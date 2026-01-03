Aston Villa chiếm vị trí nhì bảng của Man City

report Thủ môn Martinez giải nguy

Phút 15: Thủ môn Martinez bỏ khung thành, chủ động cản phá trước khi cầu thủ Nottingham có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Đây là tình huống Nottingham việt vị nhưng sự tập trung của Martinez vẫn đáng khen ngợi.

Sau 15 phút, Nottingham chưa có nổi một lần đưa bóng vào khu vực cấm địa Aston Villa. Trong khi đó, đội chủ nhà đã có 15 lần đưa bóng vào vùng cấm của đối thủ.