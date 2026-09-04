Trực tiếp Đồng Nai 0-0 Thể Công Viettel (Hiệp 2): Quyết tâm đi tìm bàn thắng

TPO - Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn nhưng họ chưa thực sự vào guồng. Trong khi đó, Đồng Nai chủ yếu chơi rình rập. Đó là lý do 45 phút đầu diễn ra không thực sự hấp dẫn. NHM mong đợi màn thể hiện tốt hơn trong hiệp 2.

report Hoàng Minh dứt điểm Phút 46: Hoàng Minh sút từ khoảng cách gần 25m đưa bóng đi chệch cột khung thành của đội chủ nhà. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! ĐỒNG NAI 0-0 THỂ CÔNG VIETTEL 45 phút đầu tiên diễn ra trong thế trận bế tắc, khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm và có rất ít pha dứt điểm nguy hiểm. time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ report Văn Phong cứu thua cho Đồng Nai Phút 37: Những đầu ngón tay của thủ môn Văn Phong cứu cho Đồng Nai một bàn thua. report Thủ môn của Thể Công Viettel tự làm khó mình Phút 36: Văn Việt một lần nữa gặp khó vì những tình huống bóng bổng. Thủ môn của Thể Công Viettel mất 3 nhịp để giải quyết tình huống. report Wesley cứa lòng bất thành Phút 32: Wesley ngoặt bóng vào trong và thực hiện cú cứa lòng, song bóng đi quá nhẹ để gây bất ngờ. report Thủ môn Văn Việt xử lý hỏng, hú vía cho Thể Công Viettel Phút 28: Văn Việt bắt không dính bóng trong tình huống bóng bổng. May cho Thể Công Viettel khi hậu vệ của họ vẫn kịp phá bóng trước khi cầu thủ Đồng Nai dứt điểm. report Thế trận bế tắc Phút 25: Hai CLB vẫn chơi thận trọng để thăm dò, đưa trận đấu diễn ra với nhịp độ cực chậm. Bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. report Pha dứt điểm đầu tiên của Thể Công Viettel Phút 18: Tuấn Tài tạt cực dẻo cho Ribamar đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. substitution Thể Công Viettel thay người sớm Phút 8: Lucas Alves rời sân vì chấn thương. Phạm Trung Hiếu vào sân. report Văn Phong cứu thua Phút 6: Triệu Việt Hưng thực hiện quả tạt nguy hiểm từ cánh trái. Trước khi tiền đạo Thể Công Viettel dứt điểm, thủ môn Văn Phong kịp lao ra cản phá. report Thể Công Viettel ép sân Phút 5: Thể Công Viettel sớm chiếm lĩnh thế trận, cầm bóng chủ động để tấn công dồn dập. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Công Phượng, Xuân Trường trong ngày trở lại V.League report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát của CLB Đồng Nai

Trận khai màn V.League 2026/27 giữa tân binh Đồng Nai và đương kim Á quân Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính. Dù có lợi thế sân nhà, cán cân sức mạnh vẫn nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính. Đây là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng trụ hạng của đội bóng Đông Nam Bộ ngay trong ngày đầu ra quân.

Bước vào mùa giải mới, Thể Công Viettel thể hiện rõ tham vọng vô địch khi bổ sung tới 11 tân binh chất lượng như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng cùng dàn ngoại binh Romario, Ribamar và Andree Luiz. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội hình vốn đã dày dặn nay càng thêm chiều sâu để sẵn sàng chinh chiến ở cả đấu trường V.League lẫn AFC Champions League Two, dù họ chịu tổn thất khi trung vệ Bùi Tiến Dũng chấn thương.

Ở chiều ngược lại, CLB Đồng Nai đón về 4 nội binh gồm Văn Phong, Tiến Dụng, Văn Đức và Văn Hiếu nhưng lại phải chia tay trụ cột sáng tạo Minh Vương. Đội bóng của HLV Việt Thắng vừa trải qua chuyến du đấu miền Bắc với nhiều nỗi lo trong lối chơi. Họ sẽ phải trông cậy rất nhiều vào bản lĩnh và kinh nghiệm của các cựu binh như Hữu Tuấn, Xuân Trường và Filip Jovic để vượt qua chặng khởi đầu cam go.

Tâm điểm của cuộc so tài hướng về màn tái xuất V.League của Nguyễn Công Phượng sau 2 năm thi đấu ở giải hạng Nhất. Dù vừa bình phục chấn thương và khả năng cao sẽ vào sân từ ghế dự bị, sự hiện diện của chân sút xứ Nghệ bên cạnh Xuân Trường vẫn mang lại sức hút rất lớn cho người hâm mộ. Sự ăn ý của bộ đôi này là niềm hy vọng lớn nhất cho mặt trận tấn công của đội chủ nhà.

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình cùng tính gắn kết khiến tân binh Đồng Nai bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước đối thủ. Thể Công Viettel với dàn hào thủ kinh nghiệm cùng lối đá kỷ luật nhiều khả năng sẽ làm chủ trận đấu để nhắm tới một chiến thắng trọn vẹn, với tỷ số dự đoán nghiêng về đội khách 2-0.