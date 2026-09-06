Nghệ An yêu cầu làm rõ tuyến đường 'mưa ngập, nắng bụi', xe tải nối đuôi

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tuyến đường Lê Ngọc Hân (phường Vinh Phú, Nghệ An) xuống cấp, thường xuyên ngập nước và có nhiều xe tải lưu thông, Sở Xây dựng tỉnh này được yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý.

Ngày 6/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Xây dựng, đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin Báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết “Mưa ngập, nắng bụi, xe tải nối đuôi trên con đường xuống cấp”, đăng ngày 30/8/2026.

Tuyến đường Lê Ngọc Hân dài hơn 2,5km, kết nối Đại lộ Vinh - Cửa Lò với đường tỉnh 535, đi qua địa bàn phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường hiện xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, bong tróc.

Do mặt đường hẹp, khi hai xe tải đi ngược chiều, một phương tiện phải dừng hoặc nép sát vào lề để xe còn lại di chuyển qua.

Một số vị trí thấp trũng thường xuyên ngập nước khi mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vào những ngày nắng, phương tiện, đặc biệt là xe tải, lưu thông qua tuyến đường khiến bụi phát tán, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo phản ánh, khi trời mưa, nước ngập che lấp các hố sâu trên mặt đường, khiến người đi xe máy khó quan sát. Nước từ mặt đường có thời điểm tràn vào khu vực bếp, chuồng trại của các hộ dân sống hai bên.

Đáng chú ý, từ khoảng tháng 7/2026, lượng xe tải phục vụ một dự án tái định cư gần khu vực tăng mạnh, thường xuyên nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường. Người dân lo ngại xe tải trọng lớn khiến tuyến đường vốn đã xuống cấp tiếp tục hư hỏng nhanh hơn.

Xe tải nối đuôi chạy trên tuyến đường Lê Ngọc Hân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản đến Báo Tiền Phong trước ngày 25/9/2026.