TPHCM: Hơn 180.000 trẻ em chưa đăng ký cư trú

TPO - Hơn 180.000 trẻ em đang sinh sống tại TPHCM chưa được đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Những vướng mắc về cư trú, giấy tờ nhân thân khiến nhiều em gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế và chính sách an sinh.

Ngày 27/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức hội thảo về thực trạng, giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Nhiều vấn đề liên quan đến trẻ di cư, trẻ thiếu giấy tờ nhân thân và điều kiện chăm sóc tại các mái ấm được đặt ra.

Hàng trăm nghìn trẻ chưa đăng ký cư trú

Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố có hơn 2,66 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, hơn 182.000 trẻ đang thực tế sinh sống trên địa bàn nhưng chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Toàn cảnh Hội thảo về thực trạng, giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em.

Qua rà soát trong quý III/2026, ngành y tế ước tính số trẻ lưu trú chưa đăng ký khoảng 264.000 em. Phần lớn là trẻ theo cha mẹ di cư mưu sinh, sinh sống tại các khu nhà trọ, xóm lao động và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Cuộc sống thiếu ổn định cùng áp lực mưu sinh khiến việc thực hiện các thủ tục cư trú cho trẻ chưa được nhiều gia đình quan tâm đầy đủ. Bên cạnh đó, một số em còn thiếu giấy khai sinh, mã định danh cá nhân, cần được hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Những thiếu hụt về giấy tờ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm thủ tục hưởng chính sách an sinh, bảo hiểm y tế, cấp mã học sinh và hoàn thiện hồ sơ học tập. Với trẻ thường xuyên chuyển nơi ở theo cha mẹ, việc duy trì quá trình học tập càng gặp nhiều khó khăn.

Qua khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM cho biết có hơn 2.100 trẻ em dưới 16 tuổi đang được nuôi dưỡng tại 62 mái ấm, nhà mở và cơ sở tôn giáo ở TPHCM. Kinh phí chăm sóc các em chủ yếu từ đóng góp của nhà hảo tâm.

Nguồn hỗ trợ không ổn định, trong khi trẻ tại các cơ sở này chưa được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đội ngũ chăm sóc cũng còn hạn chế, khoảng 38,5% người trực tiếp chăm sóc trẻ chưa được đào tạo chuyên môn về công tác xã hội hoặc bảo vệ trẻ em.

Không để trẻ gián đoạn việc học

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành và chính quyền 168 phường, xã, đặc khu tập trung tháo gỡ những khó khăn đang ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ.

Về giấy tờ pháp lý, Công an TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM tiếp tục nhân rộng các tổ lưu động đến cơ sở, hỗ trợ giải quyết thủ tục cho những trường hợp còn vướng mắc. Trước đó, mô hình này đã hỗ trợ đăng ký khai sinh trọn gói cho 499 trẻ thuộc diện nhân khẩu đặc biệt và cấp thẻ căn cước cho toàn bộ trẻ thuộc diện thực hiện tại 108 cơ sở bảo trợ xã hội.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội thảo

Bảo hiểm xã hội thành phố được yêu cầu phối hợp với Sở Y tế và chính quyền cơ sở thiết lập đầu mối tiếp nhận linh hoạt, hỗ trợ cấp ngay thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn khi phát sinh nhu cầu khám chữa bệnh, kể cả trường hợp chưa hoàn thiện mã định danh cá nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nhân đề nghị rà soát toàn diện các trường tình thương, không giải thể lớp học giữa năm học khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh.

Ngành giáo dục cần có hướng dẫn đánh giá năng lực linh hoạt để xếp lớp, tạo điều kiện cho trẻ quá tuổi học vượt lớp và cấp mã học sinh số. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí học tập ngoài học phí, hạn chế nguy cơ trẻ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp cần bảo vệ, UBND TPHCM đã giao Sở Y tế TPHCM tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào Cổng thông tin 1022. Thành phố đồng thời mở rộng mô hình “Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em” tại các bệnh viện lớn như Nhi Đồng 1, Nhi Đồng Thành phố, phục vụ tiếp nhận, hội chẩn liên ngành và can thiệp khẩn cấp.