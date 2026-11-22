Trực tiếp Hà Tĩnh vs Công an TPHCM (18h00 ngày 22/11): Kịch bản giằng co

TPO - Trở về sân nhà sau thất bại 1-2 trước Nam Định, Hà Tĩnh bước vào cuộc tiếp đón Công an TPHCM với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng sẽ không dễ cho họ khi Công an TPHCM là đội bóng phòng thủ rất kỷ luật.

report 11 cái tên đá chính quen thuộc của Hà Tĩnh report Đội hình ra sân của Công an TPHCM Olaha Mạnh Đức dự bị trận này. Tiến Linh là người thay thế anh trên hàng công. report Các cầu thủ Công an TPHCM đã có mặt ở sân để sẵn sàng cho trận đấu

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, đội bóng núi Hồng vẫn duy trì được bản sắc khó chịu nhờ lối chơi kỷ luật, tranh chấp quyết liệt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Dù trận thua gần nhất khiến họ lỡ nhịp bứt phá, nhưng thành tích 11 điểm sau 7 vòng đấu cùng vị trí ở nhóm giữa vẫn mang lại cho họ sự tự tin đáng kể.

Những chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng, Thể Công Viettel hay các trận hòa kiên cường trước Thanh Hóa và SLNA chính là điểm tựa để Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Dẫu vậy, bài toán lớn nhất với đội chủ nhà lúc này là duy trì sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu.

Hà Tĩnh thường phát huy tối đa sự nguy hiểm khi có khoảng trống để phản công, nhưng lại dễ bế tắc trước các đối thủ chủ động kiểm soát bóng hoặc tổ chức phòng ngự lùi sâu. Để hóa giải thế trận kín kẽ và khai thông bế tắc, họ cần chắt chiu hơn các tình huống bóng hai, những pha leo biên tốc độ cũng như tận dụng triệt để các quả phạt cố định.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CA TPHCM hành quân ra miền Trung với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Buriram United tại Cúp CLB Đông Nam Á. Chiến thắng này đến rất đúng lúc, hâm nóng tinh thần đoàn quân của HLV Diles Athanasios Arthur sau khi họ phải nhận thất bại trước CAHN.

Chính vì thế, chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh mang ý nghĩa bản lề giúp đội khách tìm lại nhịp độ và sự ổn định cần thiết ở đấu trường quốc nội. Với nhiều gương mặt giàu đột biến trải đều từ tuyến giữa lên hàng công như Olaha Mạnh Đức hay Tiến Linh, CA TP.HCM luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái sắc bén.

Bên cạnh đó, phong cách thi đấu đề cao tính an toàn, chắc chắn và hạn chế rủi ro trong khâu triển khai bóng hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại giúp đại diện thành phố mang tên Bác đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ khán giả chủ nhà, qua đó mở ra cơ hội giành điểm trong một thế trận giằng co và chặt chẽ.