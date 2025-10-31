YoonA xếp thứ hai trong hạng mục 'Nữ diễn viên của Star Rankings'

Trong cuộc bình chọn 'Nữ diễn viên của Star Rankings lần thứ 136', diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30/10, Im Yoon Ah nhận được 16.669 phiếu bầu, xếp thứ hai, sau Kim Hye-Yoon (25.093 phiếu bầu), người đã giành vị trí đầu tiên. Vị trí thứ ba là Park Eun Bin (15.782 phiếu bầu), vị trí thứ tư là Lee Se Young (15.352 phiếu bầu), vị trí thứ năm là Kim Ji Won (4.194 phiếu bầu).

Bon Appétit, Your Majesty của Im Yoon Ah đã kết thúc vào tháng trước ghi nhận tỷ suất người xem cuối cùng là 17,1% và cao nhất là 19,4%, theo Nielsen Korea, trở thành mini-series có tỷ suất người xem cao nhất trong năm. Đoàn làm phim đã có kỳ nghỉ thưởng vui vẻ tại Đà Nẵng (Việt Nam), vào đợt 21/10.

Trong kỳ nghỉ, một video được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến có tiêu đề 'YoonA nhảy theo điệu nhạc Gee tại Bon Appétit, Your Majesty Reward Trip', ghi lại khoảnh khắc YoonA được một nhân viên nhẹ nhàng dìu lên sân khấu khi bài hát Gee của Girls' Generation, được phát tại sự kiện. Bất chấp tình huống bất ngờ, YoonA đã ngay lập tức hòa mình vào âm nhạc, thể hiện vũ đạo Gee kinh điển một cách hoàn hảo và không một chút sai sót.

Màn trình diễn của cô đã khiến khán giả phấn khích và củng cố vị trí trung tâm của Girls' Generation, thổi bùng bầu không khí tại sự kiện.