Nữ sinh đảng viên đạt GPA xuất sắc, danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' và hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam

SVO - Kiều Lê Minh Khanh (sinh năm 2004, tỉnh Khánh Hòa, sinh viên năm thứ tư, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) sở hữu GPA 3,87/4,00. Sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại Bộ Ngoại giao, Minh Khanh tiếp tục tham gia dạy tiếng Anh và thực hiện các dự án truyền thông văn hóa Việt Nam. Nữ sinh ghi dấu ấn với danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Học viện, nhiều năm được khen thưởng trong công tác Hội, phong trào sinh viên và hai năm liên tiếp đạt danh hiệu 'Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'.

Hành trình Bắc tiến và bí quyết chinh phục GPA 3,87

Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Minh Khanh từng không nghĩ sẽ ra Hà Nội học tập, vì xa gia đình và khác với lựa chọn của phần lớn học sinh địa phương. Dù trúng tuyển ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP. HCM), nữ sinh vẫn quyết định chọn Học viện Ngoại giao, sau khi cân nhắc sở thích, định hướng nghề nghiệp và môi trường đào tạo phù hợp.

“Mình nhận ra, đây là môi trường phù hợp để theo đuổi những điều mình mong muốn trong tương lai”, Minh Khanh chia sẻ.

Minh Khanh nhận Giấy khen 'Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ', năm 2025.

Những ngày đầu nhập học, Minh Khanh từng tự ti, khi xung quanh là nhiều sinh viên xuất sắc, năng động và giàu hoài bão. Tuy nhiên, chính môi trường này đã trở thành động lực để nữ sinh không ngừng hoàn thiện bản thân. Sau bốn năm học tập, Minh Khanh cho biết, cô trưởng thành hơn về tư duy, hành vi và cảm xúc, đồng thời có cơ hội tham gia nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế và mở rộng các mối quan hệ giàu cảm hứng.

Theo Minh Khanh, cô không có công thức đặc biệt để đạt thành tích cao. Nữ sinh ưu tiên tập trung trên lớp, hạn chế sử dụng điện thoại, chủ động ghi chép, tương tác với giảng viên và xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế tư duy. Bên cạnh đó, Minh Khanh duy trì thói quen ngủ nghỉ khoa học, lắng nghe khi làm việc nhóm và luôn sẵn sàng thay đổi để thích ứng với thời đại.

Minh Khanh nhận Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Học viện, năm 2024.

Nhờ sự kiên trì, tư duy chủ động và tinh thần đổi mới, Minh Khanh đạt GPA 3,87/4,00, nhiều học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập và khóa luận tốt nghiệp đạt A+.

“Mỗi người cần sẵn sàng phủ định chính mình để tiếp nhận điều mới. Nếu bảo thủ và ngại thay đổi, rất dễ bị tụt lại phía sau”, Minh Khanh chia sẻ.

Từ giao lưu văn hóa quốc tế đến hành trình lan tỏa giá trị Việt Nam

Trong thời gian học tập, Minh Khanh từng tham gia chương trình trao đổi tại Busan và dự án truyền thông giữa sinh viên Học viện Ngoại giao với Busan University of Foreign Studies. Theo nữ sinh, những trải nghiệm giao lưu văn hóa giúp bản thân có góc nhìn đa chiều, cởi mở hơn trước khác biệt về ngôn ngữ, tư duy và cách ứng xử.

Minh Khanh đồng hành và hướng dẫn đoàn sinh viên trao đổi của Đại học Flinders (Úc) tham quan Tòa nhà Quốc hội Việt Nam trong chương trình giao lưu, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, quá trình trải nghiệm tại Hàn Quốc giúp Minh Khanh nhận thức rõ hơn về vai trò của ngoại giao văn hóa và xây dựng thương hiệu quốc gia. “Mình nhận ra, Việt Nam có nhiều cảnh quan và giá trị văn hóa không hề thua kém, nhưng cách quảng bá tới bạn bè quốc tế vẫn cần mạnh mẽ và đồng bộ hơn”, Minh Khanh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm quốc tế, Minh Khanh tiếp tục có cơ hội thực tập tại Bộ Ngoại giao và tham gia tổ chức nhiều sự kiện cấp bộ, cấp quốc gia và khu vực, tiêu biểu như ASEAN Future Forum 2026 và Hội thảo thuộc nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2026 của Báo Thế Giới và Việt Nam.

Thực tập tại Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Minh Khanh có cơ hội tìm hiểu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong triển khai công tác đối ngoại, đồng thời tham gia hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và xử lý các văn bản hành chính phục vụ hoạt động của Cục.

Minh Khanh (giữa) nhận Giấy chứng nhận ghi nhận những đóng góp nổi bật trong dự án truyền thông “DAV and BUFS Students Discover the Beauty of Viet Nam and South Korea”.

“Chứng kiến một sáng kiến phát triển thành sự kiện tầm cỡ quốc tế giúp mình hiểu rằng, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Chỉ cần giữ tình yêu với văn hóa Việt Nam và mong muốn tạo ra những giá trị lâu dài cho quê hương, mình sẽ làm được, dù ở bất kỳ vai trò nào”, Minh Khanh chia sẻ.

Song song với đó, Minh Khanh có 17 năm liên tục đảm nhận vai trò lớp trưởng, từng là Liên đội trưởng, Chi hội trưởng IC1 và được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Theo nữ sinh, những trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn trách nhiệm của người trẻ và vai trò của người dẫn dắt tập thể.

Minh Khanh tham gia công tác tổ chức tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, tháng 6/2026.

Với Minh Khanh, người trẻ không nhất thiết phải làm những điều lớn lao nhưng cần chủ động chịu trách nhiệm với việc học tập, công việc, cộng đồng và những lựa chọn của mình. “Mình luôn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục phấn đấu, đổi mới tư duy và sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với cộng đồng”, Minh Khanh chia sẻ.

Trách nhiệm người trẻ trong lan tỏa văn hóa Việt Nam

Nhờ quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện, Minh Khanh đã đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Học viện, đồng thời được khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Bên cạnh đó, nữ sinh còn tham gia nhiều dự án truyền thông văn hóa, hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế.

Trong quá trình học tập, Minh Khanh cho rằng, sự phát triển bản thân đến từ tinh thần khiêm tốn, chủ động và khả năng tận dụng cơ hội. Nữ sinh nhấn mạnh việc giữ thái độ cầu thị, sắp xếp thời gian hợp lý để tránh quá tải và sẵn sàng thử sức ở những vai trò mới. “Cơ hội không tự đến, cần chủ động học hỏi và bắt đầu từ những việc nhỏ”, Minh Khanh chia sẻ.

Minh Khanh đảm nhiệm vai trò MC chương trình tình nguyện “Muôn sắc đêm Thu” tại Lớp học trẻ khiếm thính C5, Đại Mỗ, Hà Nội.

Tình yêu với truyền thông văn hóa của Minh Khanh hình thành từ trải nghiệm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền và quá trình tham gia giao lưu quốc tế. Những trải nghiệm này giúp nữ sinh hiểu rõ hơn giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam, từ đó hình thành mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước. “Mình mong nhiều người biết đến và quan tâm hơn đến Việt Nam từ chính những giá trị đó”, Minh Khanh cho biết.

Trong quá trình hoạt động, Minh Khanh đảm nhận nhiều vai trò như MC, đại sứ truyền thông và thành viên ban tổ chức sự kiện. Nữ sinh viên cho rằng, để giao tiếp và kết nối hiệu quả, người trẻ cần chủ động xây dựng các mối quan hệ tích cực, đồng thời phát triển hình ảnh cá nhân trong môi trường số một cách đúng đắn, không nhằm phô trương mà hướng tới tạo dựng uy tín và lan tỏa giá trị.

Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng cao và chương trình dành cho trẻ em giúp Minh Khanh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ trong việc góp phần thu hẹp khoảng cách và hỗ trợ các cộng đồng còn khó khăn.

Minh Khanh chỉ đạo nội dung sân khấu hóa, giữ vai trò Trưởng Ban Chuyên môn chương trình âm nhạc dân tộc cách tân “Trống nổi đổi trời 2025”, đồng thời trình diễn các tác phẩm “Dạ cổ hoài lang” và “Vọng cổ buồn”.

Trong thời gian tới, Minh Khanh dự định tiếp tục tham gia các diễn đàn thanh niên quốc tế, đồng thời theo học bậc cao học về truyền thông và văn hóa, hướng tới trở về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) làm việc trong lĩnh vực phát triển thương hiệu địa phương: “Văn hóa và giáo dục là nền tảng quan trọng. Mình mong được làm trong lĩnh vực giảng dạy hoặc đối ngoại để đóng góp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân”.

(Ảnh: NVCC)