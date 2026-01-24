Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản, 0-4 (H2): Li Hao lần thứ tư vào lưới nhặt bóng

TPO - Sau khi đồng đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cận thành, Ogura Yukinari chiwsp thời nhanh và tung ra cú sút chìm vào góc xa. Lần thứ tư mành lưới của Li Hao đã rung lên trong trận chung kết.

yellow Thẻ vàng cho Baihelamu Phút 80: Baihelamu vừa vào sân và lĩnh ngay thẻ vàng với lỗi đánh nguội. report Sự thất vọng của Li Hao goal Tỷ số được nâng lên 4-0 Phút 75: Sau khi đồng đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cận thành, Ogura Yukinari chiwsp thời nhanh và tung ra cú sút chìm vào góc xa. Lần thứ tư mành lưới của Li Hao đã rung lên trong trận chung kết. report U23 Trung Quốc gặp khó Phút 74: U23 Nhật Bản đã kéo đội hình xuống thấp và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Tuy nhiên ngay khí có bóng, họ sẵn sàng bứt phá và gây ra nhiều lo lắng phía sau lưng U23 Trung Quốc. report Không được! Phút 70: Wang Yudong bứt tốc sau đường chuyền dài từ phía dưới nhắm đến phía sau hàng thủ U23 Nhật Bản. Anh sút bóng hơi vội và đi vọt xà. report U23 Trung Quốc bị từ chối bàn thắng Phút 67: U23 Trung Quốc tưởng rằng đã có bàn rút ngắn tỷ số nhưng trọng tài xác định cầu thủ đá bồi của họ đã việt vị. report Sato suýt chút nữa có cú đúp Phút 66: Sato bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 và có cho mình cú đúp, nhưng Li Hao đã chơi xuất sắc. substitution U23 Trung Quốc thay 3 cầu thủ Phút 62: HLV Antonio đã thay liền 3 cầu thủ để làm mới hàng tiền vệ với nỗ lực lấy lại thế chủ động. goal Tỷ số nâng lên 3-0 Phút 59: Sato Ryunosuke là người sút bóng. Li Hao liên tục chơi trò tâm lý nhưng sau đó đã đổ sai hướng. Sato ghi bàn với cú sút chìm vào góc trái cầu môn. penalty Phạt đền cho U23 Nhật Bản Phút 53: Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. report Ozeki bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc Phút 53: U23 Nhật Bản cướp bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh với cú bứt phá của Sato bên cánh trái, sau đó mang đến cơ hội cho Ozeki Tomosho. Quá đáng tiếc, cú sút của cầu thủ số 8 lại quá hiền. report Nỗ lực đơn độc của U23 Trung Quốc Phút 50: U23 Trung Quốc đoạt bóng ở giữa sân nhưng Li Zhenquan quá đơn độc giữa vòng vây đối phương. Bóng nhanh chóng trở lại chân các cầu thủ U23 Nhật Bản. report U23 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép Phút 47: Ogura Yukinari có cơ hội úy hiếp cầu môn Li Hao nhưng cú sút của anh chạm chân cầu thủ áo đỏ đi hết đường biên ngang. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục phần còn lại của trận chung kết U23 châu Á 2026. Hãy cùng chờ xem đội bóng áo đỏ có thể lật ngược tình thế? time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-2 nghiêng về U23 Nhật Bản. Các Samurai xanh đã cho thấy đẳng cấp và Long chi đội đơn giản là không thể đối phó. yellow Cầu thủ U23 Nhật Bản nhận thẻ vàng Phút 44: U23 Trung Quốc đá phạt góc, bóng bị hậu vệ U23 Nhật Bản phá ra, sau đó nằm sân vì cú va chạm rất mạnh. Ogura Yukinari phản ứng và phải nhận thẻ vàng. report Không được! Phút 42: Sau một loạt đường chuyền bên cánh trái, Yokoyama Yumeki của U23 Nhật Bản đi bóng và tung cú sút, nhưng quá nhẹ, khiến Li Hao dễ dàng bắt gọn. report Thống kê quan trọng Phút 39: Với tình huống thủng lưới vào phút 12 của trận đấu, thời gian sạch lưới của U23 Trung Quốc dừng lại ở con số 492 phút. report Một tình huống vây ráp và đoạt bóng điển hình của U23 Nhật Bản report U23 Trung Quốc chơi khá đơn điệu Phút 34: Với hai bàn dẫn trước, U23 Nhật Bản dần chơi chậm lại và lùi đội hình xuống, mang đến chút thoải mái cho U23 Trung Quốc trong việc lên bóng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Atonio đang chơi khá đơn điệu với nhiều đường chuyền dài thiếu chính xác. report Giải pháp của U23 Trung Quốc Phút 32: Để có thể tiếp cận khung thành U23 Nhật Bản nhanh chóng, giải pháp của U23 Trung Quốc chủ yếu là các đường chuyền dài xuống sau lưng hàng thủ đối phương, bỏ qua hàng tiền vệ. Các Samurai xanh không gặp nhiều khó khăn với lối đá này. report U23 Nhật Bản quá tốt Phút 29: Các Samurai xanh chơi pressing tầm cao khiến U23 Trung Quốc rất khó triển khai lối chơi. Họ cũng thực hiện rất nhiều tình huống tấn công linh hoạt xuống cánh. sau đó đánh bại hàng thủ áo đỏ bởi sự nhanh nhẹn và di chuyển thông minh. report U23 Nhật Bản tấn công không ngừng nghỉ Phút 26: U23 Nhật Bản vẫn chưa dừng lại. Họ vừa có một cú sút chìm đi chệch cột dọc trong gang tấc. goal Cách biệt nhân đôi Phút 20: Ogura Yukinari đã ghi bàn nhân đôi cách biệt với cú ra chân quyết đoán, sau khi chính anh là người gây áp lực và đoạt bóng ngay trong chân cầu thủ U23 Trung Quốc. U23 Nhật Bản ghi 2 bàn quá chóng vánh. report Cùng chiêm ngưỡng bàn mở tỷ số của Ozeki Tomosho goal U23 Nhật Bản mở tỷ số Phút 12: Cầu thủ U23 Nhật Bản thoát xuống bên cánh phải và trả ngược để Ozeki Tomosho dứt điểm, chạm chân hậu vệ U23 Trung Quốc vào đi vào lưới. Lần đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2026, Li Hao phải vào lưới nhặt bóng. report Tỷ số suýt được mở Phút 9: U23 Nhật Bản thực hiện một đường chuyền tương tự và Sato ở khoảng cách rất gần lại dứt điểm hỏng ăn. report U23 Trung Quốc đáp trả Phút 7: Ngay lập tức, U23 Trung Quốc tạo ra sóng gió trước cầu môn U23 Nhật Bản với đường chuyền dài vào vòng cấm, nhưng cầu thủ áo đỏ không thể thực hiện một cú đánh đầu hoàn hảo. report Li Hao cứu thua Phút 5: U23 Nhật Bản thực hiện cú ném biên rất dài vào thẳng khu vực cầu môn. Hậu vệ U23 Trung Quốc phá ra chịu phạt góc. Sau đó một tình huống lộn xộn được tạo ra và cầu thủ Nhật Bản ra chân rất nhanh, nhưng Li Hao đã phản xạ kịp thời, cứu thua cho Long chi đội. report U23 Nhật Bản chiếm quyền kiểm soát bóng Phút 4: U23 Nhật Bản đang cầm bóng và bình tĩnh ban chuyền, tìm kẽ hở trước hàng thủ lùi sâu của U23 Trung Quốc. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Faisal Al-Balawi (Saudi Arabia) chính thức nổi hồi còi bắt đầu trận chung kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản. U23 Nhật Bản là đội giao bóng. report Hai đội ra sân! report Chiếc Cúp U23 châu Á được đặt tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium report Trận chung kết mở màn bằng màn biểu diễn đầy màu sắc report Hội CĐV Trung Quốc muốn nhuộm đỏ khán đài và cái kết Để cổ vũ U23 Trung Quốc trong trận chung kết lịch sử U23 châu Á 2026, hội Cổ động viên Team Dragon đã kêu gọi người hâm mộ Trung Quốc nhuộm đỏ khán đài. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng. Hội CĐV kêu gọi mặc áo đỏ cổ vũ U23, cư dân mạng Trung Quốc: đưa 500 nhân dân tệ thì mặc report Trung Quốc không cần Messi, mà cần hàng triệu ông bố như của Vương Ngọc Đống Câu chuyện thành công trở thành chủ đề nóng. Mặc dù vậy, cư dân mạng Trung Quốc cũng thừa nhận quá trình tôi luyện nên ngôi sao Vương Ngọc Đống khó có thể được sao chép và nhân rộng, bởi không phải ông bố nào cũng sẵn sàng bán nhà cho con theo bóng đá. Họ cũng nói rằng, Trung Quốc không cần Messi thứ hai, mà cần hàng triệu ông bố sẵn sàng làm như bố của Vương Ngọc Đống. Ngôi sao Vương Ngọc Đống của U23 Trung Quốc và câu chuyện 'bán nhà cho con theo bóng đá' report Thành tích đối đầu giữa hai đội Tại các VCK U23 châu Á trước đây, U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản từng hai lần chạm trán. Kết quả khá cân bằng khi Long chi đội thắng 2-1 ở vòng bảng năm 2017 còn Những Samurai xanh thắng 1-0 ở vòng bảng năm 2024. Mở rộng hơn ở mọi đấu trường, hai đội gặp nhau 8 lần và mỗi đội có 4 chiến thắng. Tuy nhiên U23 Nhật Bản đã ghi 10 bàn vào lưới U23 Trung Quốc nhưng chỉ nhận 5 bàn thua. report Đội hình ra sân của U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản cũng có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết cách đây ba ngày, khi tiền vệ Ozeki Tomoaki, tiền đạo Yokoyama Yumeki, tiền đạo Nwadike Uche Brian Seio và tiền đạo Furuya Shusuke được lựa chọn. U23 Nhật Bản: 23-Araki Ruki, 2-Umeki Rei, 4-Nagino Shuto, 5-Ichihara Rion, 16-Koizumi Kazunari, 6-Ogura Yukinari, 8-Ozeki Tomosho, 10-Sato Ryunosuke, 11-Yokoyama Yumeki, 9-Nwadik Uche Brian Seo, 20-Kurashi Shusuke report U23 Trung Quốc có 4 sự thay đổi so với trận bán kết HLV Antonio Puche đã thực hiện 4 điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Hôm nay, Xu Bin, Li Zhenquan, Mutalifu và Wang Yudong đá chính. U23 Trung Quốc: 16-Li Hao, 2-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 15-Peng Xiao, 23-Yang Xi, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 7-Xiang Yuwang, 8-Mutalifu, 10-Wang Yudong report Đội hình xuất phát của hai đội U23 Trung Quốc: 16-Li Hao, 2-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 15-Peng Xiao, 23-Yang Xi, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 7-Xiang Yuwang, 8-Mutalifu, 10-Wang Yudong Dự bị: 1-Luan Yi, 12-Huo Shenping, 3-He Yiran, 17-Bao Shimeng, 19-Zhang Aihui, 13-Wang Bohao, 14-Yang Haoyu, 18-Chen Zeshi, 21-Bao Shengxin, 9-Baihelamu, 11-Kuai Jiwen, 22-Mao Weijie U23 Nhật Bản: 23-Araki Ruki, 2-Umeki Rei, 4-Nagino Shuto, 5-Ichihara Rion, 16-Koizumi Kazunari, 6-Ogura Yukinari, 8-Ozeki Tomosho, 10-Sato Ryunosuke, 11-Yokoyama Yumeki, 9-Nwadik Uche Brian Seo, 20-Kurashi Shusuke Dự bị: 1-Masataka Kobayashi, 12-Tomoyasu Hamasaki, 3-Kaito Tsuchiya, 7-Nelson Watari, 13-Senagi Ishibashi, 14-Tokuhiro Kawai, 15-Sōichirō Mori, 17-Yuta Shimamoto, 18-Yōta Hisaji, 19-Yutaka Michihiro, 21-Kanta Sekifumi, 22-Sōto Okabe report "Trận chung kết rất quan trọng với U23 Trung Quốc" "Trận chung kết rất quan trọng với chúng tôi. Đây là một trận đấu lịch sử. Tất nhiên, để đánh bại U23 Nhật Bản rất khó khăn, nhưng việc lọt vào chung kết là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến giấc mơ của mình thành hiện thực", HLV Antonio Puche chia sẻ. report Tờ Tân Hoa xã kêu gọi cầu thủ U23 Trung Quốc "Lấy thân mình làm khiên/ Lấy đôi chân làm giáo/ Chiến đấu đến giây cuối cùng..." "Trong làn gió biển khi dịu dàng, khi dữ dội của Jeddah (Saudi Arabia), người hâm mộ đang mong chờ giấc mơ U23 Trung Quốc lên đỉnh cao châu Á trở thành hiện thực. 22 năm trước, trận chung kết Asian Cup 2004 vẫn là “nỗi day dứt khó nguôi” trong lòng nhiều người hâm mộ. Trên sân Công Nhân Bắc Kinh, đội tuyển Trung Quốc để thua Nhật Bản 1–3, chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Trận đấu khép lại kỷ nguyên của “thế hệ vàng” bóng đá Trung Quốc trong bầu không khí đầy bi thương. Tại giải đấu năm nay, các chàng trai U23 Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng một hàng phòng ngự kiên cường, để rồi tạo nên "thần thoại Trung Quốc" Đằng sau hành trình lịch sử này là những khoảnh khắc khiến hàng trăm triệu người hâm mộ rơi nước mắt, khi thấy lại ánh hào quang sau quãng thời gian dài chìm trong đáy vực, niềm vui bất ngờ sau khi niềm tin bị bào mòn, và trên hết là hy vọng thắp lên sau vô số lần thất vọng", Tân Hoa xã viết, sau đó là bài thơ với những dòng kêu gọi các cầu thủ "Lấy thân mình làm khiên/ Lấy đôi chân làm giáo/ Chiến đấu đến giây cuối cùng..."

U23 Trung Quốc đã khiến tất cả ngạc nhiên, sau đó nhìn nhận đội bóng của HLV Antonio Puche bằng con mắt khác. Long chi đội đã đi một chặng đường dài với thứ bóng đá thực dụng, sự kỷ luật và một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ. Nhưng ở trận bán kết với U23 Việt Nam, chiến thắng thuyết phục 3-0 chứng minh rằng họ cũng có thể chơi theo cách khác hiện đại hơn, thông qua kiểm soát bóng, pressing và tấn công.

Vì vậy, sự hiện diện của U23 Trung Quốc ở trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử, là hoàn toàn xứng đáng, khuyến khích người hâm mộ ở đất nước tỷ dân mơ về chức vô địch, mở ra bình minh mới cho bóng đá Trung Quốc sau thời gian dài tăm tối.

Mặc dù vậy, HLV Antonio cũng thừa nhận nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản là không dễ dàng. “Khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản là rất lớn, điều này hết sức rõ ràng. Chúng tôi cần đối mặt với thực tế. Các đội tuyển Nhật Bản có sức mạnh tổng thể vượt trội, không chỉ ở châu Á mà còn ở cấp độ World Cup”, HLV người Tây Ban Nha cho biết, “Nhưng điều thú vị của bóng đá là không thể đoán trước, và U23 Trung Quốc quyết tâm làm nên điều đặc biệt”.

Với U23 Nhật Bản, họ sẽ cố gắng để điều đặc biệt đó không xảy ra. Những Samurai xanh đến với VCK U23 châu Á 2026 với dàn cầu thủ U20, bao gồm nhiều sinh viên đại học. Tuy nhiên bằng lối chơi khoa học, kỹ thuật và có tính đồng bộ cao để luôn kiểm soát trận đấu, đội quân của HLV Go Oiwa ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của giải đấu. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch thêm lần nữa sau hai lần đăng quang trước đây.