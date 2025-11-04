'Mùa nhập ngũ của sao Hàn' đã đến

SVO - Yeo Jin Goo, Youngjae của GOT7, Doyoung của NCT và Jungwoo sẽ cùng nhau phục vụ trong quân đội.
Khi năm 2025 sắp kết thúc, ngành giải trí đang chứng kiến làn sóng nhập ngũ tăng vọt. Các 'ngôi sao' ở độ tuổi cuối 20, cả ca sĩ lẫn diễn viên, lần lượt nhập ngũ, và những biểu tượng tuổi trẻ từng thống trị làng giải trí giờ đây đang tạm thời rời xa sân khấu.
Nam diễn viên Kwon Hyun Bin, người nổi tiếng nhờ chương trình "Produce 101" mùa 2 của Mnet năm 2017, sẽ nhập ngũ vào Quân đoàn Huấn luyện Thủy quân Lục chiến vào ngày 24/11. Anh sẽ hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Công ty quản lý của anh, Ghost Studio, tuyên bố: "Sẽ không có sự kiện đặc biệt nào vào ngày nhập ngũ". Sau khi hoạt động cùng nhóm nhạc dự án "JBJ", Kwon Hyun Bin đã thử sức mình trong bộ phim truyền hình "Borg Mom" , năm 2017. Kể từ đó, anh liên tục xây dựng danh mục phim ảnh của mình với các vai diễn trong "Red Sleeves", "Pandora: Fabricated Paradise" và "Andante"...
Youngjae của GOT7 đã đích thân thông báo về việc nhập ngũ vào ngày 26 tháng trước, trong chuyến lưu diễn châu Á, được tổ chức tại Thunderdome ở Bangkok, Thái Lan: "Tôi sẽ nhập ngũ vào ngày 27/11". GOT7 gồm bốn thành viên người Hàn Quốc, ngoại trừ Mark (quốc tịch Mỹ), Jackson (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc) và BamBam (quốc tịch Thái Lan). JB đã phục vụ trong quân đội từ tháng 2/2023 đến tháng 11 năm nay, và Jinyoung đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2024. Thành viên nhỏ tuổi nhất, Yugyeom, đã nhập ngũ vào ngày 29 tháng trước và hiện đang phục vụ trong quân nhạc. Youngjae là người nhập ngũ cuối cùng và dự kiến xuất ngũ vào tháng 5/2027.
Hai thành viên NCT là Doyoung và Jungwoo cũng sẽ nhập ngũ vào cuối năm nay. Theo công ty quản lý SM Entertainment, Doyoung sẽ nhập ngũ với tư cách lính tại ngũ vào ngày 8/12, còn Jungwoo sẽ nhập ngũ vào đơn vị quân nhạc cùng ngày. Công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi mong các bạn tiếp tục ủng hộ để hai người có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách trọn vẹn và trở về trong tình trạng sức khỏe tốt". Cả hai là thành viên của NCT 127 và đã sản xuất nhiều bài hát hit như "Fact Check", "Kick It" và "Run"...
Nam diễn viên Yeo Jin-goo đã được tuyển chọn làm lính KATUSA (Lực lượng Tăng cường Hàn Quốc cho Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc) và sẽ phục vụ trong thời hạn một năm sáu tháng, bắt đầu từ ngày 15/12. Địa điểm và thời gian nhập ngũ của anh vẫn chưa được tiết lộ. Công ty quản lý của anh cho biết: "Chúng tôi mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho đến khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong tình trạng sức khỏe tốt và trở lại với diện mạo trưởng thành hơn".