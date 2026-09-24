Trực tiếp Asiad 20 ngày thi đấu 24/9: Rowing giành HCĐ thứ 2 trong ngày

TPO - Tiếp sau tấm HCĐ nội dung thuyền bốn nữ chèo đơn, cặp đôi Tú Uyên-Bích Ngọc tiếp tục mang về tấm HCĐ thứ 2 trong ngày cho rowing Việt Nam ở nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng.

report Khoảnh khắc xúc động: Đinh Thị Thu Uyên nhận thay phần HCĐ của đồng đội Đinh Thị Thu Uyên trên bục nhận huy chương và một nửa cho đồng đội của mình Phạm Thị Bích Ngọc đã không thể có mặt do đang cần chăm sóc y tế. Sau đó, trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi sức khỏe của tay chèo Phạm Thị Bích Ngọc và trao thưởng cho 2 VĐV giành HCĐ. report Phạm Thị Bích Ngọc được chăm sóc y tế Sau khi về đích, Phạm Thị Bích Ngọc của đội Rowing Việt Nam đã phải nhờ đến các bác sĩ chăm sóc. Trong buổi sáng, cô đã tham gia nhiều phần thi tốn rất nhiều thể lực. Ảnh: B.L report Việt Nam giành thêm huy chương đồng từ Rowing Các vận động viên thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng vừa giành thêm HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là kết quả rất nỗ lực của đội khi các đối thủ vượt trội. Vô địch nội dung này vẫn là các vận động viên đến từ Trung Quốc. report 2 VĐV Việt Nam giành chiến thắng quan trọng ở môn bóng chuyền bãi biển Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý vừa giành chiến thắng 2-0 (tỷ số các set là 21-13, 21-19) trước cặp VĐV của Hồng Kông Trung Quốc tại bảng B nội dung bóng chuyền bãi biển nam. Đây là trận thắng quan trọng, thắp lên hy vọng đi tiếp cho cặp đôi Việt Nam vì trước đó họ đã thua trận ra quân trước đối thủ Trung Quốc. report Võ sỹ trẻ Hoàng Ngọc Mai không thể làm nên bất ngờ Trong trận đấu vòng 1/16 hạng 56 kg với Janjaem Suwannapeng, võ sỹ Hoàng Ngọc Mai đã bị thua với tỷ số 0-5. Như vậy, cô không thể tiến tới tứ kết giải đấu lớn, điều mà Ngọc Mai từng làm ở Giải vô địch Boxing nữ thế giới 2025. report Bắn súng Việt Nam vẫn có xạ thủ vào chung kết Dù niềm hy vọng Quang Huy bị loại song bắn súng Việt Nam vẫn có thể đặt hy vọng vào huy chương khi Lại Công Minh đứng hạng 7 ở vòng loại nội dung cá nhân 10m súng ngắn nam. Anh đạt 581 điểm, giành quyền vào thi đấu chung kết. report Đương kim vô địch bắn súng Quang Huy bị loại sớm Xạ thủ Phạm Quang Huy vừa thi nội dung vòng loại 10 mét súng ngắn nam. Anh chỉ đạt thành tích 570 điểm, đứng thứ 28 và không thể giành quyền vào chung kết. Nguyễn Đình Thành xếp thứ 26 ở vòng loại với thành tích 571 điểm. report Võ sỹ Đinh Văn Tâm trên bục nhận huy chương Dù thua cách biệt đối thủ Trung Quốc ở trận chung kết tán thủ 56kg nhưng màn thể hiện vừa qua của Đinh Văn Tâm vẫn là rất ấn tượng. Anh sở hữu tấm huy chương bạc đầu tiên của thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này. Ảnh: Vĩnh Xuân report Đội tuyển Rowing Việt Nam nhận huy chương đồng Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông vừa được trao HCĐ. Cả 4 VĐV đã rất nỗ lực để giành huy chương tại Asiad 2026 khi năm nay, tính cạnh tranh được tăng lên rất cao do nhiều đoàn nhập tịch VĐV châu Âu về tranh tài. ảnh: T.N report Phạm Thanh Bảo vào chung kết 200 mét ếch nam Ở trận vòng loại 200 mét ếch, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã về đích ở vị trí thứ 10. Anh nắm suất cuối cùng dự chung kết. Dự kiến trận chung kết sẽ diễn ra trong chiều nay. report Rowing lại hụt huy chương Sáng nay, một trận chung kết Rowing khác cũng diễn ra. Đó là nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi hạng nặng. Đội tuyển Việt Nam đã so tài với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Iran và Nhật Bản. Kết quả chung cuộc, đội về đích thứ 4 với thành tích 6 phút 37 giây 29, hụt huy chương đáng tiếc. Các tay chèo Việt Nam đã có lúc giữ vị trí thứ 3 nhưng cuối cùng tụt lại. report Việt Nam giành thêm 1 HCĐ Ở trận chung kết Rowing nội dung 4 mái chèo đơn hạng nặng 2000 mét, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86, sau Uzbekistan và Trung Quốc. Đội giành HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 9 của thể thao Việt Nam ở Asiad 20. ảnh: T.N report Rowing hụt huy chương ở chung kết Asiad 20 Ở trận chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn Rowing vừa kết thúc, cặp VĐV Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo chỉ về đích thứ tư. Cả 2 đạt thành tích 7 phút 10 giây 19, không thể giành huy chương. report Tuyển tiếp sức 4x400 hỗn hợp Việt Nam đứng thứ nhì đợt chạy vòng loại Tại vòng loại nội dung 4x400 hỗn hợp, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ nhì đợt chạy của mình với thành tích 3 phút 16,08 giây. Do đây mới chỉ là vòng loại nên có cảm giác các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang "giữ bài" vì dù sao, các tuyển thủ đã đạt mục tiêu vào chung kết. Trận đấu tranh HCV sẽ diễn ra lúc 20h15 tối nay theo giờ Việt Nam. Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc vươn lên giành vị trí thứ 2 report Đinh Văn Tâm thua võ sỹ Trung Quốc, nhận HCB Trong trận chung kết tán thủ Wushu hạng cân 56 kg vừa diễn ra, Đinh Văn Tâm đã thua Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc với tỷ số cách biệt. Dù thất bại nhưng màn thể hiện của võ sỹ Việt Nam vẫn là rất ấn tượng. Anh giành thêm 1 HCB, giúp thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn.

Ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Asiad 20 khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCĐ. Thành tích quý giá này đến từ sự tỏa sáng của hai bộ môn thế mạnh là bắn súng và wushu, qua đó nâng tổng số huy chương của đoàn lên 1 HCV và 8 HCĐ, giữ vững vị trí trong Tốp 20 bảng tổng sắp.

Bắn súng là môn đầu tiên mang về tin vui mở màn cho thể thao nước nhà. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu bản lĩnh, phối hợp chặt chẽ để đem về tấm HCĐ danh giá, chỉ xếp sau hai cường quốc bắn súng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, gương mặt trẻ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang còn tạo dấu ấn đậm nét khi giành điểm số xuất sắc ở vòng loại (577 điểm) để bước vào loạt bắn chung kết cá nhân, trước khi khép lại hành trình đáng khen ở vị trí thứ 6 châu lục.

Buổi chiều tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển wushu với 4 tấm HCĐ cùng một tấm vé vào chung kết. Điểm nhấn xúc động nhất thuộc về “hoa khôi wushu” Dương Thúy Vi. Tại kỳ Asiad ở tuổi 33, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Cô đạt tổng điểm 19,413 để vươn lên giành tấm HCĐ chung cuộc nội dung taolu kết hợp.

Thúy Vi vừa giành thêm HCĐ Asia

Không khí thi đấu càng trở nên sôi sục khi bước sang các trận bán kết tán thủ (đối kháng). Trước những đối thủ rất mạnh của châu lục, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đã thi đấu kiên cường, quả cảm trước khi dừng bước và cùng nhận HCĐ.

Điểm sáng lớn nhất ngày thi đấu gọi tên võ sĩ Đinh Văn Tâm ở hạng cân 56kg nam. Bằng chiến thuật hợp lý và lối đánh dũng mãnh, anh đã xuất sắc đánh bại đối thủ Sinaga Fereddy ở bán kết để thẳng tiến vào trận chung kết, qua đó chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCB. Anh tiếp tục thắp sáng hy vọng “đổi màu huy chương” thành vàng cho wushu Việt Nam.

Sáng nay, Đinh Văn Tâm sẽ bước vào trận chung kết gặp đối thủ mạnh Ou Jiaming. Đây là cái tên sừng sỏ khi VĐV Trung Quốc này từng vô địch thế giới. Nhưng sân đấu vẫn luôn có chỗ cho bất ngờ. Hãy chờ một kết cục mỹ mãn từ VĐV wushu Việt Nam.