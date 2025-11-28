Ông Nguyễn Chí Tài làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế

Trong hai ngày 27 và 28/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã được tổ chức với sự tham dự của 500 đại biểu, gồm 300 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Dự đại hội có lãnh đạo Trung ương và TP Huế.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: MTTQ Huế

Với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng TP Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”, đại hội đã tổng kết nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam TP Huế tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy nguồn lực xã hội cho phương châm “lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”. Trong phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, Mặt trận thành phố đã phân bổ 4,66 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 358 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn thành vượt tiến độ Chính phủ đề ra.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam thành phố triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa với hơn 1.800 công trình, phần việc; khởi công, đưa vào sử dụng 240 công trình dân sinh với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.

MTTQ các cấp vận động hơn 692 tỷ đồng để xây dựng 292 công trình dân sinh; sửa chữa, xây dựng 3.174 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 9.000 hộ nghèo, cận nghèo; trao hơn 37.000 suất quà cho học sinh nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 65.000 lượt người; chăm lo Tết và trợ giúp khó khăn đột xuất cho hơn 400.000 người dân, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 1,15%. Thành phố cũng kịp thời kêu gọi trên 40 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ...

Đại hội hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 120 vị. Ảnh: Thái Bường

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Trần Thắng cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Mặt trận các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, xem đây là nền tảng quan trọng để TP Huế tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng hệ thống chính trị phát huy tinh thần vươn lên, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng TP Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc.

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Huế; đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Bộ Chính trị; cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, hướng mạnh về cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Chí Tài (thứ tư từ trái sang) - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa XI. Ảnh: Thái Bường

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa XI gồm 120 vị và Ban Thường trực gồm 10 vị. Ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa XI; bà Nguyễn Thị Ái Vân - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Huế khóa X, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa XI.