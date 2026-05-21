U17 Việt Nam ở bảng cùng Bỉ, Mali và New Zealand tại VCK U17 Thế giới

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Sau kễ bốc thăm, 12 bảng của VCK U17 Thế giới 2026 đã được định hình. U17 Việt Nam rơi vào bảng G với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức, 48 đội tuyển tranh tài ở 12 bảng để chọn ra 24 đội vào vòng 1/16. Ngoài ra, 8 trong tổng số 12 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất cũng sẽ có vé đi tiếp. Như vậy U17 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp với vị trí thứ 3.

report Khi nào diễn ra VCK U17 World Cup 2026?

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Tổng cộng 48 đội tuyển tranh tài ở 12 bảng để chọn ra 24 đội vào vòng 1/16. Ngoài ra, 8 trong tổng số 12 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất cũng sẽ có vé đi tiếp.

report 12 bảng được ấn định
Các lá thăm ở nhóm 4 đã hoàn tất lễ bốc thăm. Sau đây là 12 bảng đấu ở giải U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tại Qatar. Bảng A của chủ nhà được coi là mềm nhất. Trong khi đó bảng C gồm Australia, Argentina, Đan Mạch và 1 đại diện châu Phi (chưa ấn định) được xem là khá nặng.

U17 Trung Quốc sẽ chung bảng với U17 Tây Ban Nha, U17 Morocco và U17 Fiji. Đây là bảng đấu khá nặng.

report U17 Việt Nam ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand

U17 Việt Nam ở lá thăm số 2 nhưng vì quy định các đội cùng liên đoàn không chung bảng nên U17 Việt Nam được chuyển tới bảng G. Đội sẽ chung bảng Bỉ, Mali và New Zealand. Đây là bảng đấu không dễ nhưng không quá khó.

report U17 Việt Nam sẽ biết mình nằm vào bảng nào sau khi FIFA chốt nhóm cuối cùng

Các đội nhóm 4 gồm Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba và hai đại diện châu Phi chưa xác định.

report FIFA bốc thăm nhóm số 3

Theo quy định, đội chung liên đoàn khu vực sẽ không chung bảng tại World Cup. Tại nhóm 3, lá thăm đưa Panama vào bảng A, New Caledonia ở bảng B, Đan Mạch nằm ở bảng C, Haiti nằm ở bảng D, Bờ Biển Ngà vào bảng E, Tajikistan sẽ tranh tài ở bảng F, bảng G thuộc về New Zealand, Fiji rơi vào bảng H, Costa Rica bảng I, Montenegro ở bảng J, Cameroon ở bảng K và Honduras rơi vào bảng L.

report Các đội ở nhóm hạt giống số 2 đang được chia bảng

Theo quy định, đội chung liên đoàn khu vực sẽ không chung bảng tại World Cup. Do vậy, lá thăm đưa Ai Cập vào bảng A, Ecuador ở bảng B, Australia nằm ở bảng C, Saudi Arabia nằm ở bảng D, Uzbekistan vào bảng E, Croatia sẽ tranh tài ở bảng F, bảng G thuộc về Bỉ, Morocco về bảng H, CH Ireland bảng I, Chile ở bảng J, Venezuela ở bảng K và Colombia rơi vào bảng L.

report Các đội ở nhóm hạt giống số 1 đang được chia bảng

Theo lá thăm, chủ nhà Qatar vào bảng A, Hàn Quốc ở bảng B, Argentina nằm ở bảng C, Pháp nằm ở bảng D, Italia vào bảng E, Senegal sẽ tranh tài ở bảng F, bảng G thuộc về Mali, Tây Ban Nha về bảng H, Brazil bảng I, Mỹ ở bảng J, Mexico ở bảng K và Nhật Bản rơi vào bảng L.

report FIFA tóm tắt thể thức bốc thăm

FIFA sẽ chia 48 đội ra làm 4 nhóm. Nhóm hạt giống số 1 gồm các đội mạnh như Brazil, Pháp, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal và Hàn Quốc. Chủ nhà Qatar cũng mặc định nằm ở nhóm đấu này.

Nhóm số 2 có sự góp mặt của Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, CH Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia và Saudi Arabia. Trong khi đó, nhóm số 3 gồm New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch và Montenegro.

U17 Việt Nam nằm ở nhóm số 4 cùng Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba và hai đại diện châu Phi chưa xác định.

12 đội mỗi nhóm sẽ nằm ở 12 bảng từ A đến L. 4 bảng mỗi đội với mỗi nhóm góp 1 đại diện.

report Các cựu danh thủ tham gia lễ bốc thăm phát biểu

Nuno Gomes, cây săn bàn hàng đầu một thời của bóng đá Bồ Đào Nha sẽ góp mặt trong lễ bốc thăm. Sát cánh cùng anh là Celestine Babayaro, cựu danh thủ người Nigeria. Cả 2 sẽ phục trách các đội tuyển trong nhóm 1 đến 4.

report Chủ tịch FIFA, Infantino phát biểu

Trong phát biểu mở đầu lễ bốc thăm, ông Infantino đánh giá cao nỗ lực của 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giải U17 thế giới, sự kiện theo ông là nơi chắp cánh cho sự nghiệp của các cầu thủ.

Tổng cộng sẽ có 48 đội tuyển dự giải đấu ở Qatar vào cuối năm nay. FIFA chia 48 đội ra làm 4 nhóm, với mỗi nhóm 12 đội. Những cái tên này sẽ được chia vào bảng đấu 4 đội với tổng cộng 12 bảng.

Theo kết quả phân nhóm, nhóm 1 có các đội tuyển U17 của Qatar, Brazil, Pháp, Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Italy, Mexico, Mali, Hàn Quốc, Senegal.

Nhóm số 2 có các đội U17 Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Colombia, Chile, Ai Cập, Ireland, Australia, Saudi Arabia.

Nhóm 3 gồm các đội U17 đến từ New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Montenegro và Đan Mạch.

Cuối cùng là nhóm 4 của Việt Nam. Các đại diện đến từ Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Jamaica, Cuba, Trung Quốc và 2 đại diện của châu Phi (chưa xác định) sẽ nằm ở khu vực này.

4 nhóm trước lễ bốc thăm

Nguyên tắc bốc thăm là các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng, các đội chung liên đoàn châu lục cũng phải khác bảng. Theo nguyên tắc này, U17 Việt Nam sẽ không thể gặp U17 Cuba, U17 Trung Quốc... ở vòng bảng, và cũng không thể tái ngộ những đội như U17 Hàn Quốc, U17 Saudi Arabia... vì cùng châu lục.

Với cách bố trí này, U17 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chung bảng với một đại diện châu Âu, 1 châu Mỹ và 1 châu Phi. Mà những cái tên như Brazil, Pháp, Argentina (nhóm 1), Morocco, Bỉ, Colombia... (nhóm 2) hay Bờ Biển Ngà, Đan Mạch, Cameroon (3) đều là những nền bóng đá hàng đầu. Đó là lý do có thể khẳng định bảng tử thần đang đợi U17 Việt Nam.

Hoặc nếu lá thăm "chiều lòng", thầy trò HLV Roland có thể rơi vào bảng đấu mềm với những cái tên được coi là dễ thở nhất từng nhóm như Qatar, New Zealand hay Venezuela... Sau 21h00 hôm nay, NHM có thể biết đâu sẽ là bảng đấu dành cho U17 Việt Nam.

