'Escape Room': Khi người trẻ 'giải đố trong bóng tối' để tìm cảm giác thật

SVO - Không chỉ là trò chơi giải đố, 'Escape Room' đang trở thành một trải nghiệm giải trí mới của người trẻ, khi kết hợp giữa yếu tố kinh dị, hồi hộp, đuổi bắt và vận động trong không gian thực. Trong những căn phòng bị khóa kín, người chơi buộc phải phối hợp, quan sát và suy luận để tìm lối thoát trong thời gian giới hạn, tạo nên một dạng 'phiêu lưu đời thực' vừa kịch tính, vừa giàu tính tương tác.

Những năm gần đây, 'Escape Room' (phòng thoát hiểm) xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, hay Đà Nẵng và trở thành lựa chọn của nhiều nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Không còn là hình thức giải trí thụ động, người chơi bị đưa vào một không gian giả lập, nơi họ phải tự mình giải mã từng câu đố, tìm kiếm manh mối và vượt qua hàng loạt thử thách để thoát ra.

Thời gian mỗi lượt chơi thường kéo dài từ 1 đến 3 tiếng, tùy theo kịch bản và độ phức tạp của từng phòng. Trong khoảng thời gian đó, người chơi liên tục phải di chuyển, quan sát, ghi nhớ thông tin và phối hợp nhóm để xử lý các tình huống bất ngờ có thể xuất hiện liên tục.

Nhiều phòng chơi được thiết kế theo chủ đề kinh dị, lấy cảm hứng từ phim ảnh và truyền thuyết dân gian.

Không gian 'Escape Room' thường được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau, trong đó phổ biến là yếu tố kinh dị và hồi hộp. Một số phòng lấy cảm hứng từ các bộ phim quen thuộc, truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện giả tưởng mang màu sắc u ám. Âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng bất ngờ được sử dụng dày đặc, khiến người chơi luôn ở trạng thái căng thẳng và phải phản ứng nhanh.

Bên cạnh giải đố, nhiều kịch bản còn lồng ghép yếu tố đuổi bắt hoặc tương tác trực tiếp với môi trường, khiến trải nghiệm không chỉ dừng ở tư duy mà còn đòi hỏi vận động thể chất, khả năng phối hợp và kiểm soát tâm lý trong không gian kín.

Khi “trốn tìm” trở thành trải nghiệm thật

Sau khi tham gia một phòng chơi tại Jinzo Escape, anh Khánh Hòa (sinh năm 1996) cho biết, trải nghiệm mang lại cảm giác vừa hồi hộp, vừa áp lực thời gian.

“Cảm giác ban đầu khá căng thẳng vì mình bị đặt vào một không gian kín và phải liên tục tìm manh mối. Có những lúc, cả nhóm gần như bế tắc, phải ngồi lại xâu chuỗi từng dữ kiện để tìm hướng giải quyết. Khi mở được một khóa quan trọng thì mọi người đều rất phấn khích”, Khánh Hòa chia sẻ.

Theo anh, điểm hấp dẫn nhất của 'Escape Room' là khả năng kết nối các thành viên trong nhóm. “Không ai có thể làm một mình được. Mỗi người nhìn ra một chi tiết khác nhau nên phải trao đổi liên tục. Càng về cuối, nhịp độ càng nhanh và mọi người buộc phải phối hợp với nhau”, anh nói.

'Escape Room' đòi hỏi người chơi phối hợp, quan sát và suy luận để vượt qua các thử thách.

Không chỉ thu hút những người đã đi làm, loại hình này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Với họ, 'Escape Room' không đơn thuần là một trò chơi mà còn là cơ hội để thử thách bản thân và tạo ra những trải nghiệm mới cùng bạn bè.

Văn Trường (sinh năm 2003) có trải nghiệm tại Genesis Escape cùng nhóm bạn và ấn tượng với yếu tố nhập vai trong trò chơi. “Điều mình thích nhất là cảm giác bất ngờ. Có những tình huống xuất hiện đột ngột khiến cả nhóm phải phản ứng rất nhanh. Mình không nghĩ một trò chơi giải đố lại có thể tạo cảm giác hồi hộp như vậy”, Trường cho biết.

Khoảnh khắc người chơi hoảng hốt khi bị các NPC bất ngờ xuất hiện hù dọa trong quá trình trải nghiệm 'Escape Room'.

Nam sinh chia sẻ thêm rằng, việc vừa giải đố, vừa di chuyển và đối mặt với những tình huống mang yếu tố kinh dị khiến trải nghiệm khác hẳn so với các hình thức giải trí thông thường. “Có lúc cả nhóm phải chạy, có lúc lại đứng im để suy nghĩ. Chơi xong khá mệt nhưng rất vui, vì mọi người đều tham gia vào quá trình tìm lời giải”, Trường nói.

Từ trò chơi nhập vai đến lựa chọn giải trí của người trẻ

'Escape Room' có nguồn gốc từ một trò chơi điện tử của Nhật Bản, sau đó được chuyển thể thành mô hình thực tế vào năm 2008 và nhanh chóng lan rộng ra nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Hungary, Singapore hay Malaysia. Tại Việt Nam, trò chơi xuất hiện từ khoảng năm 2014 và dần thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhờ tính mới lạ và khả năng mang lại trải nghiệm nhập vai trực tiếp.

Không gian phòng chơi lấy cảm hứng từ bộ phim 'Quỷ nhập tràng', kết hợp yếu tố kinh dị và giải đố.

Mỗi phòng chơi thường được xây dựng theo một cốt truyện riêng biệt như vượt ngục, truy tìm bí ẩn hoặc những hành trình mang yếu tố kinh dị. Người chơi không chỉ giải đố mà còn tham gia trực tiếp vào câu chuyện, phải đưa ra quyết định trong thời gian giới hạn và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lựa chọn của cả nhóm.

Theo ghi nhận từ các đơn vị vận hành, 'Escape Room' không giới hạn độ tuổi nhưng đặc biệt thu hút nhóm người trẻ, nhất là sinh viên. Trò chơi đòi hỏi khả năng quan sát, ghi nhớ, suy luận logic và kỹ năng làm việc nhóm. Trong nhiều trường hợp, việc “thoát ra” không phụ thuộc vào một cá nhân mà là kết quả của sự phối hợp tập thể.

Hiện nay, mức giá mỗi lượt chơi dao động từ khoảng 129.000 đến 300.000 đồng/người, tùy theo thời điểm và loại phòng. Dù không phải là hình thức giải trí quá rẻ đối với sinh viên, nhiều địa điểm vẫn ghi nhận lượng người chơi ổn định, đặc biệt vào cuối tuần.

Khi người trẻ tìm kiếm trải nghiệm thay vì chỉ giải trí

Sự phát triển của 'Escape Room' phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển trong nhu cầu giải trí của người trẻ: Từ thụ động sang chủ động, từ xem sang tham gia trực tiếp. Thay vì chỉ giải trí qua màn hình điện thoại hay máy tính, nhiều bạn trẻ lựa chọn những hoạt động buộc họ phải vận động, tư duy và tương tác trực tiếp với bạn bè.

Nụ cười của người chơi sau 120 phút phối hợp giải đố và vượt qua các thử thách trong phòng thoát hiểm.

Đáng chú ý, yếu tố kinh dị, hồi hộp và đuổi bắt không làm giảm sức hút của 'Escape Room' mà ngược lại, còn tạo ra sự hấp dẫn đặc biệt. Trong không gian kín, mỗi âm thanh, ánh sáng hay chi tiết nhỏ đều có thể trở thành một phần của thử thách, khiến người chơi phải tập trung cao độ và phản ứng liên tục.

Từ những tiếng la hét, những pha chạy trốn trong không gian hẹp cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi giải được câu đố cuối cùng, 'Escape Room' đang dần trở thành một lựa chọn giải trí mang tính trải nghiệm mạnh mẽ của người trẻ hiện nay, nơi họ không chỉ “xem câu chuyện”, mà trực tiếp trở thành một phần của câu chuyện đó.

(Ảnh, clip: Tổng hợp, Đức Anh)