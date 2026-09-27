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Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ, ngành góp ý gì về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng?

Văn Kiên

TPO - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Mức lương phải giúp thu hút và giữ chân lao động

Nội dung chính của dự thảo Nghị định là điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Dự thảo quy định mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5.700.000 đồng/tháng; vùng II là 5.080.000 đồng/tháng; vùng III là 4.450.000 đồng/tháng; vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Như vậy, so với mức hiện hành, mức lương tối thiểu mới tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%. Mức điều chỉnh này cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, qua đó góp phần cải thiện thu nhập của người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, phương án điều chỉnh được xây dựng theo hướng hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa cải thiện đời sống người lao động, vừa bảo đảm khả năng duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, dự thảo quy định mức lương tối thiểu theo giờ tại 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ; vùng II là 24.400 đồng/giờ; vùng III là 21.400 đồng/giờ; vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

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Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027

Góp ý vào dự thảo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho rằng, dù mức lương tối thiểu theo vùng tại dự thảo Nghị định đã tăng so với quy định hiện hành, đời sống người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của chỉ số giá tiêu dùng và mặt bằng giá sinh hoạt. Theo Bộ, mức thu nhập dựa trên sàn lương tối thiểu vùng hiện nay chưa tương xứng với chi phí đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Vì vậy, Bộ đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức lương tối thiểu theo hướng tiệm cận hơn với mức sống tối thiểu của người lao động; tiếp tục đánh giá tác động của biến động giá cả, chi phí sinh hoạt để xây dựng lộ trình điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung cơ chế hỗ trợ, chính sách đặc thù đối với người lao động làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm ổn định đời sống, thu hút và giữ chân lao động tại các địa bàn đặc thù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cập nhật số liệu trong dự thảo Tờ trình theo Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/7/2026; bổ sung 3 xã của tỉnh Hưng Yên được điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III, gồm Thư Trì, Tân Thuận và Thư Vũ...

Tạo mặt bằng giá nhân công hợp lý

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nội vụ thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2027 từ ngày 1/1/2027, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Đối với 5 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung đầy đủ tài liệu, báo cáo của các địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh nhằm điều tiết thị trường lao động giữa các vùng, tạo mặt bằng giá nhân công hợp lý giữa các địa bàn lân cận, đồng thời phản ánh sự phát triển của thị trường lao động, sự hình thành các khu, cụm công nghiệp và cải thiện về hạ tầng tại một số địa bàn.

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Phiên họp Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: Thu Hương

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở xác định mức lương tối thiểu tại Điều 3, bảo đảm phù hợp với các tiêu chí, nguyên tắc quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động. Theo Bộ, mức điều chỉnh cần được xác định trên cơ sở hài hòa giữa mục tiêu nâng cao đời sống người lao động và khả năng thích ứng, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Bộ cũng đề nghị bổ sung, hoàn thiện đánh giá tác động của phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu, trong đó làm rõ tác động đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; chi phí tiền lương và các chi phí liên quan; việc làm, thị trường lao động và khả năng duy trì, mở rộng việc làm; năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác; cũng như mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Giải trình, Bộ Nội vụ cho rằng, mức điều chỉnh lương tối thiểu 7,8% được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia (HĐTLQG). Theo đó, HĐTLQG đã tính toán, xác định mức lương tối thiểu dựa trên các yếu tố quy định tại Bộ luật Lao động, gồm: mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa lương tối thiểu và tiền lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung - cầu lao động; việc làm, thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các yếu tố này, HĐTLQG đã trao đổi, thương lượng và thống nhất phương án điều chỉnh, sau đó khuyến nghị Chính phủ tại Báo cáo số 008/BC-HĐTLQG ngày 4/8/2026, với mức tăng bình quân 7,8%.

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#Lương tối thiểu vùng #Chính sách tiền lương #Đề xuất điều chỉnh #Phân vùng lao động

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