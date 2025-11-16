Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Albania vs Anh, 2h45 ngày 17/11: Sức mạnh tuyệt đối

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Albania vs Anh, vòng loại World Cup, lúc 2h45 ngày 17/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Tuyển Anh phải thắng Albania để khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với thành tích tuyệt đối. Thử thách cho thầy trò Thomas Tuchel là liệu có giữ sạch lưới ở trận cuối hay không.

screenshot-2025-11-16-at-102548.png

Nhận định trước trận Albania vs Anh

Tại bảng K, "Tam sư" toàn thắng 7 trận, ghi đến 20 bàn và chưa để thủng lưới. Tuyển Anh tạo nên bảng đấu áp đảo nhất ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi bỏ xa đội xếp nhì là Albania 7 điểm. Bên cạnh Anh, chỉ có Thụy Sĩ và Tây Ban Nha vẫn duy trì thành tích toàn thắng và chưa thủng lưới ở vòng loại World Cup 2026 châu Âu.

Trận đấu giữa Anh và Albania chỉ còn mang tính thủ tục, vì Albania cũng an phận ở bảng K. Cụ thể là Albania đang có 17 điểm, xếp thứ 2 và tạo cách biệt 4 điểm với Serbia. Chạm trán "Tam sư" trong thế kết quả không còn quan trọng là cơ hội tốt để Albania chuẩn bị các đấu pháp để hướng đến trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2024.

Ngược lại, tuyển Anh cũng có dịp lý tưởng để HLV Tuchel trao cơ hội cho cầu thủ dự bị và có thể thử nghiệm các phương án chiến thuật mới. Là trận đấu thủ tục trước Albania, song "Tam sư" phải thắng để duy trì thành tích tuyệt đối ở vòng bảng World Cup 2026. Sẽ càng hoàn hảo cho Anh nếu họ thắng và giữ sạch lưới.

Albania chỉ có điểm tựa duy nhất là chơi trên sân nhà. Dù rằng Albania ngày càng tiến bộ trong thời gian gần đây, chênh lệch đẳng cấp giữa họ và Anh vẫn rất lớn.

Phong độ, thành tích đối đầu Albania vs Anh

Tuyển Anh đang hướng đến chuỗi 10 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới. Trong lịch sử, chỉ một đội tuyển châu Âu có chuỗi 10 trận thắng không để thủng lưới là Tây Ban Nha, thiết lập chuỗi từ 2014/2016.

Phong độ của Albania cũng rất ấn tượng ở thời gian gần đây. Họ đã thắng liền 3 trận, trong đó có 4 trận giữ sạch lưới. Trận lượt đi ở bảng K, Albania thua Anh 0-2. Khi trở về sân nhà, liệu thầy trò HLV Sylvinho có đòi được món nợ?

7 lần gặp Anh trên mọi đấu trường, Albania toàn thua, để thủng lưới đến 21 bàn và chỉ một lần ghi bàn trước "tam sư".

Thông tin lực lượng Albania vs Anh

Các cầu thủ Nick Pope, Anthony Gordon và Marc Geuhi đã rút lui khỏi tuyển Anh vì chấn thương. Albania sẽ có đội hình tối ưu cho trận này.

screenshot-2025-11-16-at-102204.png
Đội hình dự kiến Albania vs Anh.

Dự đoán tỷ số: Albania 0-3 Anh.

Hương Ly
#Albania #Anh #Vòng loại World Cup #Bóng đá châu Âu #Thành tích đội tuyển #Trận đấu bóng đá #Thống kê bóng đá #nhận định Albania vs Anh #trực tiếp Albania vs Anh #h1 Albania vs Anh #tỷ lệ Albania vs Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục