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Sau nghỉ 2/9, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 1 tỷ USD

Việt Linh

TPO - Phiên giao dịch ngày 3/9, cổ phiếu VIC tăng 3,6% và trở thành điểm tựa quan trọng cho chỉ số. Tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 1,1 tỷ USD trong ngày 3/9.

Phiên giao dịch diễn ra khá rung lắc khi lực bán mạnh xuất hiện ngay sau kỳ nghỉ lễ. VN-Index mở cửa tại 1.821 điểm, sau đó có thời điểm rơi xuống 1.802 điểm, tương đương mức giảm hơn 25 điểm so với vùng tham chiếu.

Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện trở lại ở vùng giá thấp giúp chỉ số hồi phục đáng kể trong phiên. Đóng cửa, VN-Index giảm 4,4 điểm, tương đương 0,24%, xuống 1.827 điểm.

Thanh khoản thị trường hơn 16.800 tỷ đồng. Diễn biến cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau kỳ nghỉ, khi áp lực bán tập trung ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu lớn giảm giá, VIC trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng 3,6%, đóng góp hơn 14,2 điểm cho VN-Index. Một số cổ phiếu bất động sản liên quan cũng giữ được sắc xanh như VHM tăng 0,55%, NVL tăng 0,77% và VPI tăng 1,03%.

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Thống kê từ Forbes ghi nhận, tài sản của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng tăng khoảng 1,14 tỷ USD chỉ trong một ngày. Ảnh màn hình

Đáng chú ý, đà tăng của VIC tác động trực tiếp tới giá trị tài sản của các cổ đông lớn. Theo dữ liệu Forbes cập nhật ngày 3/9, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng khoảng 997 triệu USD, lên 37,5 tỷ USD, đứng thứ 59 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng thêm khoảng 146 triệu USD, lên 4,3 tỷ USD. Tính chung, tài sản của vợ chồng Chủ tịch Vingroup tăng khoảng 1,14 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh. TCB, VPB, VCB cùng nhiều mã như SHB, HDB, LPB, ACB và MBB giảm, trong đó riêng VCB, TCB và VPB lấy đi hơn 5,5 điểm của VN-Index.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với SSI, VCI, SHS và nhiều cổ phiếu giảm 2-3%. Một số cổ phiếu dầu khí lại đi ngược xu hướng khi BSR, PVD, PVT và OIL tăng; nhóm phân bón cũng nổi bật với DCM tăng 5,67% và DPM tăng 5,91%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VPB, TCB, VIC...

Việt Linh
#Phạm Nhật Vượng #VIC #thị trường chứng khoán #tài sản tỷ phú #VN-Index #bất động sản #đầu tư

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