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Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên

Nguyễn Hoài

TPO - Trưa 13/9, khi tiến đến vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Trị, áp sát đất liền, áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên. Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, tiếp tục gây mưa lớn cho miền Trung, từ đêm mưa mở rộng ra miền Bắc.

Vào 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 8-9.

Áp thấp nhiệt đới có sự tăng cấp nhẹ khi áp sát bờ. Đây cũng là xu thế xuất hiện với một số cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thời gian gần đây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, trạm Đồng Hới (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền khu vực tỉnh Quảng Trị. Vùng tâm áp thấp nhiệt đới đi qua khu vực giữa tỉnh, thấp hơn xuống phía Nam so với những nhận định trước đó.

Trong đêm 13/9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển qua tỉnh Quảng Trị, sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần.

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Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền lúc 13h chiều 13/9.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ chiều đến đêm 13/9, khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Mưa lớn vẫn là tác động nguy hiểm nhất của áp thấp nhiệt đới. Dự báo mới nhất cho thấy từ chiều tối 13/9 đến 15/9, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi trên 500 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc, từ đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 14/9 đến 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

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Lực lượng chức năng cảnh báo tuyến đường ngập sâu tại Quảng Trị do mưa lớn từ áp thấp nhiệt đới.

Trên biển, từ chiều 13/9 đến đêm 13/9 vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Trước đó trên Biển Đông, cơn bão số 1 (bão Maysak) năm nay cũng có xu hướng mạnh lên ngay khi áp sát khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Bão quần thảo đất liền nhiều giờ trước khi dịch chuyển lên tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, để lại hậu quả nặng nề.

Nguyễn Hoài
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