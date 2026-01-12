Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam, 0-0 (H1): U23 Việt Nam tạo ra thế trận không tồi

report Chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik một lần nữa mang lại may mắn cho U23 Việt Nam?

Hôm nay HLV Kim Sang-sik lại mặc chiếc áo đen, mà ông từng chia sẻ: "Trước đây tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng.

Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy. Tôi sẽ đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen này để cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra những kết quả tốt".