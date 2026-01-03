Aston Villa chiếm vị trí nhì bảng của Man City

Phút 2: Murillo phá bóng vào chân cầu thủ Aston Villa ở khu vực cấm địa đội nhà. May mắn cho đội khách khi Watkins không tận dụng cơ hội thành công.
Phút 5: Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu. Các pha tấn công biên của Aston Villa đang tạo ra điểm nhấn.
Theo Sky Sports, cú sút của Watkins có chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) lên đến 0,61, tương đương 61% cơ hội thành bàn. Dù vậy, trong khoảnh khắc quá nhanh để ra quyết định, cú ra chân từ Watkins đã hỏng.
Phút 10: 10 phút đầu trận trôi qua, thế trận đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Aston Villa. Đội chủ nhà đang dồn bóng liên tục sang 2 biên, nơi có McGinn và Buendia hoạt động năng nổ, sẵn sàng tạo đột biến.
Phút 15: Thủ môn Martinez bỏ khung thành, chủ động cản phá trước khi cầu thủ Nottingham có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Đây là tình huống Nottingham việt vị nhưng sự tập trung của Martinez vẫn đáng khen ngợi.
Sau 15 phút, Nottingham chưa có nổi một lần đưa bóng vào khu vực cấm địa Aston Villa. Trong khi đó, đội chủ nhà đã có 15 lần đưa bóng vào vùng cấm của đối thủ.
Phút 17: Maatsen dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m khi khoảng trống đã mở ra. Bóng đi căng, hướng vào góc xa nhưng thiếu đôi chút chính xác.
Phút 23: Aston Villa cầm bóng ngày một áp đảo nhưng thế trận của đội chủ nhà bắt đầu bế tắc. Nottingham chủ động lùi thấp đội hình và đang giữ cự ly ổn để khóa chặt các pha phối hợp từ Aston Villa.
Phút 28: Cash tung đường chuyền theo kiểu nửa chuyền nửa sút, khiến cơ hội của Aston Villa trôi qua. Từ đầu trận, bóng dồn sang cánh phải với sự hiện diện của Cash và McGinn rất nhiều nhưng chưa một tình huống hành lang này tạo đột biến cho đội chủ nhà.
Phút 30: Phản xạ tốt của Martinez cứu nguy cho Aston Villa sau khi Hutchinson tung cú cứa lòng. Trước đó, sai lầm của hàng thủ Aston Villa giúp Nottingham đoạt bóng từ giữa sân và tạo ra thời cơ.
Phút 40: Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi Nottingham lùi toàn bộ cầu thủ về sân nhà phòng ngự. Các pha triển khai tấn công của Aston Villa đang bế tắc, mỗi khi cầu thủ của họ cầm bóng, có 2-3 người Nottingham ập vào. Wakins, Rogers đang bị khóa chặt hoàn toàn trong khu vực cấm địa Nottingham.
Phút 45+2: Khác biệt tạo ra từ pha dứt điểm ngoạn mục của Watkins. Tiền đạo Aston Villa nhận bóng trước vùng cấm, xoay xở một nhịp để thoát tầm truy cản của trung vệ đối thủ trước khi tung cú sút xa trái phá không cho thủ môn Nottingham cơ hội nào để cản phá.
Watkins im tiếng gần hết hiệp một trước khi ghi bàn bằng pha xử lý xuất thần. Sau 45 phút đầy khó khăn, Aston Villa đã cởi bỏ áp lực, hướng đến hiệp 2 bùng nổ hơn. Ngược lại, Nottingham không thể chơi co cụm phòng ngự, bắt buộc bước vào hiệp 2 với thế trận cởi mở hơn để tìm bàn gỡ.
Hai CLB chưa thay người.
Phút 50: McGinn đệm bóng cận thành giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Đây là pha phối hợp chuẩn chỉ từ 2 cầu thủ chạy cánh phải của Aston Villa.
Phút 54: Dilane Bakwa đánh đầu cận thành đưa bóng ra ngoài. Các cầu thủ Nottingham đã rất tiếc nuối với cơ hội mười mươi hiếm hoi để ghi bàn.
Phút 58: Buendia sút phạt từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng chệch mục tiêu trong gang tấc.
Phút 62: Morgan Gibbs-White thoát xuống khu vực cấm địa Aston Villa trước khi thực hiện cú lốp đưa bóng vượt tầm truy cản của Martinez. Chỉ với một đường chuyền vượt tuyến, Nottingham đã đánh sập hàng thủ Aston Villa.
Phút 65: Hậu vệ của Nottingham sút từ khoảng cách gần 40m, không thể tạo khác biệt khi bóng đi quá nhẹ. Sau bàn gỡ 1-2, Nottingham đang hứng khởi, bắt đầu dồn ép ngược lại đội chủ nhà.
Phút 66: Pha bóng lăn xả của trung vệ Williams cứ cho Nottingham bàn thua. Trước đó, Rogers là người dứt điểm cuối cùng.
Phút 69: Buendia và Maatsen rời sân, nhường chỗ cho Sancho và Digne.
Phút 73: Thủ môn Victor mắc sai lầm tai hại trong pha rời khung thành. McGinn cầm bóng, dễ dàng loại bỏ thủ môn của Nottingham và sút vào khung thành bỏ trống.
Tình huống này, thủ môn Victor bị hớ trong quyết định rời khung thành. Tốc độ của Victor không đủ để anh kịp tiếp cận tình huống và phá bóng ra ngoài. Khi McGinn cầm bóng, Victor bị hớ và không có phương án nào để cứu vãn. Sau tình huống này, thủ môn Victor chấn thương và rời sân trong nước mắt.
Phút 85: Bàn thua thứ 3 đã đánh gục hoàn toàn ý chí của đội khách. Những phút cuối trận, các cầu thủ Nottingham chơi như mất hồn và không thể cầm nổi bóng để triển khai tấn công.
Phút 90+1: Với thế trận kiểu này, chiến thắng coi như nằm chắc trong tay của Aston Villa.
Thầy trò HLV Unai Emery có chiến thắng dễ trên sân nhà. Với trận thắng này, Aston Villa tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, hơn Man City một điểm như chơi nhiều hơn một trận
Aston Villa vừa nhận thất bại muối mặt 1-4 trên sân Emirates. Đây là "gáo nước lạnh" dội vào niềm kiêu hãnh của thầy trò Unai Emery sau chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Trận thua đó khiến Aston Villa bị bỏ lại ở cuộc đua vô địch. Và ngay phía sau Villa, các đội bám đuổi đang gây áp lực nặng về phía họ.
Aston Villa có cơ hội lớn để tìm lại niềm vui khi trở lại sân nhà tiếp đón Nottingham. Đối thủ đêm nay của Villa không có phong độ tốt ở thời điểm này khi đã thua 3 trận liền tại Ngoại hạng Anh. Nottingham đang đứng vị trí 17, chỉ hơn nhóm trụ hạng 4 điểm.
Đây là trận đấu giữa 2 CLB có tình cảnh trái ngược trên BXH. Một đội là Aston Villa đang đua vô địch, trong khi Nottingham cũng rất cần 3 điểm để sớm bứt tốc khỏi nhóm đua trụ hạng.
Về lực lượng ở trận này, Aston Villa không có sự phục vụ của Ross Barkley và Pau Torres vì chấn thương. Tyrone Mings đang tiến gần đến ngày trở lại nhưng việc anh có tham gia trận đấu sắp tới hay không vẫn chưa chắc chắn. Thêm vào đó, Evann Guessan đã rời đội để tham dự Cúp châu Phi.
Nottingham sẽ thiếu vắng ít nhất 5 cầu thủ trong trận đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh. Willy Boly và Ibrahim Sangaré đã lên đường tham dự Cúp châu Phi. Chris Wood, Dan Ndoye và Ryan Yates đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ngoài ra còn có những lo ngại về Ola Aina, người đang gặp vấn đề về thể trạng.