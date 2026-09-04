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Trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 4/9: 'Phát súng' mở màn mùa giải mới

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Với lợi thế sân nhà, Đồng Nai cần chơi nỗ lực để vượt qua thử thách khó nhằn mang tên Thể Công Viettel ở trận mở màn LPBank V.League 1-2026/27.

report Công Phượng, Xuân Trường trong ngày trở lại V.League
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report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel
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report Đội hình xuất phát của CLB Đồng Nai
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Trận khai màn V.League 2026/27 giữa tân binh Đồng Nai và đương kim Á quân Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính. Dù có lợi thế sân nhà, cán cân sức mạnh vẫn nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính. Đây là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng trụ hạng của đội bóng Đông Nam Bộ ngay trong ngày đầu ra quân.

Bước vào mùa giải mới, Thể Công Viettel thể hiện rõ tham vọng vô địch khi bổ sung tới 11 tân binh chất lượng như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng cùng dàn ngoại binh Romario, Ribamar và Andree Luiz. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội hình vốn đã dày dặn nay càng thêm chiều sâu để sẵn sàng chinh chiến ở cả đấu trường V.League lẫn AFC Champions League Two, dù họ chịu tổn thất khi trung vệ Bùi Tiến Dũng chấn thương.

Ở chiều ngược lại, CLB Đồng Nai đón về 4 nội binh gồm Văn Phong, Tiến Dụng, Văn Đức và Văn Hiếu nhưng lại phải chia tay trụ cột sáng tạo Minh Vương. Đội bóng của HLV Việt Thắng vừa trải qua chuyến du đấu miền Bắc với nhiều nỗi lo trong lối chơi. Họ sẽ phải trông cậy rất nhiều vào bản lĩnh và kinh nghiệm của các cựu binh như Hữu Tuấn, Xuân Trường và Filip Jovic để vượt qua chặng khởi đầu cam go.

Tâm điểm của cuộc so tài hướng về màn tái xuất V.League của Nguyễn Công Phượng sau 2 năm thi đấu ở giải hạng Nhất. Dù vừa bình phục chấn thương và khả năng cao sẽ vào sân từ ghế dự bị, sự hiện diện của chân sút xứ Nghệ bên cạnh Xuân Trường vẫn mang lại sức hút rất lớn cho người hâm mộ. Sự ăn ý của bộ đôi này là niềm hy vọng lớn nhất cho mặt trận tấn công của đội chủ nhà.

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình cùng tính gắn kết khiến tân binh Đồng Nai bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước đối thủ. Thể Công Viettel với dàn hào thủ kinh nghiệm cùng lối đá kỷ luật nhiều khả năng sẽ làm chủ trận đấu để nhắm tới một chiến thắng trọn vẹn, với tỷ số dự đoán nghiêng về đội khách 2-0.

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Hương Ly
Tiểu Phùng
#V.League #Đồng Nai #Thể Công Viettel #Công Phượng #bóng đá Việt Nam #khởi đầu mùa giải

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