VPCC - A. O. Smith Cup 2026: Giải golf gia đình lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam

Nhiều nhà vô địch golf Quốc gia qua và tài năng trẻ của golf Việt Nam sẽ cùng người thân tranh tài tại Vietnam Parent & Child Championship - A. O. Smith Cup 2026, giải đấu hướng tới kết nối các thế hệ qua những vòng golf.

Đại diện BTC, nhà tài trợ và các golfer trẻ dự giải.

Chiều 16/7, tại Học viện Golf EPGA, Ban tổ chức Vietnam Parent & Child Championship - A. O. Smith Cup 2026 (VPCC - A. O. Smith Cup 2026) tổ chức họp báo giới thiệu giải đấu. Với chủ đề “Đồng hành cùng con, chúng ta vươn xa”, VPCC - A. O. Smith Cup 2026 là giải golf gia đình đầu tiên tại Việt Nam, tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng thi đấu, hỗ trợ nhau qua từng cú đánh và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Giải đấu do Dì Vân Golf tổ chức, với A. O. Smith là nhà tài trợ danh xưng, dự kiến diễn ra ngày 23/12/2026 tại Vinpearl Golf Hải Phòng. Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của nhiều nhà vô địch và những gương mặt tiêu biểu qua các thế hệ golf Việt Nam.

Danh sách golfer đã xác nhận tham dự gồm Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thái Dương, Trương Chí Quân, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Nhất Long, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Nguyễn Anh Minh.

Bên cạnh đó, giải đấu còn quy tụ nhiều tài năng trẻ như Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Phát, Nguyễn Quốc Bảo Huy, Bùi Quang Đức Minh và Nguyễn Thái Sơn. Sự kết hợp giữa các golfer giàu kinh nghiệm với thế hệ kế cận hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi trên sân golf.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức, ông Nguyễn Đặng Sơn, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết mô hình thi đấu giữa các thành viên trong gia đình không hoàn toàn mới với golf thế giới.

Trước thềm The Masters - một trong bốn giải major của golf nam - giải Par 3 Contest thường mang đến bầu không khí gần gũi khi các golfer đưa người thân cùng ra sân. Trong khi đó, PNC Championship là sân chơi quy tụ nhiều nhà vô địch major thi đấu cùng các thành viên trong gia đình.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, CLB Thăng Long Junior ở Hà Nội từng tổ chức mô hình này hai lần, song quy mô mới dừng trong phạm vi nội bộ CLB. Những kinh nghiệm từ các giải đấu trước là cơ sở để Ban tổ chức phát triển VPCC - A. O. Smith Cup 2026 trên quy mô toàn quốc.

“Điều làm nên sự khác biệt của Vietnam Parent & Child Championship là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trên sân golf. Đó có thể là niềm vui khi thực hiện một cú đánh đẹp, sự hồi hộp trước một hố đấu quan trọng, tiếng cười sau một tình huống bất ngờ hay niềm tự hào khi cùng người thân hoàn thành một vòng đấu.

Dù kết quả cuối cùng là chiến thắng hay đơn giản chỉ là hoàn thành 18 hố cùng nhau, những trải nghiệm ấy đều mang một giá trị riêng. Bởi đôi khi, phần thưởng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp mà nằm ở những khoảnh khắc chúng ta có cùng nhau”, ông Nguyễn Đặng Sơn chia sẻ.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, VPCC - A. O. Smith Cup 2026 còn trao nhiều phần thưởng từ các nhà tài trợ và đối tác đồng hành. Đáng chú ý, cả bốn hố par 3 trên sân đều có giải thưởng dành cho golfer ghi hole-in-one (HIO). Một trong những phần thưởng HIO đáng chú ý là ô tô Toyota.

Trong trường hợp không có gia đình nào thực hiện được cú đánh đặc biệt này, các phần thưởng của A. O. Smith sẽ được bốc thăm may mắn tại tiệc tối và lễ trao giải. Bên cạnh đó, các gia đình tham dự cũng có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị đến từ những thương hiệu đồng hành khác.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng giải đấu, ông Lê Quỳnh, đại diện Tập đoàn A. O. Smith tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp có lịch sử hơn 150 năm và được biết đến trên thế giới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp xử lý nước sạch, nước nóng.

Tại Việt Nam, A. O. Smith đã hoạt động nhiều năm, hướng tới việc mang đến những giá trị tích cực cho người tiêu dùng. Theo ông Lê Quỳnh, doanh nghiệp cũng đồng hành với các hoạt động thể thao trong nhiều năm, từng tài trợ giải pickleball quy mô lớn, gần đây tiếp tục đồng hành cùng các giải bóng chuyền và hiện mở rộng sự hiện diện sang golf.

“Chúng tôi mong muốn trước tiên là giải đấu được tổ chức thành công, các golfer và gia đình có trải nghiệm thi đấu tốt đẹp, cùng nhau lưu giữ nhiều kỷ niệm. Bên cạnh trải nghiệm của người tham dự, A. O. Smith mong giải góp phần đưa golf đến gần hơn với cộng đồng, giúp nhiều người biết đến bộ môn này, lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao và nâng cao sức khỏe”, ông Lê Quỳnh chia sẻ.

Thông điệp “Mang quà về cho mẹ” cũng được Ban tổ chức kỳ vọng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của giải. Mỗi golfer không chỉ hướng tới thành tích trên sân mà còn có thể mang về những món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, đặc biệt là người mẹ.

Theo định hướng của Dì Vân Golf, VPCC - A. O. Smith Cup 2026 không chỉ tạo ra môi trường thi đấu mà còn hướng tới đào tạo và kết nối, giúp các golfer trẻ Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện, từng bước hội nhập với hệ thống golf quốc tế.