Khởi tranh Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam sẽ diễn ra đúng vào dịp 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025). Trên hành trình hơn bảy thập kỷ qua, báo Tiền Phong luôn kiên định với sứ mệnh “đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam” - không chỉ bằng ngòi bút, mà còn bằng những hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao đầy tính nhân văn, lan tỏa tinh thần sống đẹp, cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Qua 8 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã lưu danh những golfer đã và đang vươn lên tầm quốc tế, như: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bảo Châu.

Sau 8 mùa giải gắn bó với sân Kings Course thuộc Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - nơi đã chứng kiến sự ra đời cũng như lưu giữ nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc, Tiền Phong Golf Championship mở ra chặng đường mới, khi lần đầu tiên đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - một trong những dự án trọng điểm mới nhất của BRG Golf.

Các golfer được chia thành 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm số tổng (Gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu áp dụng (đều Par 72).

Nhằm chuẩn bị cho Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong tiếp tục hoàn thiện và vận hành website với tên miền golf.tienphong.vn. Website được thiết kế hiện đại, trực quan, tích hợp đầy đủ hệ sinh thái giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng và đồng tổ chức. Mục Chân dung golfer sẽ là thư viện hình ảnh, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc của từng golfer ở giải đấu.

363fcd2b93e81fb646f9.jpg
3588138313747457006.jpg
ef450aad546ed830817f.jpg
f62010264ee5c2bb9bf4.jpg
photo Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club trước giờ khai mạc
267188237775651061-1.jpg
267188237775651061.jpg
627559585419280596.jpg
3767508475281142025.jpg
photo Golfer check-in Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club
0cd36121ebe167bf3ef0.jpg
3a27feeb742bf875a13a.jpg
309408835274099867.jpg
1450784340655466743.jpg
1911528254797649101-1.jpg
1911528254797649101.jpg
report Giải thưởng HIO giá trị tiền tỷ từ Geely

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam có ba thử thách Hole in One (HIO) đặt tại các hố số 4, 6 và 11. Trong đó, phần thưởng dành cho golfer chinh phục thành công HIO ở hố 6 sẽ là một chiếc xe Geely Monjaro trị giá từ 1,099-1,149 tỷ đồng.

2524558151200993900.jpg
425f42ddb21d3e43670c.jpg
2790903773552228818.jpg
ee83181ce8dc64823dcd.jpg

Đây là mẫu SUV cao cấp của thương hiệu Geely tại Việt Nam. Mẫu xe này sử dụng nền tảng Compact Modular Architecture (CMA) tương tự chiếc Volvo XC40, đồng thời sở hữu thiết kế tối giản mà tinh tế kiểu châu Âu.

Bên cạnh những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club còn được biết đến là một trong những sân golf đẹp và thách thức bậc nhất miền Bắc; là một trong 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất Việt Nam.

1.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg

Việc Ban tổ chức và Tập đoàn BRG lựa chọn Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club làm địa điểm tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cố đô Ninh Bình, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần hiếu khách đặc trưng của con người Việt Nam.

video Lần đầu tiên đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club

Sau 8 mùa giải gắn bó với sân Kings Course thuộc Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - nơi đã chứng kiến sự ra đời cũng như lưu giữ nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc, Tiền Phong Golf Championship mở ra chặng đường mới, khi lần đầu tiên đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - một trong những dự án trọng điểm mới nhất của BRG Golf.

report Bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho các thế hệ golfer trẻ Việt Nam

Bên cạnh hệ thống giải golf ở cả hai cấp độ nghiệp dư và chuyên nghiệp được Cục Thể dục - Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức hằng năm, hệ sinh thái giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng và đồng tổ chức, như: Giải Vô địch Golf Quốc gia, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, Giải Golf Tiền Phong Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam, đã hòa vào dòng chảy của làng golf Việt, đang từng bước định vị trở thành những giải golf đỉnh cao, khẳng định vai trò phát hiện, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho các thế hệ golfer trẻ Việt Nam.

report Các nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship

2018: Nguyễn Bảo Long (2005) – 75 gậy (+3)

2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) – 75 gậy (+3)

2020: Nguyễn Nhất Long (2003) – 72 gậy (Even par)

2021: Nguyễn Anh Minh (2007) – 74 gậy (+2)

2022: Nguyễn Anh Minh (2007) – 64 gậy (-8)

2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) – 69 gậy (-3)

2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) – 71 gậy (-1)

Nhóm phóng viên Tiền Phong
