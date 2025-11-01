Trực tiếp Nottingham vs MU 0-0 (H1): Những cơ hội đầu tiên

TPO - Ndoye đột phá từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Nottingham vào trung lộ trước khi tung ra cú sút chân trái quyết đoán khiến thủ môn Senne Lammens phải đấm bóng cứu thua cho MU.

report Nguy hiểm 16': Cunha chuyền ra cho Sesko ở rìa vòng cấm. Tiền đạo người Slovenia lập tức tung cú sút, nhưng bóng đi chệch khung thành gang tấc. report Nottingham thay người bất đắc dĩ 13': Douglas Luiz dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Yates vào sân thay thế. Một sự thay người bất đắc dĩ bên phía chủ nhà. report Lammens cứu thua 8': Ndoye tung cú sút xa đầy hiểm hóc, bóng uốn lượn khó đoán. Nhưng Lammens kịp phản xạ, dùng cả hai tay đấm bóng ra ngoài, cứu thua cho MU. report Nottingham bắt đầu lên bóng nguy hiểm 6': Hudson-Odoi xâm nhập vòng cấm và chuyền bóng cho Jesus. Tiền đạo này xoay người dứt điểm, nhưng Shaw kịp thời can thiệp, đưa bóng đi hết đường biên. report Tình huống tấn công đầu tiên của MU 3': Tình huống tấn công đầu tiên của đội khách xuất phát từ cánh trái, khi Dalot thực hiện pha căng sệt vào trong hướng tới Sesko, nhưng hậu vệ đối phương đã cản phá kịp thời. report Trận đấu bắt đầu 1’: Sau khoảnh khắc tưởng niệm đầy xúc động dành cho hai cựu cầu thủ Nottingham Forest Colin Addison và Willie Young, trọng tài đã nổi còi chính thức bắt đầu trận đấu trên sân City Ground. report Tổ trọng tài trận đấu Trọng tài chính: Darren England Trợ lý trọng tài: Scott Ledger, Akil Howson Trọng tài thứ 4: Bobby Madley Trọng tài VAR: Tim Robinson Trợ lý VAR: Paul Howard report Cầu thủ hai đội khởi động report Thành tích đối đầu gần đây của MU trước Nottingham MU hy vọng có thể tránh khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp trước Nottingham tại Premier League trong cuộc đối đầu tối nay. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” đánh bại đối thủ ở giải đấu cao nhất nước Anh đã diễn ra từ tháng 8/2023. Kể từ thời điểm này, họ cũng chỉ có thêm một chiến thắng đến ở những phút bù giờ của trận đấu thuộc FA Cup trong cùng mùa giải. 26/8/2023: MU 3-2 Nottingham 30/12/2023: Nottingham 2-1 MU 28/2/2024: Nottingham 0-1 MU (FA Cup) 7/12/2024: MU 2-3 Nottingham 1/4/2025: Nottingham 1-0 MU report Đội hình xuất phát MU Lammens, Dalot, Yoro, De Ligt, Shaw, Amad, Fernandes, Casemiro, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko. Dự bị: Bayindir, Dorgu, Heaven, Maguire, Mazraoui, Mainoo, Mount, Ugarte, Zirkzee. report Đội hình xuất phát Nottingham Sels, Williams, Murillo, Hudson-Odoi, Anderson, Gibbs-White, Luiz, Ndoye, Jesus, Milenkovic, Savona. Dự bị: John, Morato, Sangare, Awoniyi, Kalimuendo, Hutchinson, Yates, Jair Cunha, McAtee.

Sau 39 ngày ảm đạm dưới thời Ange Postecoglou, Nottingham Forest cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng với chiến thắng 2-0 trước Porto ở Europa League, trận ra mắt đầy hứa hẹn của tân HLV Sean Dyche. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu. Cuối tuần qua, Forest lại gục ngã 0-2 trước Bournemouth, tiếp tục dậm chân trong nhóm cầm đèn đỏ và kém vị trí an toàn 3 điểm.

“Tricky Trees” đang trải qua chuỗi ngày khó khăn bậc nhất mùa giải: thua 6/7 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1), trong đó có 4 trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng. Nếu thất bại thêm một lần nữa, Forest sẽ lần đầu tiên thua 5 trận liền ở hạng đấu cao nhất kể từ tháng 10/2022, và nếu tiếp tục tịt ngòi, kịch bản đen tối nhất kể từ… tháng 1/2004 có thể tái hiện.

HLV Sean Dyche vốn nổi tiếng thực dụng, nhưng con số thống kê phần nào cho thấy hạn chế trong khâu tấn công của các đội bóng ông dẫn dắt. Trong 14 trận gần nhất tại Premier League, các đội của Dyche có tới 10 trận không ghi bàn. Trung bình, các CLB dưới tay ông chỉ đạt hiệu suất 0,97 bàn/trận, thấp nhất trong số những HLV từng cầm quân từ 150 trận trở lên ở giải đấu này.

Dẫu vậy, Forest vẫn có lý do để tin vào một bất ngờ. Họ đã thắng MU ở cả ba lần đối đầu gần nhất tại Premier League, ghi tổng cộng 6 bàn. Lần cuối cùng đội bóng áo đỏ trắng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Quỷ đỏ là… hơn một thế kỷ trước (1909 - 1910).

Bên kia chiến tuyến, MU đang sống trong bầu không khí trái ngược. Kể từ vòng 3 Premier League, chỉ có Arsenal (16 điểm) giành nhiều điểm hơn thầy trò Ruben Amorim (15 điểm). Trong cùng quãng thời gian đó, MU cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải (14 bàn).

Từng đứng trước nguy cơ mất ghế sau trận thua 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, HLV Amorim đã giúp Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ. Ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton không chỉ kéo MU trở lại nhóm dự cúp châu Âu mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Bryan Mbeumo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Brighton, trong khi Matheus Cunha cũng ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới.

Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và là một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa), MU hoàn toàn có thể bứt phá lên vị trí nhì bảng nếu tiếp tục duy trì phong độ này. Tuy nhiên, vấn đề sân khách vẫn là dấu hỏi lớn. Quỷ đỏ mới chỉ có 4 điểm sau 4 chuyến hành quân (thắng Liverpool, hòa 1, thua 2), và đặc biệt, họ đã thua cả hai trận gần nhất tại City Ground.

Nếu không thể phá dớp cuối tuần này, MU có nguy cơ tái hiện chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên sân của Nottingham Forest, điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 1960.