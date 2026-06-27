‘Ngày hội trao đổi năm 2026’: Sinh viên Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) lan tỏa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia

SVO - Không chỉ là nơi trao đổi sách hay những vật dụng còn giá trị sử dụng, ngày 27/6, ‘Ngày hội trao đổi năm 2026’ do Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) phối hợp với UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) tổ chức đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng trong sinh viên.

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, TS Bùi Quang Vũ - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) cho biết, chương trình được lấy cảm hứng từ mô hình "Vide-grenier" của Pháp, với mong muốn xây dựng một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, khuyến khích tái sử dụng, giảm lãng phí và bảo vệ môi trường.

TS Bùi Quang Vũ - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) phát biểu tại Ngày hội.

“Nhà trường kỳ vọng, đây không chỉ là nơi để trao đổi sách, đồ dùng học tập và các vật dụng còn giá trị sử dụng mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm, tiết kiệm và sẻ chia vì cộng đồng”, TS Bùi Quang Vũ chia sẻ.

Theo TS Bùi Quang Vũ, mỗi món đồ được trao đi không chỉ tiếp tục vòng đời sử dụng mà còn mang theo sự kết nối và yêu thương. Một cuốn sách, hay một vật dụng nhỏ đều có thể mang lại giá trị thiết thực cho người khác, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững.

Các hoạt động tại Ngày hội thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn.

Tại Ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức tại nhiều khu vực như: Trao đổi sách, trao đổi đồ dùng, không gian trải nghiệm, khu ẩm thực - trò chơi cùng các gian hàng thu hút đông đảo sinh viên và người dân tham gia. Bên cạnh đó, BTC Ngày hội còn tổ chức trao 20 suất quà cho học sinh vượt khó và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thuận Hóa (TP. Huế).

Trao quà cho học sinh vượt khó và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia chương trình, Ngô Thị Mỹ Phương (năm thứ ba, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) cho rằng, Ngày hội mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. “Đối với mình, Ngày hội không chỉ là hoạt động giao lưu mà còn là cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn. Chương trình giúp sinh viên thực hành lối sống tiết kiệm, chống lãng phí và có thêm cơ hội gắn kết cộng đồng”, Mỹ Phương chia sẻ. Đến với Ngày hội, nữ sinh mang theo một số sách học thuật, tài liệu tham khảo và những cuốn sách kỹ năng sống đã đọc để trao đổi.

Mỹ Phương tham gia “Ngày hội trao đổi 2026”.

“Mình nghĩ rằng ‘cũ người, mới ta’. Thay vì để những món đồ ấy nằm yên trong góc phòng, việc trao đổi sẽ giúp chúng tiếp tục phát huy giá trị và mang lại niềm vui cho người khác”, Mỹ Phương nói. Theo nữ sinh, việc tái sử dụng đồ dùng không chỉ góp phần giảm lãng phí, bảo vệ môi trường mà còn giúp giới trẻ hình thành thói quen tiêu dùng bền vững, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và thiên nhiên.

Với những giá trị thiết thực mang lại, “Ngày hội trao đổi 2026” không chỉ góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo nên một không gian kết nối cộng đồng, nơi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội được lan tỏa từ những hành động nhỏ nhất.

Ảnh: ĐTN-HSVCC