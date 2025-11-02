'Naoto-Time Fire của chiến đội tương lai' thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém 19 tuổi và lên chức bố

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Shinji Kasahara, diễn viên nổi tiếng chuyển sang làm đạo diễn phim, đã tuyên bố kết hôn với Ayumi Takamune, nữ diễn viên kém anh 19 tuổi và thông báo đang mong đợi đứa con đầu lòng.

Gần đây, Kasahara (51 tuổi) đã lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình và chia sẻ rằng, anh và Takamune (32 tuổi) đã kết hôn. Anh ấy nói thêm rằng, cả hai đều đang mong đợi đứa con đầu lòng.

cap-doi.jpg

Takamune cũng đăng một thông điệp chân thành trên mạng xã hội của mình, chia sẻ tin tức về cuộc hôn nhân và việc mang thai của cô. Cô cũng đề cập đến tình huống kỳ diệu đối với cô khi cô đã từ bỏ hôn nhân và vai trò làm mẹ. Cô cũng nói thêm rằng, kể từ khi thông báo mang thai, dàn diễn viên và đoàn làm phim trong dự án hiện tại của cô đã hết sức cẩn thận với cô. Nữ diễn viên xin lỗi người hâm mộ, đồng thời chia sẻ rằng, cô sẽ tạm dừng hoạt động sân khấu một thời gian.

546612846-1127612959469924-7100470444363113552-n.jpg
Kasahara Shinji (Naoto-Time Fire) bên mô hình V-Rex và V-Commander. Năm nay là tuổi thứ 25 của "Mirai Sentai Timeranger".

Shinji Kasahara nổi tiếng ở Nhật Bản nhờ vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Keishicho Zero Gakari Kamen Rider Amazons, cũng như trong các bộ phim điện ảnh như SpectreA Haircut for the Hina Doll. Ayumi Takamune là nữ diễn viên được yêu mến thuộc đoàn kịch 6bun-seed. Ngoài các vở kịch và nhạc kịch, cô còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình trên NHK và TBS, hai đài truyền hình lớn của Nhật Bản.

