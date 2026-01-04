Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Leeds vs MU, 19h30 ngày 4/1: Cạm bẫy chờ Quỷ đỏ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực tiếp Leeds vs MU, vòng 20 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 hôm nay. MU hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trên sân của Leeds.

report Ghế dự bị MU bao gồm nhiều cầu thủ trẻ

Với việc mất 8 cầu thủ ở đội hình một, HLV Amorim buộc phải đôn một loạt tài năng trẻ lên ghế dự bị ở trận này, trong đó bao gồm cả trung vệ 17 tuổi Godwill Kukonki.

report HLV Amorim sử dụng 6 hậu vệ trong đội hình xuất phát

HLV Amorim cho thấy sự thận trọng tại Elland Road khi sử dụng 6 hậu vệ ngay từ đầu, bao gồm Dorgu, Shaw, Dalot, Martinez, Heaven và Yoro. Trong đó, Dorgu nhiều khả năng được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh phải giống như ở trận đấu với Newcastle.

ap25364806818471.jpg
tatic Đội hình xuất phát Leeds vs MU
doi-hinh-leed-vs-mu.png
ap25349797048478.jpg

Nhận định bóng đá Leeds vs MU

Leeds đang hừng hực khí thế với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó bao gồm 2 trận hòa trước Liverpool và 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh là Chelsea và Crystal Palace. Từ chỗ nguy cơ xuống hạng trông thấy, đội bóng áo trắng leo lên hạng 16 và tạo ra khoảng cách khá an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.

Trong khi đó, MU vẫn ở trong trạng thái thiếu ổn định với HLV Ruben Amorim. Sau các trận thắng bùng nổ, Quỷ đỏ thường xuyên gây thất vọng. Họ khá may mắn khi vẫn giữ được vị trí thứ 6 và nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Một trong những lý do quan trọng khiến MU thi đấu phập phù trong thời gian vừa qua là thiếu hụt lực lượng. Họ mất 3 ngôi sao quan trọng vì CAN Cup 2025 là Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui, trong khi Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Bruno Fernandes lần lượt dính chấn thương. Hầu hết những cái tên này đều đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim.

Với phong độ như vậy cùng đội hình sứt mẻ, rất khó cho MU giành chiến thắng trên sân Leeds cho dù họ vốn là CLB danh tiếng hơn và được đánh giá cao hơn.

Xem trực tiếp Leeds vs MU trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Leeds và MU được phát sóng trực tiếp trên FPT Play vào lúc 19h30 hôm nay.

