Khởi tranh Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam

Qua 8 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã lưu danh những golfer đã và đang vươn lên tầm quốc tế, như: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bảo Châu.

Sau 8 mùa giải gắn bó với sân Kings Course thuộc Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - nơi đã chứng kiến sự ra đời cũng như lưu giữ nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc, Tiền Phong Golf Championship mở ra chặng đường mới, khi lần đầu tiên đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - một trong những dự án trọng điểm mới nhất của BRG Golf.

Các golfer được chia thành 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm số tổng (Gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu áp dụng (đều Par 72).

Nhằm chuẩn bị cho Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong tiếp tục hoàn thiện và vận hành website với tên miền golf.tienphong.vn. Website được thiết kế hiện đại, trực quan, tích hợp đầy đủ hệ sinh thái giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng và đồng tổ chức. Mục Chân dung golfer sẽ là thư viện hình ảnh, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc của từng golfer ở giải đấu.