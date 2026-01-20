Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc 0-0 (H1): U23 Việt Nam kiểm soát thế trận

report Sự khác biệt giữa hai triều đại

Nếu 'phép màu Park Hang-seo' là một 'cuộc cách mạng tinh thần', thì 'phép màu Kim Sang-sik' gần hơn với một 'cuộc cách mạng hệ thống'. Park Hang-seo đã chứng minh tiềm năng của bóng đá Việt Nam, còn Kim Sang-sik biến tiềm năng đó thành khả năng cạnh tranh bền vững.

Các đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo là một đội 'không thể thua', thì Kim Sang-sik tạo nên một đội 'có thể thắng'. Trong khi người trước nói về sự tranh đấu, người sau lại nói về sự bài bản. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần là vấn đề phong cách. Đó là một sự chuyển biến cho thấy bóng đá Việt Nam hiện đã vượt qua nhóm giữa và sẵn sàng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu Á.