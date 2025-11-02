'Naoto-Time Fire của chiến đội tương lai' thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém 19 tuổi và lên chức bố

Gần đây, Kasahara (51 tuổi) đã lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình và chia sẻ rằng, anh và Takamune (32 tuổi) đã kết hôn. Anh ấy nói thêm rằng, cả hai đều đang mong đợi đứa con đầu lòng.

Takamune cũng đăng một thông điệp chân thành trên mạng xã hội của mình, chia sẻ tin tức về cuộc hôn nhân và việc mang thai của cô. Cô cũng đề cập đến tình huống kỳ diệu đối với cô khi cô đã từ bỏ hôn nhân và vai trò làm mẹ. Cô cũng nói thêm rằng, kể từ khi thông báo mang thai, dàn diễn viên và đoàn làm phim trong dự án hiện tại của cô đã hết sức cẩn thận với cô. Nữ diễn viên xin lỗi người hâm mộ, đồng thời chia sẻ rằng, cô sẽ tạm dừng hoạt động sân khấu một thời gian.

Kasahara Shinji (Naoto-Time Fire) bên mô hình V-Rex và V-Commander. Năm nay là tuổi thứ 25 của "Mirai Sentai Timeranger".

Shinji Kasahara nổi tiếng ở Nhật Bản nhờ vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Keishicho Zero Gakari và Kamen Rider Amazons, cũng như trong các bộ phim điện ảnh như Spectre và A Haircut for the Hina Doll. Ayumi Takamune là nữ diễn viên được yêu mến thuộc đoàn kịch 6bun-seed. Ngoài các vở kịch và nhạc kịch, cô còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình trên NHK và TBS, hai đài truyền hình lớn của Nhật Bản.