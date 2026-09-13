Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng 1-1 (H1): Minh Dĩ ghi bàn đẹp mắt giúp Hải Phòng gỡ hoà

TPO - Cú ra chân đẹp mắt từ vòng cung 16m50 của Hồ Minh Dĩ khiến thủ môn chủ nhà bó tay, giúp đội khách Hải Phòng có bàn gỡ chỉ sau ít phút bị thủng lưới.

report Hải Phòng chiếm lại thế trận Phút 25: Sau bàn thắng của Minh Dĩ, cục diện trận đấu trên sân Pleiku đảo chiều. Hải Phòng giờ là đội cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công dàn trải khắp sân. var Trọng tài công nhận bàn thắng cho Hải Phòng Phút 20: Cầu thủ HAGL đề nghị trọng tài tham khảo tổ VAR, xác định tình huống có thể phạm lỗi từ trước của cầu thủ Hải Phòng. Sau cùng, trọng tài chỉ tay vào vạch giữa sân và công nhận bàn thắng của Minh Dĩ. goal VÀO!!! Hồ Minh Dĩ lập siêu phẩm, Hải Phòng gỡ 1-1 Phút 18: Minh Dĩ đánh bại Trung Kiên bằng cú sút một chạm vào góc chữ A. Tiền đạo của Hải Phòng sút từ khoảng cách hơn 15m, khiến toàn bộ hậu vệ và thủ môn của HAGL bất ngờ. report Hải Phòng đang bị "ngợp" ở phố núi Phút 15: Các cầu thủ Hải Phòng vẫn lúng túng khi thi đấu ở mặt sân lầy lội, cỏ trơn trượt. Trong khi đó, cầu thủ HAGL cho thấy họ chuẩn bị rất kỹ cho thế trận này. Khi có bóng, cầu thủ HAGL ưu tiên các đường chuyền dài, nhanh, hoặc đưa cho cầu thủ mạnh tốc độ để đẩy bóng và đua tốc. goal VÀO!!! HAGL mở tỷ số trận đấu Phút 10: HAGL ghi bàn sau tình huống dàn xếp đá phạt góc chuẩn mực. Gia Bảo là người đánh đầu sau cùng, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn điểm. report Lucas dứt điểm Phút 9: Ngoại binh của HAGL vung chân cực nhanh ngay sau khi nhìn ra khoảng trống. Cú sút của Lucas bị hậu vệ Hải Phòng chặn lại. report HAGL tấn công áp đảo Phút 8: Đội chủ nhà cầm bóng hơn 60% và đang triển khai tấn công khắp mặt sân. Vì mặt sân lầy lội, cầu thủ 2 đội đang ưu tiên các đường chuyền dài. report Không có phạt đền cho HAGL Phút 6: Gusto ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ngọc Tú. Trọng tài có góc quan sát thuận lợi và xua tay từ chối thổi phạt đền. report Điều kiện thi đấu không tốt ở sân Pleiku Phút 1: Sau cơn mưa lớn, sân Pleiku xuất hiện tình trạng đọng nước và mặt cỏ không đạt tiêu chuẩn tốt nhất cho trận đấu. Cầu thủ 2 đội sẽ gặp khó khăn khi chuyền bóng. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Thử thách khó cho HLV Đặng Văn Thành Trong trận ra quân gặp Ninh Bình, HLV Đặng Văn Thành tung ra đấu pháp gây khó dễ cho đối thủ. Vì lực lượng chênh lệch, Hải Phòng chấp nhận thua ngược ở hiệp 2. Chờ xem khi đối đầu thử thách vừa tầm như HAGL, thầy trò ông Thành sẽ thể hiện như thế nào. report Đội hình xuất phát Hải Phòng report Đội hình xuất phát HAGL

Trận đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng diễn ra vào lúc 17h00 ngày 13/9 tại LPBank V.League 2026/27 được giới chuyên môn ví von là cuộc "đại chiến giữa hai kẻ cùng khổ". Ở vòng đấu mở màn, cả hai đội bóng này đều phải nhận những thất bại vô cùng nặng nề và đang rất khát khao giành chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường gian nan phía trước.

Về phía đội chủ nhà, HAGL vừa phải phơi áo với tỷ số đậm đà 0-4 trên sân Thiên Trường của Nam Định. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã thi đấu vô cùng nỗ lực, nhưng sự non nớt của lực lượng cầu thủ trẻ cùng chất lượng đội hình hạn chế đã bộc lộ quá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Một mình nỗ lực cá nhân của ngoại binh Matheus Lucas trên hàng công là không đủ để giúp đội bóng phố núi tìm được điểm số đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát tương tự khi để thua ngược 1-4 ngay trên sân nhà trước đội bóng tân binh Ninh Bình. Dù ngoại binh Makaric đã sớm ghi bàn mở tỷ số mang lại niềm vui cho thầy trò HLV Đặng Văn Thành, nhưng đội chủ nhà lại có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt về mặt thể lực ở khoảng thời gian sau đó. Hậu quả là họ không thể ngăn cản được phong độ hủy diệt của hàng công đối phương và đành ngậm ngùi nhận trái đắng.

Dù phong độ hiện tại của cả hai đều đang chạm đáy, HAGL lại nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ được thi đấu trên "chảo lửa" Pleiku cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Thống kê chỉ ra rằng trong 5 lần tiếp đón đội bóng đất Cảng gần nhất trên sân nhà, HAGL đã giành tới 3 chiến thắng, một trận hòa và chỉ thua một trận.

Đây là điểm tựa vững chắc để HAGL tự tin hướng đến việc giữ lại điểm số. Tuy nhiên, để làm được điều này, hàng thủ HAGL bắt buộc phải khóa chặt được "mũi khoan" Makaric - điểm tựa tấn công lớn nhất của Hải Phòng với khả năng tì đè, làm tường và đánh hơi cơ hội nhạy bén.