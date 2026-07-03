Siêu hạ tầng tỷ USD hội tụ, mở lực đẩy mới cho Vinhomes Green Paradise

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, hai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng được khởi công trong ngày 1/7 không chỉ tạo nên dấu mốc mới của hạ tầng TP.HCM mà còn mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Cần Giờ. Khi hàng loạt công trình tỷ USD đồng loạt hội tụ, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành tâm điểm của cực tăng trưởng kinh tế biển phía Nam.

Biểu tượng hạ tầng mới của TP.HCM

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ sinh thái Vingroup đồng loạt triển khai ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Đây đều là những công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển của TP.HCM về phía biển.

Trong đó, nổi bật nhất là tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu - công trình được đánh giá là mang tính đột phá cả về quy mô đầu tư, kỹ thuật xây dựng lẫn giá trị kiến trúc.

Phối cảnh tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Với tổng chiều dài hơn 14 km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng, tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khai thác 80 km/h. Đặc biệt, dự án sở hữu hơn 8 km cầu vượt biển cùng gần 4 km hầm vượt biển, hình thành hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên, có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Không chỉ lập kỷ lục về kỹ thuật, công trình còn gây ấn tượng bởi thiết kế kiến trúc với hai cửa hầm mô phỏng hai đóa sen khổng lồ vươn lên giữa biển, kết hợp hệ thống điểm dừng chân sinh thái, khu dịch vụ, cảnh quan và trạm sạc hiện đại.

Khi đi vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống chỉ khoảng 10 phút, thay đổi hoàn toàn phương thức kết nối giữa hai trung tâm du lịch biển lớn của khu vực.

Trong khi đó, hai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giúp Cần Giờ kết nối thuận lợi hơn với sân bay quốc tế Long Thành, các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và hệ thống cao tốc quốc gia.

Song song với các dự án này, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được thúc đẩy triển khai. Theo quy hoạch, thời gian từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ chỉ còn khoảng 13 phút.

Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển khu vực, Cần Giờ đồng thời sở hữu ba trục kết nối chiến lược gồm đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao và tuyến vượt biển hiện đại. Đây được xem là nền tảng để địa phương chuyển mình từ khu vực ven đô trở thành cửa ngõ kinh tế biển mới của TP.HCM.

Mọi tuyến hạ tầng tỷ USD đều hướng về siêu đô thị Vinhomes Green Paradise

Điểm đầu của tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được quy hoạch ngay tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Điều này đồng nghĩa Vinhomes Green Paradise trở thành dự án hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ nhất khu vực.

Nếu như trước đây, khoảng cách địa lý từng là rào cản lớn đối với sự phát triển của Cần Giờ thì nay, bài toán kết nối đang từng bước được giải quyết.

Từ trung tâm TP.HCM, người dân có thể tiếp cận Cần Giờ chỉ trong khoảng 13 phút bằng đường sắt tốc độ cao. Từ Vũng Tàu, hành trình được rút xuống khoảng 10 phút nhờ tuyến đường vượt biển. Cùng với đó là mạng lưới cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, Đồng Nai, Long An và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển không đơn thuần mang ý nghĩa giao thông, mà còn làm thay đổi bán kính phát triển của cả khu vực.

Theo nhiều chuyên gia quy hoạch, khi thời gian kết nối giảm xuống dưới ngưỡng 15 phút, ranh giới giữa nơi ở, nơi làm việc và nơi nghỉ dưỡng dần được xóa nhòa. Người dân hoàn toàn có thể sinh sống tại một đô thị biển nhưng vẫn làm việc ở trung tâm thành phố.

Còn với nhà đầu tư bất động sản, cơ hội mới như mở ra. Anh Nguyễn Minh Long, một nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM cho biết, điều khiến anh quan tâm không phải là câu chuyện giá đất ngắn hạn mà là tốc độ hiện thực hóa hạ tầng.

"Tôi từng theo dõi nhiều khu vực phát triển mới và nhận thấy hạ tầng luôn là yếu tố quyết định. Khi đường sá, cầu cống hay metro mới chỉ nằm trên giấy thì thị trường còn thận trọng. Nhưng khi công trình được khởi công và triển khai đồng loạt, niềm tin sẽ khác hẳn", anh Long chia sẻ.

Theo anh Long, việc tuyến đường vượt biển, các nút giao cao tốc và tuyến đường sắt tốc độ cao cùng được thúc đẩy giúp Cần Giờ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

"Chỉ cần hình dung một gia đình làm việc tại quận 1, buổi sáng đi tàu tốc độ cao khoảng hơn 10 phút là đến nơi làm việc, chiều trở về một đô thị ven biển hay cuối tuần chỉ mất 10 phút để sang Vũng Tàu, sẽ thấy giá trị của hệ thống hạ tầng lớn đến mức nào. Đây là yếu tố tạo ra nhu cầu ở thực, nhu cầu nghỉ dưỡng và nhu cầu kinh doanh dịch vụ chứ không chỉ là kỳ vọng đầu tư”, anh Long nói.

Cùng với hạ tầng tỷ đô, diện mạo siêu đô thị Vinhomes Green Paradise cũng đang thay đổi từng ngày

Không chỉ đón dòng cư dân từ trung tâm TP.HCM, Vinhomes Green Paradise còn có cơ hội thu hút lượng lớn khách du lịch từ Vũng Tàu và toàn vùng Đông Nam Bộ khi việc kết nối trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Sự gia tăng lưu lượng người và phương tiện sẽ tạo động lực cho hệ sinh thái thương mại, lưu trú, giải trí, dịch vụ biển và kinh tế đêm phát triển, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế biển năng động của thành phố.

Điều đáng chú ý là hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn đã đồng loạt được triển khai chỉ trong hơn một năm kể từ khi dự án Vinhomes Green Paradise khởi công.

Diễn biến này cho thấy quá trình hiện thực hóa quy hoạch Cần Giờ đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, đồng thời phản ánh cách tiếp cận phát triển của Vingroup: không chỉ xây dựng một khu đô thị mà còn đồng hành cùng quá trình kiến tạo hạ tầng và động lực tăng trưởng cho cả khu vực.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, các đại đô thị do Vingroup phát triển thường đi cùng quá trình nâng cấp hạ tầng, thu hút dân cư, doanh nghiệp và các dòng vốn đầu tư mới. Giá trị của các dự án vì thế không chỉ đến từ sản phẩm bất động sản mà còn từ hệ sinh thái kinh tế được hình thành xung quanh.

Với Cần Giờ, khi tuyến đường vượt biển, các nút giao cao tốc và tuyến đường sắt tốc độ cao đang dần hiện thực hóa, một cực tăng trưởng kinh tế biển mới của TP.HCM cũng đang thành hình.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án đô thị quy mô lớn mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm của không gian phát triển mới - nơi giá trị bất động sản được tạo lập trên nền tảng của hạ tầng hiện đại, kết nối liên vùng và sức sống kinh tế thực. Đó cũng là mô hình phát triển đô thị bền vững, khi hạ tầng, kinh tế và cộng đồng cư dân cùng được kiến tạo song hành, tạo động lực tăng trưởng lâu dài cho TP.HCM và khu vực phía Nam.