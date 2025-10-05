Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Trung thu yêu thương trẻ em hoàn cảnh đặc biệt ở Huế

Ngọc Văn - Thế Nghĩa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 680 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Huế đã cùng nhau đón một đêm Trung thu rộn ràng, ấm áp trong chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ XXI với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Tại Nhà đa năng Trung tâm Thanh thiếu nhi TP Huế, chương trình Đêm hội trăng rằm lần thứ XXI năm 2025 diễn ra sôi nổi, tưng bừng với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, mang đến cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một đêm hội đầy ắp niềm vui, ấm áp tình yêu thương và ý nghĩa.

VIDEO: Ấm áp đêm hội Trung thu dành cho trẻ em﻿ có hoàn cảnh đặc biệt ở Huế.

Chương trình do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP Huế phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức.

img-7792-compressed-compressed.jpg
Đêm hội diễn ra trong không khí ấm áp﻿, đầy ắp tình yêu thương.

Đêm hội thu hút 680 em thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 16, đến từ 22 trung tâm, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi cùng 4 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tham gia.

img-7731-compressed-compressed.jpg
Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, được dàn dựng﻿ công phu.

Ngay từ đầu giờ tối, trên sân khấu Nhà đa năng, chị Hằng và chú Cuội xuất hiện vui nhộn, giao lưu cùng các em nhỏ trong tiếng hò reo phấn khích.

img-7709-compressed-compressed.jpg
Các em nhỏ phấn chấn﻿ với Lồng đèn thắp sáng ước mơ.

Đặc biệt, tiết mục múa lân rộn ràng với hai chú lân vàng sinh động, xen lẫn tiếng trống rộn rã khiến không khí đêm hội Trung thu truyền thống thêm tưng bừng, náo nhiệt. Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu mang lại những phút giây vui tươi, khơi dậy trong các em tình yêu văn hóa truyền thống.

img-7736-compressed-compressed.jpg
Các em nhỏ vui vẻ phá cỗ Trung thu﻿.

Khoảnh khắc được các em mong chờ nhất là phần phá cỗ Trung thu. Dưới ánh đèn lung linh, các em ngồi quây quần bên mâm cỗ đầy ắp bánh trung thu, kẹo, sữa và trái cây. Những chiếc lồng đèn ngôi sao, hoa sen được các em tự tay thắp sáng lung linh khắp hội trường Nhà đa năng gắn với chủ đề đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

img-7676-compressed-compressed.jpg
img-7697-compressed-compressed.jpg
Màn múa lân sôi động, hấp dẫn.

Niềm vui càng được nhân lên đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khi ban tổ chức trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho những học sinh vượt khó học giỏi. Món quà vừa mang giá trị vật chất, đồng thời là sự chia sẻ, động viên tinh thần to lớn, kịp thời, nhằm tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Những hình ảnh Đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Huế:

img-7760-compressed-compressed.jpg
img-7714-compressed-compressed.jpg
img-7748-compressed-compressed.jpg
img-7766-compressed-compressed.jpg
img-7769-compressed-compressed.jpg
img-7776-compressed-compressed.jpg
img-7788-compressed-compressed.jpg
img-7795-compressed-compressed.jpg
img-7699-compressed-compressed.jpg
img-7712-compressed-compressed.jpg
Ngọc Văn - Thế Nghĩa
#Trung thu yêu thương #Đêm hội trăng rằm #Trung tâm Thanh thiếu nhi Huế #trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt #phá cỗ #văn nghệ #TP Huế #múa lân

Xem thêm

Cùng chuyên mục