Anh và Pháp lập kỷ lục trận trận tranh hạng ba World Cup nhiều bàn thắng nhất

TPO - Trận tranh hạng ba World Cup vốn thường được xem là màn thủ tục nhẹ nhàng, thậm chí không nên có, nhưng cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 đã có sự thể hiện khác. Với kết quả chung cuộc điên rồ 6-4 nghiêng về Tam sư, trận đấu này đã lập kỷ lục.

Cụ thể, đây trở thành trận tranh hạng ba có nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay. 10 pha lập công được ghi đã xô đổ kỷ lục cũ của trận Pháp thắng Tây Đức 6-3 ở VCK 1958. Pháp tiếp tục giữ vị thế đội tuyển tạo nên nhiều mưa bàn thắng nhất ở các trận tranh hạng ba World Cup. Họ từng tham gia 4 trận đấu như thế này thì cả 4 đều có ít nhất 5 bàn trở lên (thắng 4-2, 6-3; thua 2-3 và 4-6).

Tần suất trung bình 7,5 bàn ở các trận tranh hạng ba có mặt Pháp là một con số khổng lồ, phản ánh sự hào phóng trong lối chơi của đội tuyển xứ lục lăng. Tuy nhiên, họ ghi bàn nhiều (16 bàn) nhưng cũng thủng lưới không ít (14).

Với tỷ số không tưởng 6-4, màn so tài giữa Anh và Pháp đã tiến vào Tốp 5 trận đấu nhiều pha lập công nhất lịch sử World Cup (chỉ tính thời gian chính thức). Đứng số 1 trên danh sách này là tỷ số 7-5 trước thiết lập ở trận Áo thắng Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 1954.

Đứng ở vị trí số 2 là màn hủy diệt 10-1 của Hungary trước tuyển El Salvador tại Espana 82’. Vòng bảng World Cup 1954, Hungary cũng từng làm nên trận đấu có 11 bàn với Tây Đức (thắng 8-3). Vị trí thứ 4 là trận Pháp thắng Paraguay 7-3 tại World Cup 1958 và thứ 5 là Anh hạ Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Ở trận đấu vừa diễn ra, Pháp cũng ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khác là việc Michael Olise chạm mốc 7 pha kiến tạo. Anh đã san bằng kỷ lục kiến tạo của huyền thoại Pele ghi cho Brazil.

Trong khi đó, chiến thắng 6-4 đã giúp Anh chính thức giành tấm Huy chương Đồng. Đó là thành tích tốt nhất của bóng đá Anh tại một kỳ World Cup trong vòng 60 năm qua kể từ chức vô địch năm 1966. Có thể nói, Anh và Pháp vừa tạo ra bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn và một kỷ lục sẽ còn rất lâu nữa mới có thể bị xô đổ.