Nhận định Albania vs Anh, 2h45 ngày 17/11: Sức mạnh tuyệt đối

TPO - Nhận định bóng đá Albania vs Anh, vòng loại World Cup, lúc 2h45 ngày 17/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Tuyển Anh phải thắng Albania để khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với thành tích tuyệt đối. Thử thách cho thầy trò Thomas Tuchel là liệu có giữ sạch lưới ở trận cuối hay không.

Nhận định trước trận Albania vs Anh

Tại bảng K, "Tam sư" toàn thắng 7 trận, ghi đến 20 bàn và chưa để thủng lưới. Tuyển Anh tạo nên bảng đấu áp đảo nhất ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi bỏ xa đội xếp nhì là Albania 7 điểm. Bên cạnh Anh, chỉ có Thụy Sĩ và Tây Ban Nha vẫn duy trì thành tích toàn thắng và chưa thủng lưới ở vòng loại World Cup 2026 châu Âu.

Trận đấu giữa Anh và Albania chỉ còn mang tính thủ tục, vì Albania cũng an phận ở bảng K. Cụ thể là Albania đang có 17 điểm, xếp thứ 2 và tạo cách biệt 4 điểm với Serbia. Chạm trán "Tam sư" trong thế kết quả không còn quan trọng là cơ hội tốt để Albania chuẩn bị các đấu pháp để hướng đến trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2024.

Ngược lại, tuyển Anh cũng có dịp lý tưởng để HLV Tuchel trao cơ hội cho cầu thủ dự bị và có thể thử nghiệm các phương án chiến thuật mới. Là trận đấu thủ tục trước Albania, song "Tam sư" phải thắng để duy trì thành tích tuyệt đối ở vòng bảng World Cup 2026. Sẽ càng hoàn hảo cho Anh nếu họ thắng và giữ sạch lưới.

Albania chỉ có điểm tựa duy nhất là chơi trên sân nhà. Dù rằng Albania ngày càng tiến bộ trong thời gian gần đây, chênh lệch đẳng cấp giữa họ và Anh vẫn rất lớn.

Phong độ, thành tích đối đầu Albania vs Anh

Tuyển Anh đang hướng đến chuỗi 10 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới. Trong lịch sử, chỉ một đội tuyển châu Âu có chuỗi 10 trận thắng không để thủng lưới là Tây Ban Nha, thiết lập chuỗi từ 2014/2016.

Phong độ của Albania cũng rất ấn tượng ở thời gian gần đây. Họ đã thắng liền 3 trận, trong đó có 4 trận giữ sạch lưới. Trận lượt đi ở bảng K, Albania thua Anh 0-2. Khi trở về sân nhà, liệu thầy trò HLV Sylvinho có đòi được món nợ?

7 lần gặp Anh trên mọi đấu trường, Albania toàn thua, để thủng lưới đến 21 bàn và chỉ một lần ghi bàn trước "tam sư".

Thông tin lực lượng Albania vs Anh

Các cầu thủ Nick Pope, Anthony Gordon và Marc Geuhi đã rút lui khỏi tuyển Anh vì chấn thương. Albania sẽ có đội hình tối ưu cho trận này.

Đội hình dự kiến Albania vs Anh.