Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh 1-0 (H2): Không vào!!! Hà Tĩnh tăng sức ép

TPO - Khung thành Công an Hà Nội vừa bị đặt vào thế báo động sau một loạt pha hãm thành nguy hiểm bên phía Hà Tĩnh. Đội khách đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 nhằm tìm bàn gỡ hoà.

report Hà Tĩnh đang chơi rất hay 59': Hà Tĩnh đang đẩy cao tốc độ. Với sự cơ động của Antonio và những pha chớp thời cơ từ phía Atshimene rồi Passira, CLB miền Trung đang khiến hàng thủ Công an Hà Nội gặp khó. report Cơ hội nguy hiểm nhất cho Hà Tĩnh 55': Từ pha phạt góc, các cầu thủ Hà Tĩnh nhập thành dứt điểm liên tục. Bóng được Alan phá ra trên vạch vôi. Sau đó 2 cái bóng áo trắng ập vào. Rất may là khung thành Công an Hà Nội vẫn đứng vững. report Không được 48': Trọng Hoàng lấy bóng bên cánh phải, sau đó anh chuyền vào trong cho đồng đội. Tiếc rằng chân sút Hà Tĩnh lại chạm bóng thiếu nhạy cảm, ném đi cơ hội tốt. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu lấn lướt của Công an Hà Nội, nhưng họ không thực hiện các đường phối hợp đủ tốt để ghi bàn. Cộng thêm việc VAR từ chối bàn thắng của Hà Tĩnh thì chủ nhà mới có lợi thế mong manh trước giờ nghỉ. report Không được 44': Luiz Antonio chiếm khoảng trống, áp sát vòng cấm và tung ra cú sút sệt. Bóng đi khá nhẹ nên Nguyễn Filip đã kiểm soát tình hình. var VAR can thiệp và bàn thắng bị từ chối 39': Sau thời gian xem VAR, trọng tài xác định đã có lỗi việt vị ở pha bóng này. report Hà Tĩnh đưa bóng vào lưới 35': Trung Nguyên bấm bóng rất nhạy cảm khi Trọng Hoàng băng xuống trống trải. Anh chuyền ngược để Atshimene dễ dàng ghi bàn. report Công an Hà Nội đang giảm tốc độ 28': Sau khoảng thời gian đầu bùng nổ nhưng vẫn lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, Công an Hà Nội đang giảm tốc độ lên bóng. Họ ưu tiên sự an toàn và thế trận này khiến Hà Tĩnh ít tổ chức tấn công hơn. report Hà Tĩnh vẫn tiềm tàng mối nguy 21': Hà Tĩnh chơi lép vế nhưng thi thoảng họ vẫn tạo ra những pha lên bóng sắc nét khiến Nguyễn Filip hay Adou Minh phải làm việc hết công suất để hóa giải. report Bóng trúng xà ngang Hà Tĩnh 17': Thêm một tình huống phối hợp nguy hiểm nữa. Quang Vinh bất ngờ bó vào trong để đón đường chuyền từ Artur, sau đó bóng tìm đến chân Quang Hải. Nhưng những gì Công an Hà Nội có được chỉ là đường bóng trúng xà ngang. report 2 bên đang ăn miếng trả miếng 9': Atshimene tả xung hữu đột trước hàng thủ Công an Hà Nội, nhưng anh không kịp dứt điểm. Ngay sau đó, chủ nhà phản công với pha xâm nhập của Đình Bắc. goal VÀO, Công an Hà Nội ghi bàn từ rất sớm 5': Trong khoảnh khắc lơ đễnh, hàng thủ Hà Tĩnh đã phải trả giá. Leo Artur lấy bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm nhanh. Bóng đổi hướng găm vào góc lưới. CAHN dẫn bàn từ rất sớm và thuận lợi trong việc áp đặt thế trận. ảnh: Công an Hà Nội FC foul Trận đấu bắt đầu report Hà Tĩnh công bố 11 cái tên đá chính report Công an Hà Nội mặc trang phục truyền thống report Công an Hà Nội công bố đội hình xuất phát Quang Hải đã trở lại đội hình chính. Đổi lại, Stefan Mauk không được đăng ký cho trận đấu này.

Đáng chú ý, cả hai trận đấu chính thức mở màn chiến dịch mới của CAHN đều khép lại bằng những thắng lợi giòn giã và giữ sạch lưới. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột do lịch thi đấu dày đặc, họ vẫn xuất sắc đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên đất Úc tại vòng play-off AFC Champions League Elite, trước khi vùi dập Công an TPHCM 5-0 để đoạt Siêu cúp Quốc gia.

Màn thị uy sức mạnh ấy là lời khẳng định đanh thép cho chất lượng và chiều sâu đội hình vượt trội của các nhà đương kim vô địchLPBank V.League 1. Dù phải căng mình chinh chiến trên 5 đấu trường, đội bóng Thủ đô vẫn cho thấy họ rất hưng phấn. CLB này sở hữu những quân bài định đoạt trận đấu rất sắc bén như Quang Hải, Đình Bắc, kết hợp cùng dàn ngoại binh thượng thặng gồm Leo Artur, Alan Grafite và Brayan Perea.

Tương quan vị thế càng thể hiện rõ nét nếu nhìn lại chiến dịch 2025/26, nơi CAHN lên ngôi thuyết phục với 64 điểm sau 20 chiến thắng và ghi tới 58 bàn, tạo ra khoảng cách mênh mông so với phần còn lại. Tronbg khi đó, Hà Tĩnh chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với 29 điểm, trong đó hàng công là bài toán nan giải kéo dài khi chỉ vỏn vẹn 15 lần xé lưới đối phương suốt 26 vòng đấu.

Dù đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tăng cường nhân sự trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, song Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ về mọi mặt. Trước một đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và luân chuyển tốc độ cao, phương án duy nhất của Hà Tĩnh là thiết lập khối phòng ngự thấp chặt chẽ, duy trì cự ly kỷ luật và rình rập cơ hội phản công hiếm hoi.