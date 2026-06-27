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CONGB rạng rỡ 'sound check' tại Concert 'Thanh xuân', fan đứng ngồi không yên

Lê Vượng

SVO - Sáng 27/6, Anh trai CONGB đã có mặt tại sân khấu Concert 'Thanh xuân' (Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội) để tiến hành tổng duyệt (sound check). Không khí đang nóng lên từng giờ trước thềm đại nhạc hội, chính thức diễn ra vào 20h00 tối nay.

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Dù thời tiết mùa Hè Hà Nội khá oi bức, CONGB vẫn thể hiện nguồn năng lượng tích cực và những bước vũ đạo điêu luyện trên sân khấu. Từng ghi dấu ấn tại các chương trình thực tế sống còn như Boys planet hay Starlight boys, nam ca sĩ Gen Z luôn giữ phong thái làm việc chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ cùng Ban tổ chức để mang đến tiết mục hoàn hảo nhất.
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Xuyên suốt thời gian tập luyện trên sân khấu, nam ca sĩ luôn giữ nụ cười rạng rỡ, tác phong chuyên nghiệp khi phối hợp cùng ê kíp và thân thiện tương tác với người hâm mộ có mặt tại khu vực.
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Ngay từ sáng sớm, nhiều người hâm mộ đã xếp hàng bên ngoài khu vực soát vé để có vị trí đẹp, cổ vũ thần tượng từ xa. Khi nghe thấy âm thanh từ CONGB, nhiều fan đã "đứng ngồi không yên" hét vang tên ca sĩ.
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Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, CONGB tranh thủ giờ nghỉ giải lao để giao lưu cùng các bạn trẻ. Quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp, anh chia sẻ, niềm tự hào dân tộc luôn là động lực thôi thúc anh cống hiến cho khán giả quê nhà. Sự kiện fan meeting đầu tiên của anh tại TP. Hồ Chí Minh hồi tháng Tư vừa qua đã "sold out" trong vài phút, báo hiệu một đêm diễn bùng nổ tiếp theo của nam ca sĩ tại Thủ đô tối nay.
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CONGB đã sẵn sàng "bùng nổ" cho đêm diễn tối nay.

Concert 'Thanh xuân' do Báo Tiền Phong tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 27/6/2026. Với chủ đề "Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay, đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới", chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox và CONGB.

Lê Vượng
#Concert Thanh Xuân #CONGB

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