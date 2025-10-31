Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

YoonA xếp thứ hai trong hạng mục 'Nữ diễn viên của Star Rankings'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thành viên nhóm nhạc Girls' Generation và diễn viên YoonA liên tiếp gây ấn tượng với người hâm mộ, sau bộ phim truyền hình ăn khách 'Bon Appétit, Your Majesty'.

Trong cuộc bình chọn 'Nữ diễn viên của Star Rankings lần thứ 136', diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30/10, Im Yoon Ah nhận được 16.669 phiếu bầu, xếp thứ hai, sau Kim Hye-Yoon (25.093 phiếu bầu), người đã giành vị trí đầu tiên. Vị trí thứ ba là Park Eun Bin (15.782 phiếu bầu), vị trí thứ tư là Lee Se Young (15.352 phiếu bầu), vị trí thứ năm là Kim Ji Won (4.194 phiếu bầu).

Bon Appétit, Your Majesty của Im Yoon Ah đã kết thúc vào tháng trước ghi nhận tỷ suất người xem cuối cùng là 17,1% và cao nhất là 19,4%, theo Nielsen Korea, trở thành mini-series có tỷ suất người xem cao nhất trong năm. Đoàn làm phim đã có kỳ nghỉ thưởng vui vẻ tại Đà Nẵng (Việt Nam), vào đợt 21/10.

bep-2.jpg
bep-4.jpg
bep-5.jpg
bep-6.jpg
bep-truong.jpg

Trong kỳ nghỉ, một video được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến có tiêu đề 'YoonA nhảy theo điệu nhạc Gee tại Bon Appétit, Your Majesty Reward Trip', ghi lại khoảnh khắc YoonA được một nhân viên nhẹ nhàng dìu lên sân khấu khi bài hát Gee của Girls' Generation, được phát tại sự kiện. Bất chấp tình huống bất ngờ, YoonA đã ngay lập tức hòa mình vào âm nhạc, thể hiện vũ đạo Gee kinh điển một cách hoàn hảo và không một chút sai sót.

Màn trình diễn của cô đã khiến khán giả phấn khích và củng cố vị trí trung tâm của Girls' Generation, thổi bùng bầu không khí tại sự kiện.

Bon Appétit, Your Majesty là một bộ phim hài lãng mạn giả tưởng về cuộc sống sinh tồn, kể về một đầu bếp hàng đầu xuyên không về quá khứ và chạm trán với một vị vua độc tài, có khẩu vị phi thường. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết Surviving as King Yeonsan's Chef của Park Guk Jae. Trong phim, YoonA vào vai đầu bếp Yeon Ji Young, người chiến thắng một cuộc thi ẩm thực Pháp, trước khi bất ngờ xuyên không về thời Joseon. Diễn xuất của cô trong vai diễn này đã chiếm trọn trái tim khán giả.

Tuệ Nghi
#Hoạt động giải trí của YoonA #Điệu nhảy "Gee" của Girls' Generation #Chuyến đi thưởng tại Đà Nẵng #Phim truyền hình 'Bon Appétit #Your Majesty' #Vai diễn đầu bếp xuyên không trong phim #Thành công của bộ phim và tỷ suất xem #Sự kiện giải trí và du lịch Việt Nam #Ảnh hưởng của YoonA đến khán giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục