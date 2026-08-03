Trực tiếp Indonesia vs Việt Nam, 20h30 ngày 3/8: Không còn đường lùi

TPO - Thầy trò HLV Kim phải thắng Indonesia để nắm lợi thế trong cuộc đua ở bảng A. Đây là lúc thể hiện rõ bản lĩnh và sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Tại bảng A, ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm (3 trận) và Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm (2 trận). Để tự quyết tấm vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải chiến thắng trước Indonesia. Nếu hòa hoặc thất bại, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận hòa tiếc nuối trước Singapore đã bộc lộ những điểm yếu ở khâu dứt điểm và sự mất tập trung nơi hàng thủ. Cuộc đụng độ với Indonesia chính là lúc đẳng cấp của nhà đương kim vô địch cần phải lên tiếng. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có những điều chỉnh lớn về nhân sự: bộ ba nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc có thể lần đầu tiên đá chính cùng nhau trên hàng công; Lê Phạm Thành Long có thể được xếp đá mỏ neo ở tuyến giữa để gia tăng chất thép; trong khi Bùi Hoàng Việt Anh khả năng cao sẽ thế chỗ Thành Chung nhằm hỗ trợ chống bóng bổng.

Ở bên kia chiến tuyến, Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng sau hai chiến thắng áp đảo trước Campuchia và Timor Leste. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng nhập tịch chất lượng, nổi bật là tiền đạo Mitchell Baker (cao 1m96, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công) và tiền vệ cầm nhịp Thom Haye.

Về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra rất duyên nợ khi đã đụng độ 31 lần: Indonesia thắng 11, Việt Nam thắng 9 và hòa 11. Riêng tại đấu trường ASEAN Cup, thành tích là cân bằng tuyệt đối khi mỗi đội thắng 3 và hòa 7. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới trước đối thủ này tại giải đấu.