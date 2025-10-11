Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tỷ lệ 1 chọi 16,7 trong cuộc đua trở thành công chức thành phố Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ thi tuyển công chức TP Huế năm 2025 đã khai mạc vào ngày 11/10, với 836 thí sinh tham gia để chọn ra 50 chỉ tiêu, mở ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thí sinh với tỷ lệ chọi trung bình 1/16,72.

Ngày 11/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025 TP Huế tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức, với sự tham gia của 836 thí sinh (301 nam, 535 nữ) có trình độ đại học trở lên để tuyển chọn 50 chỉ tiêu tại 7 vị trí việc làm ở các cơ quan hành chính của thành phố.

thi-cong-chuc-hue-3.jpg
Kỳ thi tuyển công chức TP Huế năm 2025 có 836 thí sinh﻿ tham gia để chọn ra 50 chỉ tiêu.

Kỳ thi tuyển công chức năm nay tại Huế gồm 2 vòng. Vòng 1 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát do UBND thành phố thành lập, cùng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự của Phòng PA03 - Công an TP Huế. Thí sinh thi trắc nghiệm trên máy vi tính với hai môn tiếng Anh và kiến thức - năng lực chung. Vòng 2 là phần thi nghiệp vụ chuyên ngành, gồm thi viết kết hợp phỏng vấn.

Để đảm bảo việc tuyển dụng công chức đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng TP Huế đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đến tổ chức thi tuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, minh bạch.

thi-cong-chuc-hue-2.jpg
thi-cong-chuc-hue-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố.

Khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế - cho biết trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ cần có trình độ, năng lực, mà còn cần tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Bình, thời gian qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của TP Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kỳ thi năm 2025 với các yêu cầu về sự công khai, minh bạch, tuyển chọn đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định pháp luật… nhằm lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực và trình độ phù hợp với vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng bộ máy hành chính của thành phố.

Ngọc Văn
#UBND TP Huế #thi tuyển công chức #tỷ lệ chọi #vị trí #lĩnh vực #công khai #minh bạch #lựa chọn #ông Nguyễn Thanh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục