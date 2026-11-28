Trực tiếp MU vs Brentford 0-2 (H1): Vào!!! MU thua bàn thứ 2

TPO - Một tình huống phản công cực nhanh của Brentford kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành phá lưới MU lần thứ 2. Wilson là người lập công sau pha chuyền bóng như đặt của đồng đội.

report Tỷ số suýt là 3-0 34': Vị trí hậu vệ cánh của MU lại tiếp tục lộ sơ hở để Brentford "tập kích" bên cánh trái. Bóng được căng vào, rất may là 2 cái bóng áo đen đã tranh nhau dứt điểm, tự ném đi cơ hội của Brentford. goal 2-0 cho Brentford 31': MU lại nhận thêm một đòn hồi mã thương. Lần này, Damsgaard chuyền như đặt để Anthony chuyền như đặt cho Wilson. Cú chạm của tiền đạo Brentford là vừa đủ để dễ dàng làm tung mành lưới. Thêm một trận đấu thảm họa nữa của MU. report MU lại loay hoay 23': Bàn thua khiến nhuệ khí của MU giảm xuống chóng ván. Lúc này, các cầu thủ áo đỏ lại phối hợp trầy trật với hàng loạt pha chuyền hỏng. goal VÀO! 19': Như thường lệ, MU tiếp tục để lộ ra khoảng trống nơi hàng thủ. Lần này, Brentford ghi bàn sau một pha phối hợp đơn giản với cú đá căng như kẻ chỉ từ Callum Wilson. report MU may mắn, bóng đập xà ngang 15': Brentford bị dồn ép nhưng họ lại là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận. Anthony đón bóng, ngả người bắt volley đầy cảm giác. Rất may là Lammens đã phản xạ phi thường, đẩy bóng đập xà ngang bật ra ngoài, cứu cho MU một bàn thua trông thấy. report MU bắt đầu tăng tốc, dồn ép Brentford 14': Brentford đang bị dồn ép với hàng loạt tình huống leo biên thoáng đạt từ phía MU. Dorgu và Dalot đang làm khá tốt nhiệm vụ cung cấp bóng cho hàng công. report Nguy hiểm 8': Từ quả đánh đầu của Maguire, Diallo có bóng. Anh tung ra cú sút từ cự ly gần khiến hậu vệ Brentford phải dùng bụng phá bóng ra. MU đòi penalty nhưng rõ ràng đây không phải tình huống phạt đền. report MU chơi khá hứng khởi 5': Đầu trận, MU đang thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Họ dồn đội hình lên tấn công với những pha bóng khá sáng nước. foul Trận đấu bắt đầu report Tỷ số thắng đậm nhất chia đều mỗi bên Chiến thắng cách biệt lớn nhất của Man United trước Brentford trong giai đoạn này là 3-0 (tháng 5/2022), trong khi Brentford từng hạ gục Quỷ đỏ tới 4-0 (tháng 8/2022). report Cặp đấu tạo mưa bàn thắng 8/10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội khép lại với từ 3 bàn thắng trở lên (đạt hiệu suất trung bình 3,4 bàn/trận), trong đó có 4 trận xuất hiện tối thiểu 4 bàn. Trận này sẽ tương tự? report Pháo đài Old Trafford trước Brentford Man United toàn thắng cả 5 trận sân nhà gần nhất khi tiếp đón Brentford tại Ngoại hạng Anh (ghi 10 bàn, thủng lưới 2 bàn). report Ưu thế đối đầu nghiêng về Quỷ đỏ Man United thắng 6, hòa 1 và thua 3 trong 10 lần gặp nhau gần đây, ghi được 18 bàn và để lọt lưới 16 bàn. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này. report Đội hình ra sân của Brentford report Đội hình ra sân của MU HLV Pochettino cất cả Cunha và Mbeumo trên ghế dự bị. Ngoài ra, Shaw và De Ligt cũng không được đá chính. MU đặt niềm tin vào những nhân tố như Dorgu, Zirkzee...

Một chiến thắng ngay tại thánh địa Old Trafford vào thời điểm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn được kỳ vọng sẽ chính thức mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho "Quỷ đỏ" dưới triều đại của chiến lược gia người Argentina.

Trước thềm màn tiếp đón Brentford, Man United tiếp tục trải qua một mùa giải đầy biến động khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 tại Champions League trên đất Bồ Đào Nha. Đó là một trận đấu gây ra nhiều tranh cãi dữ dội bởi hàng loạt quyết định bất lợi từ phía trọng tài. Đội bóng nước Anh bị từ chối tới hai bàn thắng và phải nhận tấm thẻ đỏ gián tiếp sau hai thẻ vàng dành cho Tielemans ở những phút cuối.

Cú đúp đẳng cấp của đội trưởng Bruno Fernandes tưởng chừng đã mang về chiến thắng quý giá cho đội khách, nhưng sai lầm đáng tiếc của thủ thành Lammens đã khiến họ đánh rơi hai điểm đầy cay đắng. Dù không giấu được sự tiếc nuối khi để vuột mất thắng lợi trong tầm tay, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn bày tỏ sự tự hào về tinh thần và màn trình diễn của các học trò, đồng thời coi đây là liều thuốc tinh thần cần thiết trước khi trở lại Ngoại hạng Anh.

Thực tế, áp lực đè nặng lên vai Pochettino lúc này là vô cùng lớn khi nhìn vào những thống kê báo động của đội chủ sân Old Trafford. Tính đến hiện tại, Man United đã để thủng lưới tới 36 bàn chỉ sau 17 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, con số tệ hại hơn bất kỳ câu lạc bộ nào thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Hàng phòng ngự mong manh cũng khiến "Quỷ đỏ" trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Đỉnh điểm của sự thất vọng là thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool, trận thua đẩy họ xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn một chiến thắng sau 11 vòng đấu. Chuỗi 9 trận liền không biết mùi chiến thắng tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù cũng là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ mùa giải 1988/89.

Dẫu vậy, cánh cửa hy vọng vẫn đang rộng mở với thầy trò Pochettino. Khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn hiện chỉ là một điểm mong manh, đồng nghĩa với việc Man United sẽ có cơ hội lớn để thoát khỏi khu vực xuống hạng nếu đánh bại được Brentford. Ở chiều ngược lại, "Bầy ong" hành quân đến Old Trafford với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Everton, kết quả giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu xuống còn 4 điểm.

Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của đoàn quân huấn luyện viên Keith Andrews lại nằm ở phong độ sân khách kém cỏi, khi họ mới chỉ giành được vỏn vẹn 4 trong tổng số 17 điểm mùa này khi phải thi đấu xa nhà. Đây chính là cơ sở lớn nhất để người hâm mộ Man United tin vào một cú hích mạnh mẽ từ đội nhà.