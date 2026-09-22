Trực tiếp Asiad ngày 22/9: 5 võ sỹ vào bán kết Wushu, Việt Nam chắc chắn có huy chương

report Đoàn Việt Nam kết thúc ngày 22/9, mở hàng HCV đầu tiên

Đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu 22/9 thành công tại Asiad 20 nhờ tấm huy chương vàng (HCV) danh giá ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate do công của bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm. Hành trình chinh phục ngôi vương của các cô gái Việt Nam mang đậm dấu ấn áp đảo khi họ liên tiếp đánh bại Nepal ở tứ kết, Đài Loan ở bán kết và Iran trong trận chung kết với cùng tỷ số trắng 5-0.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 1 HCV và 3 HCĐ, qua đó nhảy vọt 4 bậc để vươn lên đồng hạng 16 trên bảng tổng sắp cùng với Malaysia.