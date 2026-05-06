Xóa bỏ tư duy 'con thi rớt là ba mẹ xấu hổ'

Chia sẻ về bức tranh phân luồng tuyển sinh năm nay ở khối trường tư thục, GDTX, dạy nghề?

Ông Huỳnh Văn Đà - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM:

"Từ 14h ngày 4/5-8/5, các bạn học sinh thay đổi nguyện vọng. Học sinh cần tham khảo theo ba yếu tố.

Thứ nhất là khoảng cách địa lý, từ nhà đến trường có tiện hay không, mình tự đi, hay có xe đưa rước.

Thứ hai, căn cứ vào năng lực của mình với mức điểm đầu vào ba năm học trước của trường mình đặt nguyện vọng. Liệu mình có đảm đương được hay không? Nếu đam mê mãnh liệt mà năng lực của mình đáp ứng được thì vẫn giữ. Nếu đam mê mãnh liệt nhưng tự tin giảm xuống thì nên đổi.

Thứ ba, trường có phù hợp với tương lai của mình không, tổ hợp mình sẽ học, trường có đào tạo mạnh hay không. Từ đó đưa ra hướng đi. Có người trúng tuyển, có người không trúng tuyển.

Trước khi thi, học sinh có thể không tham gia kỳ thi, chọn vào trường tư thục, hiện tại đến thời điểm này, trường tư thục và trường công có sức hút ngang bằng nhau. Trường tư thục hút học sinh từ trường công sang trường tư. Khi kết quả không như mong muốn, nếu không trúng tuyển vào trường công nào thì phải có phương án dự phòng, đưa ra tình huống và quản trị rủi ro, khi xảy ra thì xử lý theo hướng nào, như thế nào.

Các khu vực trong TPHCM đều có trường tư thục. Bình Khánh, An Thời Đông, Cần Giờ, Thạnh An không có trường tư thục. Xét tuyển theo học bạ, xét tuyển theo điểm tham khảo của kỳ thi. Là các bạn học chương trình phổ thông, quyền lợi, trách nhiệm như nhau, không có sự phân biệt.

Nếu bạn không muốn theo con đường học văn hóa thì theo học nghề, các bạn THCS chuyển sang nghề thì được miễn phí học phí nghề. Một là học xong nghề, đủ điều kiện lao động thì các bạn làm việc. Hai là các bạn không đủ điều kiện, các bạn không ra làm, thì học liên thông lên cao đẳng. Ba là không liên thông lên cao đẳng, được đăng ký thi thẳng lên Đại học, khó là bạn phải đăng ký cùng ngành với ngành mà bạn học ở trung cấp. Khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Học nghề xong, học đủ các môn văn hóa của hệ GDTX.

Khi nói đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, GDTX một số phụ huynh vẫn có định kiến, tên cũ là ‘bổ túc văn hóa’, học dở mới học bổ túc. Từ năm 2025 trở đi, GDTX là học tập suốt đời, tạo điều kiện để tất cả công dân đến trường, các bạn học viên từ GDTX được đăng ký vào đại học, bất kỳ trường nào, khác với trước đây.

Các trường Đại học đã mở hết, các bạn được đăng ký tất cả nguyện vọng mà các bạn muốn vào tất cả các trường đại học. Không có phân biệt đối xử nào, học đủ các môn văn hóa chương trình giáo dục 2018. Khi học xong, thi tốt nghiệp vẫn lấy chung một bằng tốt nghiệp.

Không thi riêng như trước. Hướng GDTX là bình thường với các bạn không học vào ban ngày, đến trung tâm học vào ban đêm. Hướng đi thứ tư, phụ huynh có điều kiện cho con đi du học, theo dõi, nắm khi thực hiện tư vấn du học. Nắm ba vấn đề cốt lõi. Thứ nhất là quốc gia đến du học đảm bảo cơ cấu chương trình học 3 năm.

Nếu không đúng cơ cấu như Việt Nam thì không có bằng tương đương. Thứ hai, trường mà con em du học phải được quốc gia sở tại chứng nhận. Thứ ba là khi liên hệ đến trường đó thì phải có địa chỉ tham khảo, các Bộ trưởng Giáo dục của các quốc gia có sự đồng ý, công nhận lẫn nhau. Tùy theo nhu cầu, điều kiện gia đình và điều kiện của thí sinh.