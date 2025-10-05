Trung thu yêu thương trẻ em hoàn cảnh đặc biệt ở Huế

TPO - Hơn 680 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Huế đã cùng nhau đón một đêm Trung thu rộn ràng, ấm áp trong chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ XXI với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Tại Nhà đa năng Trung tâm Thanh thiếu nhi TP Huế, chương trình Đêm hội trăng rằm lần thứ XXI năm 2025 diễn ra sôi nổi, tưng bừng với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, mang đến cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một đêm hội đầy ắp niềm vui, ấm áp tình yêu thương và ý nghĩa.

VIDEO: Ấm áp đêm hội Trung thu dành cho trẻ em﻿ có hoàn cảnh đặc biệt ở Huế.

Chương trình do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP Huế phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức.

Đêm hội diễn ra trong không khí ấm áp﻿, đầy ắp tình yêu thương.

Đêm hội thu hút 680 em thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 16, đến từ 22 trung tâm, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi cùng 4 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tham gia.

Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, được dàn dựng﻿ công phu.

Ngay từ đầu giờ tối, trên sân khấu Nhà đa năng, chị Hằng và chú Cuội xuất hiện vui nhộn, giao lưu cùng các em nhỏ trong tiếng hò reo phấn khích.

Các em nhỏ phấn chấn﻿ với Lồng đèn thắp sáng ước mơ.

Đặc biệt, tiết mục múa lân rộn ràng với hai chú lân vàng sinh động, xen lẫn tiếng trống rộn rã khiến không khí đêm hội Trung thu truyền thống thêm tưng bừng, náo nhiệt. Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu mang lại những phút giây vui tươi, khơi dậy trong các em tình yêu văn hóa truyền thống.

Các em nhỏ vui vẻ phá cỗ Trung thu﻿.

Khoảnh khắc được các em mong chờ nhất là phần phá cỗ Trung thu. Dưới ánh đèn lung linh, các em ngồi quây quần bên mâm cỗ đầy ắp bánh trung thu, kẹo, sữa và trái cây. Những chiếc lồng đèn ngôi sao, hoa sen được các em tự tay thắp sáng lung linh khắp hội trường Nhà đa năng gắn với chủ đề đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Màn múa lân sôi động, hấp dẫn.

Niềm vui càng được nhân lên đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khi ban tổ chức trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho những học sinh vượt khó học giỏi. Món quà vừa mang giá trị vật chất, đồng thời là sự chia sẻ, động viên tinh thần to lớn, kịp thời, nhằm tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Những hình ảnh Đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Huế: