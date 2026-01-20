Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc 1-0 (H2): Không vào!!! Xà ngang cứu thua U23 Nhật Bản

report Thống kê đáng chú ý

- Không đội nào tại Saudi Arabia 2026 có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) thấp hơn U23 Nhật Bản (0,98) và U23 Hàn Quốc (1,6). Ngoài ra, Nhật Bản mới chỉ đối mặt 17 cú sút, còn với Hàn Quốc là 26, lần lượt thấp nhất và thấp thứ hai giải.

- Chỉ có U23 Jordan (46) tạo ra nhiều pha đoạt lại bóng ở 1/3 sân đối phương hơn U23 Nhật Bản tại giải năm nay. U23 Nhật Bản giành lại bóng 21 lần ở khu vực này, chỉ kém U23 Jordan và U23 Uzbekistan (22 lần).

- Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đều đã ghi 3 bàn, đánh dấu lần đầu tiên U23 Nhật Bản có nhiều hơn một cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên trong một kỳ giải U23 châu Á.

- Không cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn bộ đôi U23 Hàn Quốc Shin Min-ha (290) và Lee Hyun-yong (289) tại giải năm nay. Xét về số lần chuyền bóng, Hyun-yong (331) và Min-ha (313) lần lượt đứng nhất và nhì toàn giải.