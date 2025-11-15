Khởi tranh Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam

Qua 8 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã lưu danh những golfer đã và đang vươn lên tầm quốc tế, như: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bảo Châu.
Sau 8 mùa giải gắn bó với sân Kings Course thuộc Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - nơi đã chứng kiến sự ra đời cũng như lưu giữ nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc, Tiền Phong Golf Championship mở ra chặng đường mới, khi lần đầu tiên đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - một trong những dự án trọng điểm mới nhất của BRG Golf.
Các golfer được chia thành 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm số tổng (Gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu áp dụng (đều Par 72).
Nhằm chuẩn bị cho Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong tiếp tục hoàn thiện và vận hành website với tên miền golf.tienphong.vn. Website được thiết kế hiện đại, trực quan, tích hợp đầy đủ hệ sinh thái giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng và đồng tổ chức. Mục Chân dung golfer sẽ là thư viện hình ảnh, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc của từng golfer ở giải đấu.
Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam có ba thử thách Hole in One (HIO) đặt tại các hố số 4, 6 và 11. Trong đó, phần thưởng dành cho golfer chinh phục thành công HIO ở hố 6 sẽ là một chiếc xe Geely Monjaro trị giá từ 1,099-1,149 tỷ đồng.
Đây là mẫu SUV cao cấp của thương hiệu Geely tại Việt Nam. Mẫu xe này sử dụng nền tảng Compact Modular Architecture (CMA) tương tự chiếc Volvo XC40, đồng thời sở hữu thiết kế tối giản mà tinh tế kiểu châu Âu.
Bên cạnh những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club còn được biết đến là một trong những sân golf đẹp và thách thức bậc nhất miền Bắc; là một trong 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất Việt Nam.
Việc Ban tổ chức và Tập đoàn BRG lựa chọn Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club làm địa điểm tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cố đô Ninh Bình, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần hiếu khách đặc trưng của con người Việt Nam.
Bên cạnh hệ thống giải golf ở cả hai cấp độ nghiệp dư và chuyên nghiệp được Cục Thể dục - Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức hằng năm, hệ sinh thái giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng và đồng tổ chức, như: Giải Vô địch Golf Quốc gia, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, Giải Golf Tiền Phong Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam, đã hòa vào dòng chảy của làng golf Việt, đang từng bước định vị trở thành những giải golf đỉnh cao, khẳng định vai trò phát hiện, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho các thế hệ golfer trẻ Việt Nam.
2018: Nguyễn Bảo Long (2005) – 75 gậy (+3)
2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) – 75 gậy (+3)
2020: Nguyễn Nhất Long (2003) – 72 gậy (Even par)
2021: Nguyễn Anh Minh (2007) – 74 gậy (+2)
2022: Nguyễn Anh Minh (2007) – 64 gậy (-8)
2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) – 69 gậy (-3)
2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) – 71 gậy (-1)