa theo cách trực quan hơn.

Thông qua hệ thống trình chiếu công nghệ, các câu chuyện về Hà Nội xưa được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng hiện đại, tạo cảm giác chân thực cho người xem. Thay vì chỉ quan sát hiện vật tĩnh, khách tham quan có thể tương tác, theo dõi tư liệu số hóa và trải nghiệm không gian văn hóa bằng nhiều giác quan.

Theo các chuyên gia giáo dục, học tập trải nghiệm giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên và dễ ghi nhớ hơn. Nhiều hoạt động tại bảo tàng hiện được xây dựng theo hướng “học mà chơi, chơi mà học”, tạo sự hứng thú cho người tham gia.

Không gian sáng tạo cho giới trẻ

Một trong những yếu tố giúp Bảo tàng Hà Nội “gây sốt” trên mạng xã hội là khả năng kết hợp giữa văn hóa và tính thẩm mỹ hiện đại.

Không gian rộng, ánh sáng đẹp cùng nhiều góc kiến trúc độc đáo đã biến nơi đây thành “studio sáng tạo” của nhiều bạn trẻ yêu nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung số. Nhiều video TikTok quay tại bảo tàng đạt hàng trăm nghìn lượt xem với các concept như cinematic, outfit transition hay vlog trải nghiệm. Thay vì chỉ tham quan đơn thuần, nhiều bạn trẻ lựa chọn kể câu chuyện văn hóa theo phong cách hiện đại thông qua video ngắn và hình ảnh nghệ thuật.

Bạn Hoàng Minh, sinh viên tại Hà Nội chia sẻ: “Mình từng nghĩ bảo tàng sẽ khá khô khan, nhưng khi tới đây lại thấy rất thú vị. Có nhiều góc đẹp để chụp ảnh, nhưng điều mình thích hơn là cảm giác được hiểu thêm về Hà Nội xưa.”

Xu hướng “check-in trước, yêu văn hóa sau” đang góp phần đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ. Thay vì áp đặt cách tiếp cận truyền thống, các hoạt động trải nghiệm giúp văn hóa trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và dễ lan tỏa hơn trên nền tảng số.

Workshop trải nghiệm giúp di sản trở nên gần gũi

Không chỉ tập trung vào tham quan, Bảo tàng Hà Nội còn thường xuyên tổ chức các workshop, hoạt động trải nghiệm theo chuyên đề dành cho học sinh, sinh viên và các gia đình. Các chương trình như tìm hiểu văn hóa Hà Nội, trải nghiệm thủ công truyền thống, vẽ tranh, làm đồ lưu niệm hay khám phá hiện vật thông qua trò chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận di sản theo cách gần gũi hơn.

Nhiều phụ huynh đánh giá các workshop tại bảo tàng không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp trẻ em phát triển khả năng quan sát, sáng tạo và hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Các hoạt động trải nghiệm cũng giúp bảo tàng trở thành điểm đến thường xuyên thay vì chỉ ghé thăm một lần. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh công chúng ngày càng yêu thích những không gian văn hóa có tính tương tác cao.

Đổi mới để giữ chân công chúng

Trao đổi về định hướng phát triển hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng, ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết đơn vị đang tập trung đổi mới cách trưng bày và tăng tính tương tác với khách tham quan.

Ông Nguyễn Tiến Đà chia sẻ:

“Chúng tôi mong muốn bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn trở thành không gian trải nghiệm văn hóa dành cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Việc ứng dụng công nghệ trình chiếu, xây dựng không gian tương tác và tổ chức nhiều workshop là hướng đi quan trọng để đưa văn hóa đến gần với người dân, khách tham quan”.

Theo ông Nguyễn Tiến Đà, việc giới trẻ chủ động đến bảo tàng, chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội là tín hiệu tích cực cho thấy cách tiếp cận văn hóa đang thay đổi theo hướng hiện đại hơn.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, bảo tàng cũng hướng tới việc tổ chức thêm nhiều triển lãm chuyên đề, hoạt động giáo dục trải nghiệm và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thêm lý do để công chúng quay trở lại.

Góp phần làm mới du lịch văn hóa Thủ đô

Trong xu hướng du lịch gắn với trải nghiệm và khám phá bản sắc địa phương, các không gian văn hóa như Bảo tàng Hà Nội đang dần trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hà Nội.

Không chỉ đơn thuần lưu giữ hiện vật, bảo tàng ngày nay còn tạo ra những trải nghiệm mang tính tương tác, kết nối giữa công chúng với lịch sử, văn hóa và đời sống của người Hà Nội qua nhiều thời kỳ. Việc ứng dụng công nghệ trình chiếu, tổ chức workshop sáng tạo hay xây dựng các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp không gian bảo tàng trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và khách du lịch.

Nhiều chuyên gia nhận định, khi các giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, bảo tàng sẽ không còn là nơi “tham quan một lần” mà có thể trở thành điểm đến văn hóa thường xuyên của cộng đồng.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận công chúng cũng đang mở ra cơ hội để du lịch văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng mới — hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu di sản. Với sự kết hợp giữa kiến trúc độc đáo, trải nghiệm tương tác và không gian sáng tạo, Bảo tàng Hà Nội đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho các điểm đến văn hóa của Thủ đô trong thời đại số.