Quá tải hồ sơ chứng thực, Khánh Hòa tìm giải pháp 'ủy quyền' cho công chức xã

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất ban hành quy định ủy quyền cho công chức cấp xã trong lĩnh vực chứng thực. Đây được xem là giải pháp cấp bách và cần thiết để đảm bảo sự thông suốt, nhanh chóng trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như giảm tải áp lực cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi Khánh Hòa chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc đổ dồn về UBND cấp xã. Theo tờ trình, chỉ riêng lĩnh vực chứng thực, trong 2 tháng (từ 1/7-31/8), chính quyền cấp xã phải xử lý 147.977 hồ sơ.

Sau sáp nhập, chính quyền cấp xã ở Khánh Hòa quá tải hồ sơ chứng thực.

Khối lượng công việc quá tải khiến lãnh đạo UBND cấp xã phải dành phần lớn thời gian cho việc giải quyết hồ sơ chứng thực. Có thời điểm không kịp thời hạn quy định vì còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác đồng thời. Điều này làm giảm chất lượng phục vụ và ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân.

Do đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực chứng thực, đảm bảo thông suốt, nhanh chóng trong việc giải quyết thủ tục, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất ban hành quy định Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện. Tờ trình nhấn mạnh, đây được coi là giải pháp cấp bách và cần thiết cũng như kịp thời giúp giảm tải áp lực của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực.

Dự thảo Nghị quyết quy định Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực chứng thực. Cụ thể, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Ủy quyền cho công chức xã xử lý hồ sơ chứng thực nhằm giảm tải công việc cho Chủ tịch UBND cấp xã, phường và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Để đảm bảo chất lượng và tính chính xác, dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng cho công chức được ủy quyền. Theo đó, người được giao nhiệm vụ phải có trình độ đại học Luật trở lên và có kinh nghiệm từ 2 năm công tác trở lên ở lĩnh vực tư pháp.