Tỷ lệ 1 chọi 16,7 trong cuộc đua trở thành công chức thành phố Huế

TPO - Kỳ thi tuyển công chức TP Huế năm 2025 đã khai mạc vào ngày 11/10, với 836 thí sinh tham gia để chọn ra 50 chỉ tiêu, mở ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thí sinh với tỷ lệ chọi trung bình 1/16,72.

Ngày 11/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025 TP Huế tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức, với sự tham gia của 836 thí sinh (301 nam, 535 nữ) có trình độ đại học trở lên để tuyển chọn 50 chỉ tiêu tại 7 vị trí việc làm ở các cơ quan hành chính của thành phố.

Kỳ thi tuyển công chức TP Huế năm 2025 có 836 thí sinh﻿ tham gia để chọn ra 50 chỉ tiêu.

Kỳ thi tuyển công chức năm nay tại Huế gồm 2 vòng. Vòng 1 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát do UBND thành phố thành lập, cùng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự của Phòng PA03 - Công an TP Huế. Thí sinh thi trắc nghiệm trên máy vi tính với hai môn tiếng Anh và kiến thức - năng lực chung. Vòng 2 là phần thi nghiệp vụ chuyên ngành, gồm thi viết kết hợp phỏng vấn.

Để đảm bảo việc tuyển dụng công chức đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng TP Huế đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đến tổ chức thi tuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố.

Khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế - cho biết trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ cần có trình độ, năng lực, mà còn cần tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Bình, thời gian qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của TP Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kỳ thi năm 2025 với các yêu cầu về sự công khai, minh bạch, tuyển chọn đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định pháp luật… nhằm lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực và trình độ phù hợp với vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng bộ máy hành chính của thành phố.